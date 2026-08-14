Bitmine Immersion Technologies Mengumumkan Tanggal Pencatatan dan Tanggal Pembayaran Dividen Tunai untuk Saham Preferen Perpetual Seri A 9,50%

NORWALK, Connecticut, 14 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksinya telah mengumumkan pembagian tujuh belas dividen tunai atas Saham Preferen Perpetual Seri A 9,50% Perusahaan ("Saham Preferen Seri A"), yang diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan simbol "BMNP".

Dividen tersebut akan dibayarkan secara tunai sebagaimana diatur dalam Certificate of Designations untuk Saham Preferen Seri A. Tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, dan jumlah per saham untuk setiap dividen adalah sebagai berikut:

No. Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal Pembayaran Jumlah per Saham 12 Sel, 25 Agu 2026 Jum, 4 Sep 2026 $0,1583 13 Sel, 1 Sep 2026 Jum, 11 Sep 2026 $0,1847 14 Sel, 8 Sep 2026 Jum, 18 Sep 2026 $0,1847 15 Sel, 15 Sep 2026 Jum, 25 Sep 2026 $0,1847 16 Sel, 22 Sep 2026 Jum, 2 Okt 2026 $0,1847 17 Sel, 29 Sep 2026 Jum, 9 Okt 2026 $0,1847 18 Sel, 6 Okt 2026 Jum, 16 Okt 2026 $0,1847 19 Sel, 13 Okt 2026 Jum, 23 Okt 2026 $0,1847 20 Sel, 20 Okt 2026 Jum, 30 Okt 2026 $0,1847 21 Sel, 27 Okt 2026 Jum, 6 Nov 2026 $0,1583 22 Sel, 3 Nov 2026 Jum, 13 Nov 2026 $0,1847 23 Sel, 10 Nov 2026 Jum, 20 Nov 2026 $0,1847 24 Sel, 17 Nov 2026 Jum, 27 Nov 2026 $0,1847 25 Sel, 24 Nov 2026 Jum, 4 Des 2026 $0,1847 26 Sel, 1 Des 2026 Jum, 11 Des 2026 $0,1847 27 Sel, 8 Des 2026 Jum, 18 Des 2026 $0,1847 28 Jum, 18 Des 2026 Sen, 28 Des 2026 $0,2639

Tentang Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), beserta anak perusahaannya ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan infrastruktur teknologi blockchain yang beroperasi di bidang layanan staking dan validasi aset digital untuk institusi, penambangan bitcoin, serta pengelolaan strategis aset digital. Sebagai perusahaan Ethereum Treasury terkemuka di dunia, Bitmine menerapkan strategi aset digital yang inovatif bagi investor institusional dan pelaku pasar publik. Perusahaan menyediakan infrastruktur staking dan validasi berstandar institusional—yang melaluinya perusahaan memperoleh imbalan staking dan pendapatan dari validasi—serta menjalankan kegiatan penambangan bitcoin. Bitmine memiliki aset digital sebagai bagian dari strategi perusahaan dan menghasilkan imbal hasil dari kepemilikan tersebut untuk mendukung likuiditas serta pembentukan modal. Sejak tahun 2025, Perusahaan telah memperluas kapabilitas infrastruktur blockchain-nya, termasuk dengan mengembangkan dan meluncurkan MAVAN, platform staking dan validasi untuk institusi miliknya. Kegiatan Perusahaan juga mencakup investasi pada peluang blockchain tahap awal ("moonshot" investments), serta layanan pendukung di bidang penambangan, hosting, dan konsultasi.

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Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan yang merupakan "pernyataan mengenai prospek masa depan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak sepenuhnya bersifat historis merupakan pernyataan prospektif yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan prospektif ini dapat dikenali melalui istilah seperti "memperkirakan", "memproyeksikan", "diproyeksikan", "bermaksud", "meyakini", "mengantisipasi", "mengestimasi", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus memuat pernyataan mengenai prospek masa depan terkait pembayaran dividen Perusahaan atas Saham Preferen Seri A. Dalam mengevaluasi pernyataan mengenai prospek masa depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi cadangan Ethereum, dan rencana bisnisnya di masa mendatang; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pengesahan dan penerapan akhir undang-undang yang masih dalam proses dan berbagai inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; serta nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Kinerja dan hasil aktual di masa mendatang dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam pernyataan mengenai prospek masa depan. Pernyataan mengenai prospek masa depan tunduk pada berbagai kondisi, yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk kondisi yang tercantum dalam bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan kepada SEC pada 21 November 2025, serta seluruh dokumen lain yang diajukan kepada SEC, sebagaimana diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu. Salinan dokumen Bitmine yang diajukan kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan ini sehubungan dengan revisi atau perubahan apa pun setelah tanggal siaran pers ini, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.