Bitmine Immersion Technologies anuncia as datas de registro e pagamento de dividendos em dinheiro para as ações preferenciais perpétuas da Série A a uma taxa de 9,50%

NORWALK, Connecticut, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa") anunciou hoje que seu Conselho de Administração declarou dezessete dividendos em dinheiro sobre as ações preferenciais perpétuas da Série A da Empresa (as "ações preferenciais da Série A") a uma taxa de 9,50%, que são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "BMNP".

Os dividendos serão pagos em dinheiro, de acordo com os termos do Certificado de Designações que rege as ações preferenciais da Série A. As datas de registro, as datas de pagamento e os valores por ação para cada dividendo estão descritos abaixo:

No. dividendo Data de registro Data de pagamento Valor por ação 12 Terça-feira, 25 de agosto de 2026 Sexta-feira, 4 de setembro de 2026 $0,1583 13 Terça-feira, 1 de setembro de 2026 Sexta-feira, 11 de setembro de 2026 $0,1847 14 Terça-feira, 8 de setembro de 2026 Sexta-feira, 18 de setembro de 2026 $0,1847 15 Terça-feira, 15 de setembro de 2026 Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 $0,1847 16 Terça-feira, 22 de setembro de 2026 Sexta-feira, 2 de outubro de 2026 $0,1847 17 Terça-feira, 29 de setembro de 2026 Sexta-feira, 9 de outubro de 2026 $0,1847 18 Terça-feira, 6 de outubro de 2026 Sexta-feira, 16 de outubro de 2026 $0,1847 19 Terça-feira, 13 de outubro de 2026 Sexta-feira, 23 de outubro de 2026 $0,1847 20 Terça-feira, 20 de outubro de 2026 Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 $0,1847 21 Terça-feira, 27 de outubro de 2026 Sexta-feira, 6 de novembro de 2026 $0,1583 22 Terça-feira, 3 de novembro de 2026 Sexta-feira, 13 de novembro de 2026 $0,1847 23 Terça-feira, 10 de novembro de 2026 Sexta-feira, 20 de novembro de 2026 $0,1847 24 Terça-feira, 17 de novembro de 2026 Sexta-feira, 27 de novembro de 2026 $0,1847 25 Terça-feira, 24 de novembro de 2026 Sexta-feira, 4 de dezembro de 2026 $0,1847 26 Terça-feira, 1 de dezembro de 2026 Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026 $0,1847 27 Terça-feira, 8 de dezembro de 2026 Sexta-feira, 18 de dezembro de 2026 $0,1847 28 Sexta-feira, 18 de dezembro de 2026 Segunda-feira, 28 de dezembro de 2026 $0,2639

Sobre a Bitmine

A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) e suas subsidiárias ("Bitmine" ou a "Empresa") são uma empresa de infraestrutura de tecnologia blockchain que opera em serviços institucionais de staking e validação de ativos digitais, mineração de bitcoin e gestão estratégica de ativos digitais. Como a principal empresa de tesouraria de Ethereum do mundo, ela implementa uma estratégia inovadora de gestão de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. A empresa fornece infraestrutura de staking e validação de nível institucional, por meio da qual obtém recompensas de staking e receita de validação, juntamente com atividades de mineração de bitcoin. A Bitmine detém ativos digitais de forma estratégica, gerando rendimento sobre esses investimentos para apoiar a liquidez e a formação de capital. Desde 2025, a empresa expandiu suas capacidades de infraestrutura de blockchain, incluindo o desenvolvimento e a implementação da MAVAN, sua plataforma institucional de staking e validação. As atividades da Empresa incluem ainda investimentos em oportunidades de blockchain em estágio inicial (investimentos "moonshot") e serviços auxiliares de mineração, hospedagem e consultoria.

Para obter mais detalhes, siga a empresa no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações contidas neste comunicado de imprensa que não sejam puramente históricas são declarações prospectivas, envolvendo riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relativas aos pagamentos de dividendos da Empresa sobre as ações preferenciais da série A. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: A capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria de Ethereum e os negócios futuros propostos; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; os desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação final da legislação pendente e das iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da empresa; e o valor futuro da Bitcoin e da Ethereum. Os resultados e o desempenho futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Bitmine, incluindo aquelas estabelecidas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K, arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em todos os outros documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos documentos da Bitmine arquivados na SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.