Bitmine Immersion Technologies anuncia las fechas de registro y de pago de los dividendos en efectivo correspondientes a las acciones preferentes perpetuas de la Serie A al 9,50 %

NORWALK, Connecticut, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") ha anunciado hoy que su Consejo de Administración ha declarado diecisiete dividendos en efectivo sobre las acciones preferentes perpetuas de la Serie A al 9,50 % de la Compañía (las "Acciones Preferentes de la Serie A"), que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "BMNP".

Los dividendos se pagarán en efectivo, de conformidad con las condiciones establecidas en el Certificado de Designaciones que rige las acciones preferentes de la Serie A. A continuación se indican las fechas de registro, las fechas de pago y los importes por acción de cada dividendo:

Div. n.º Fecha de registro Fecha de pago Importe por acción 12 Martes 25 de agosto de 2026 Viernes 4 de septiembre de 2026 $0,1583 13 Martes 1 de septiembre de 2026 Viernes 11 de septiembre de 2026 $0,1847 14 Martes 8 de septiembre de 2026 Viernes 18 de septiembre de 2026 $0,1847 15 Martes 15 de septiembre de 2026 Viernes 25 de septiembre de 2026 $0,1847 16 Martes 22 de septiembre de 2026 Viernes 2 de octubre de 2026 $0,1847 17 Martes 29 de septiembre de 2026 Viernes 9 de octubre de 2026 $0,1847 18 Martes 6 de octubre de 2026 Viernes 16 de octubre de 2026 $0,1847 19 Martes 13 de octubre de 2026 Viernes 23 de octubre de 2026 $0,1847 20 Martes 20 de octubre de 2026 Viernes 30 de octubre de 2026 $0,1847 21 Martes 27 de octubre de 2026 Viernes 6 de noviembre de 2026 $0,1583 22 Martes 3 de noviembre de 2026 Viernes 13 de noviembre de 2026 $0,1847 23 Martes 10 de noviembre de 2026 Viernes 20 de noviembre de 2026 $0,1847 24 Martes 17 de noviembre de 2026 Viernes 27 de noviembre de 2026 $0,1847 25 Martes 24 de noviembre de 2026 Viernes 4 de diciembre de 2026 $0,1847 26 Martes 1 de diciembre de 2026 Viernes 11 de diciembre de 2026 $0,1847 27 Martes 8 de diciembre de 2026 Viernes 18 de diciembre de 2026 $0,1847 28 Viernes 18 de diciembre de 2026 Lunes 28 de diciembre de 2026 $0,2639

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR) y sus filiales ("Bitmine" o la "Compañía") es una compañía de infraestructuras de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoins y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, aplica una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. La empresa ofrece una infraestructura de staking y validación de nivel institucional —gracias a la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación— junto con actividades de minería de bitcoins. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica, generando rendimiento con esas posiciones para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la empresa ha ampliado las capacidades de su infraestructura de blockchain, lo que incluye el desarrollo y la puesta en marcha de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa incluyen, además inversiones en oportunidades relacionadas con la tecnología blockchain en fase inicial (inversiones "moonshot") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act (Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados) de 1995. Las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como "espera", "prevé", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. El presente documento contiene, concretamente, declaraciones prospectivas relativas al pago de dividendos por parte de la empresa sobre las acciones preferentes de la Serie A. A la hora de evaluar estas declaraciones prospectivas debe tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para financiar su actividad actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los proyectos de negocio futuros; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la Serie A de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la aprobación y aplicación definitivas de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento reales en el futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las expuestas en la sección "Factores de riesgo" del formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, en su versión modificada o actualizada periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en la página web de la SEC, en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de esta nota de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.