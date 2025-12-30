Bitmine Immersion (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,11 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $13,2 Miliar

Bitmine mengumumkan Special Chairman's Message terkait Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mendatang

Stake ETH Bitmine mencapai 408.627 dan solusi staking MAVAN dijadwalkan pada Kuartal 1 tahun 2026

Saat ini Bitmine memiliki 3,41% dari pasokan token ETH, dua pertiga menuju 'Alchemy 5%'

Kepemilikan Kripto dan Uang Tunai serta "Moonshots" Bitmine mencapai $13,2 miliar, termasuk 4,11 juta token ETH, uang tunai $1 miliar, dan kepemilikan kripto lainnya

Bitmine akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026

Bitmine memimpin treasury kripto lain dalam hal kecepatan meningkatkan NAB kripto per lembar saham dan likuiditas perdagangan yang tinggi dari saham BMNR

Bitmine adalah saham ke-47 yang paling banyak diperdagangkan di AS, diperdagangkan senilai $980 juta per hari (rata-rata 5 hari)

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

LAS VEGAS, 31 Desember 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERIKA: BMNR) Bitmine Immersion Technologies ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmine mengumumkan kepemilikan kripto + total uang tunai + "moonshots" Bitmine sebesar $13,2 miliar.

Tanggal 28 Desember jam 18.00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 4.110.525 ETH dengan harga $2.948 per ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC), $23 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $1 miliar. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,41% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Aktivitas pasar cenderung melambat karena liburan akhir tahun kalender. Bitmine menambahkan 44.463 ETH dalam seminggu terakhir di saat kami terus menjadi pembeli 'fresh money' ETH terbesar di Dunia." kata Thomas "Tom" Lee dari Fundstrat, Chairman Bitmine. "Penjualan terkait kerugian pajak akhir tahun menekan harga kripto dan harga ekuitas kripto. Karena efeknya cenderung paling besar pada tanggal 26-30 Desember, kami mengatasi pasar dengan mempertimbangkan hal ini."

Bitmine menyampaikan Special Chairman's Message ( tautan ) yang mendorong pemegang saham Bitmine untuk memberikan suara menjelang rapat pemegang saham tahunan tanggal 15 Januari 2026 ("Rapat Tahunan"). Ada 4 proposal utama dari Perusahaan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (lihat bagian selanjutnya). "Perusahaan kami mendapat manfaat dari keterlibatan dan dukungan yang kuat dari pemegang saham kami. 4 proposal utama ini membutuhkan persetujuan Anda yang sangat penting agar kami dapat mewujudkan rencana strategis 'alchemy 5%,'" kata Tom Lee. "Satu-satunya fokus Bitmine adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Untuk mencapainya, kami mengakuisisi ETH per lembar saham secara bertahap, mengoptimalkan hasil dan pendapatan pada kepemilikan ETH, dan secara strategis menginvestasikan neraca keuangan pada 'moonshots,' memanfaatkan komunitas dan posisi Perusahaan yang kuat di pasar untuk menghasilkan keuntungan tambahan."

Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN (Made in America VAlidator Network) komersialnya pada tahun 2026. Pada tanggal 28 Desember 2025, total staked ETH Bitmine mencapai 408.627 ($1,2 miliar dengan harga $2.948 per ETH). Ini adalah sebagian kecil dari 4,11 juta ETH milik Bitmine. CESR (tingkat staking Ethereum komposit yang dikelola oleh Quatrefoil ) adalah 2,81%. "Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), biaya staking ETH adalah $374 juta per tahun (menggunakan 2,81% CESR), atau lebih dari $1 juta per hari," kata Tom Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (MSTR), yang memiliki 671.268 BTC senilai $59 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

"Kami terus membuat kemajuan dalam solusi staking, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026," kata Lee.

GENIUS Act dan Project Crypto SEC mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Kini Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $980 juta (rata-rata 5 hari, per 26 Desember 2025), berada di peringkat ke-47 di A.S. setelah Salesforce.com (peringkat ke-46) dan di atas General Electric (peringkat ke-48) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. ( statista.com dan riset Fundstrat).

Bitmine akan mengadakan Rapat Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026. Perusahaan mendorong pemegang saham untuk memberikan suara dan menghadiri Rapat Tahunan di lokasi. Rincian dan agenda Rapat Tahunan:

Pertemuan Tahunan Bitmine:

Lokasi: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Waktu: Jam 12.00-15.00 PST

Jam 12.00-15.00 PST Agenda:

1. Memilih delapan (8) direktur untuk tahun depan;

2 Menyetujui perubahan aturan dasar untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang resmi;

3 Menyetujui Rencana Insentif Omnibus 2025; dan

4 atas dasar saran yang tidak mengikat, menyetujui pengaturan kompensasi khusus berbasis kinerja untuk pimpinan eksekutif

Pemegang saham yang ingin menghadiri Rapat Tahunan di lokasi harus mendaftar dulu di dan mengikuti petunjuk yang ada. Pendaftaran harus dilakukan dan dikirimkan paling lambat tanggal 13 Januari 2026, jam 23.59 ET. Pemungutan Suara: Pemegang saham dapat memberikan suara secara langsung di Rapat Tahunan atau melalui kuasa, terlepas apakah Anda menghadiri Rapat Tahunan ini maupun tidak, dengan salah satu cara berikut: Melalui surat : Semua pemegang saham tercatat yang mendapatkan fotokopi bahan proxy Bitmine dapat memberikan suara dengan cara menandai, menandatangani, menuliskan tanggal, dan mengembalikan kartu proxy mereka. Melalui telepon : Hubungi nomor yang tercantum di kartu proxy Anda dan ikuti petunjuknya. Anda memerlukan nomor kontrol yang tertera pada kartu proxy Anda. Melalui internet : Harap kunjungi https://AALvote.com/BMNR . Atau jika memiliki fotokopi materi proxy, pindai kode QR yang tertera pada kartu proxy Anda. Anda memerlukan nomor kontrol yang tertera pada kartu proxy Anda. Tempat pemungutan suara melalui telepon dan internet bagi pemegang saham tercatat atas seluruh saham akan ditutup pada tanggal 14 Januari 2026 jam 23.59 ET.

Pemegang saham dapat memberikan suara secara langsung di Rapat Tahunan atau melalui kuasa, terlepas apakah Anda menghadiri Rapat Tahunan ini maupun tidak, dengan salah satu cara berikut: Untuk pertanyaan atau bantuan, harap hubungi Alliance Advisor di 1-855-206-1722 atau [email protected] Jam Kerja: Senin-Jumat: Jam 9.00-22.00 EST Sabtu-Minggu: Jam 10.00-22.00 EST



Rapat Tahunan akan disiarkan langsung di akun X Bitmine: https://x.com/bitmnr

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://bitminetech.io/investor-relations/

Pesan dari Pimpinan:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi Kripto untuk investasi jangka panjang, dari pengoperasian penambangan Bitcoin kami maupun dari hasil transaksi peningkatan modal. Lini bisnis Bitmine meliputi Penambangan Bitcoin, penambangan Bitcoin sintetis melalui keterlibatan dalam penambangan Bitcoin, hashrate sebagai produk keuangan, menawarkan layanan konsultasi dan penambangan kepada perusahaan yang ingin memiliki pendapatan dalam denominasi Bitcoin, dan memberikan konsultasi umum tentang Bitcoin kepada perusahaan publik. Pengoperasian Bitmine berada di wilayah energi berbiaya rendah di Trinidad; Pecos, Texas; dan Silverton, Texas.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov . Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

