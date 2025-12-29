Bitmine Immersion (BMNR) kondigt aan dat ETH Holdings 4,11 miljoen tokens bereikt, en Total Crypto en Total Cash Holdings $ 13,2 miljard

Bitmine geeft speciale boodschap van de voorzitter vrij met betrekking tot de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Bitmines gestakete ETH staat op 408,627 en de MAVAN- stakingoplossing zit op schema om in Q1 2026 gelanceerd te worden

Bitmine bezit nu 3,41% van het aanbod van ETH-tokens, twee derde van de weg naar de 'Alchemie van 5%'

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" bereiken in totaal $13,2 miljard, inclusief 4,11 miljoen ETH-tokens, totaal contant geld van $1,0 miljard en andere cryptoholdings

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Wynn Las Vegas

Bitmine leidt cryptoschatkist-peers zowel door de snelheid van het verhogen van crypto NAV per aandeel als door de hoge handelsliquiditeit van BMNR-aandelen

Bitmine is het op 46 na meest verhandelde aandeel in de VS, met een handelswaarde van $ 980 miljoen per dag (gemiddelde over 5 dagen)

Bitmine wordt nog steeds ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee om het doel van Bitmine om 5% van ETH te verwerven te ondersteunen

LAS VEGAS, 30 december 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of het "bedrijf"), een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van crypto voor langetermijninvesteringen, kondigde vandaag Bitmine crypto + total cash + "moonshots" -holdings aan voor een totaal van $ 13,2 miljard.

Op 28 december om 18:00 uur ET bestaan de cryptoholdings van het bedrijf uit 4.110.525 ETH tegen $ 2.948 per ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC), een belang van $ 23 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en totaal contant geld van $ 1,0 miljard. Bitmines ETH-bezit is 3,41% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"De marktactiviteit heeft de neiging te vertragen naarmate we de laatste vakantieweken van een kalenderjaar binnengaan. Bitmine heeft de afgelopen week 44.463 ETH toegevoegd, aangezien we de grootste 'vers geld'-koper van ETH in de wereld blijven", aldus Thomas "Tom" Lee van Fundstrat, voorzitter van Bitmine. "De verkoop van belastingverliezen aan het einde van het jaar drijft de crypto- en crypto-equityprijzen naar beneden en dit effect heeft de neiging om het grootst te zijn van 26/12 tot 30/12, dus navigeren we de markten met dit in gedachten".

Bitmine heeft een speciale boodschap van de voorzitter vrijgegeven (link) waarin Bitmine-aandeelhouders worden aangemoedigd om vóór de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 15 januari 2026 (de "jaarlijkse vergadering") te stemmen. Er zijn vier belangrijke voorstellen waarvan het bedrijf wil dat de aandeelhouders ze goedkeuren (zie latere paragraaf). "Ons bedrijf profiteert van de sterke betrokkenheid en steun van onze aandeelhouders en deze vier belangrijke voorstellen hebben uw cruciale 'ja'-stem nodig om ons in staat te stellen ons 'strategisch plan rond de alchemie van 5%' te bereiken", zei Tom Lee. "Bitmine blijft zich uitsluitend richten op het creëren van aandeelhouderswaarde, en bereikt dit door ETH per aandeel te verwerven, het rendement en het inkomen op zijn ETH-bezit te optimaliseren en de balans strategisch te investeren in 'moonshots' en de sterke community en marktpositie van het bedrijf te benutten om extra rendement te genereren".

Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het bedrijf zich richt op het onthullen van zijn commercieel MAVAN (Made in America VAlidator Network) in 2026. Op 28 december 2025 bedraagt het totaal gestakete ETH van Bitmine 408.627 ($ 1,2 miljard tegen $ 2,948 per ETH). Dit is een fractie van de 4,11 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (composite Ethereum staking rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,81%. "Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingvergoeding $ 374 miljoen per jaar (met 2,81% CESR), of meer dan $ 1 miljoen per dag", verklaarde Tom Lee.

Bitmine crypto holding regeert als de # 1 Ethereum-schatkist en # 2 wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (MSTR), die 671.268 BTC ter waarde van $ 59 miljard bezit. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

"We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als The Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de 'best-in-class' oplossing zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en zal in het begin van de kalender 2026 worden uitgerold", vervolgde Lee.

De GENIUS Act en SEC's Project Crypto zijn in 2025 net zo transformationeel voor financiële diensten als de Amerikaanse actie op 15 augustus 1971 die Bretton Woods en de USD op de goudstandaard 54 jaar geleden beëindigde. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Bitmine is nu een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat heeft de voorraad een gemiddeld dagelijks dollarvolume van $ 980 miljoen verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf vrijdag 26 december 2025), met een rangorde van nr. 47 in de VS, achter Salesforce.com (rangorde nr. 46) en voor General Electric (rangorde nr. 48) onder 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse vergadering in het Wynn Las Vegas. Het bedrijf moedigt aandeelhouders aan om te stemmen en de jaarlijkse vergadering persoonlijk bij te wonen. De details en de agenda van de jaarlijkse vergadering zijn hieronder te vinden:

Jaarlijkse vergadering van Bitmine:

Locatie: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Tijdstip: 12:00-15:00 PST

12:00-15:00 PST Agenda:

1. Het kiezen van acht (8) bestuurders voor het volgende jaar;

2. Goedkeuring van de wijziging van de statuten om het aantal gemachtigde gewone aandelen te verhogen;

3. Goedkeuring van het Omnibusincentieplan 2025; en

4. Goedkeuring van de bijzondere prestatiegebaseerde vergoedingsregeling voor de uitvoerend voorzitter op basis van een niet-bindend advies.

Bijwonen van de jaarvergadering: Aandeelhouders die de jaarvergadering persoonlijk willen bijwonen, moeten zich vooraf registreren op https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk op 13 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time worden ingevuld en ingediend.

Aandeelhouders die de jaarvergadering persoonlijk willen bijwonen, moeten zich vooraf registreren op https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk op 13 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time worden ingevuld en ingediend. Op de dag van de bijeenkomst moet u uw ticket en identiteitsbewijs met foto bij de ingang laten zien. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het inschrijvingsproces, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op [email protected] .

. Stemmen: Aandeelhouders kunnen ofwel persoonlijk op de jaarvergadering stemmen ofwel door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden:

Aandeelhouders kunnen ofwel persoonlijk op de jaarvergadering stemmen ofwel door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden: Via de post : Alle geregistreerde aandeelhouders die papieren exemplaren van de volmachtmaterialen van het bedrijf hebben ontvangen, kunnen stemmen door hun volmachtkaart te markeren, ondertekenen, dateren en terug te sturen.

: Alle geregistreerde aandeelhouders die papieren exemplaren van de volmachtmaterialen van het bedrijf hebben ontvangen, kunnen stemmen door hun volmachtkaart te markeren, ondertekenen, dateren en terug te sturen.

Via de telefoon : Bel het op uw volmachtkaart vermelde nummer en volg de opgenomen instructies. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

: Bel het op uw volmachtkaart vermelde nummer en volg de opgenomen instructies. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

Via het internet : Ga naar https://AALvote.com/BMNR of, als u gedrukte kopieën van uw volmachtmaterialen hebt ontvangen, scan de QR-code op uw volmachtkaart. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

: Ga naar https://AALvote.com/BMNR of, als u gedrukte kopieën van uw volmachtmaterialen hebt ontvangen, scan de QR-code op uw volmachtkaart. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

De telefoon- en internetstemmingsfaciliteiten voor de aandeelhouders van alle aandelen zullen op 14 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time, sluiten.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op

1-855-206-1722 of [email protected]



Openingstijden:



maandag-vrijdag: 09:00-22:00 EST





zaterdag-zondag: 10.00-22:00 uur EST

De jaarlijkse vergadering wordt live gestreamd op het X-account van Bitmine: https://x.com/bitmnr

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie zijn hier te vinden: https://bitminetech.io/investor-relations/

De boodschap van de voorzitter is hier te vinden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden op: https://bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine is een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van Crypto voor langetermijninvesteringen, of deze nu zijn verworven door onze Bitcoin-mijnbouwactiviteiten of uit de opbrengst van kapitaalverzameltransacties. De bedrijfslijnen van het bedrijf omvatten Bitcoin Mining, synthetische Bitcoin-mining door betrokkenheid bij Bitcoin-mining, hashrate als een financieel product, het aanbieden van advies- en mijnbouwdiensten aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verdienen van Bitcoin-genomineerde inkomsten en algemeen Bitcoin-advies aan publieke bedrijven. De activiteiten van Bitmine zijn gevestigd in goedkope energiegebieden in Trinidad; Pecos, Texas; en Silverton, Texas.

Voor meer details zie X:

https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van de onderneming en de toepasselijke voordelen voor de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie Risicofactoren van het formulier 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") werd ingediend, evenals alle andere SEC-dossiers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

