Bitmine Immersion Technologies kondigt registratiedatum en betaaldatum aan voor contante dividenden op 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van Serie A

NORWALK, Connecticut, 14 augustus 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ('Bitmine' of de 'onderneming') heeft vandaag bekendgemaakt dat de raad van bestuur zeventien contante dividenden heeft vastgesteld op de 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van Serie A van de onderneming (de 'preferente aandelen van serie A'), dat genoteerd staat aan de New York Stock Exchange onder het handelssymbool "BMNP".

De dividenden zullen contant worden uitgekeerd overeenkomstig de voorwaarden van het certificaat van aanwijzing dat van toepassing is op de preferente aandelen van serie A. De registratiedata, betaaldata en bedragen per aandeel voor elk dividend zijn hieronder vermeld:

Dividendnr. Registratiedatum Betaaldatum Bedrag per aandeel 12 Dinsdag 25 augustus 2026 Vrijdag 4 september 2026 0,1583 dollar 13 Dinsdag 1 september 2026 Vrijdag 11 september 2026 0,1847 dollar 14 Dinsdag 8 september 2026 Vrijdag 18 september 2026 0,1847 dollar 15 Dinsdag 15 september 2026 Vrijdag 25 september 2026 0,1847 dollar 16 Dinsdag 22 september 2026 Vrijdag 2 oktober 2026 0,1847 dollar 17 Dinsdag 29 september 2026 Vrijdag 9 oktober 2026 0,1847 dollar 18 Dinsdag 6 oktober 2026 Vrijdag 16 oktober 2026 0,1847 dollar 19 Dinsdag 13 oktober 2026 Vrijdag 23 oktober 2026 0,1847 dollar 20 Dinsdag 20 oktober 2026 Vrijdag 30 oktober 2026 0,1847 dollar 21 Dinsdag 27 oktober 2026 Vrijdag 6 november 2026 0,1583 dollar 22 Dinsdag 3 november 2026 Vrijdag 13 november 2026 0,1847 dollar 23 Dinsdag 10 november 2026 Vrijdag 20 november 2026 0,1847 dollar 24 Dinsdag 17 november 2026 Vrijdag 27 november 2026 0,1847 dollar 25 Dinsdag 24 november 2026 Vrijdag 4 december 2026 0,1847 dollar 26 Dinsdag 1 december 2026 Vrijdag 11 december 2026 0,1847 dollar 27 Dinsdag 8 december 2026 Vrijdag 18 december 2026 0,1847 dollar 28 Vrijdag 18 december 2026 Maandag 28 december 2026 0,2639 dollar

Over Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) en zijn dochterondernemingen ('Bitmine' of de 'onderneming') vormen een onderneming voor blockchaintechnologie-infrastructuur die actief is op het gebied van institutionele staking- en validatiediensten voor digitale activa, en strategisch beheer van digitale assets. Als 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van Ethereum-treasury's hanteert Bitmine een innovatieve strategie voor digitale activa, gericht op institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. De onderneming biedt staking- en validatie-infrastructuur van institutionele kwaliteit, waarmee ze stakingbeloningen en inkomsten uit validatie genereert, en houdt zich daarnaast bezig met bitcoinmining. Bitmine houdt digitale activa strategisch aan en genereert rendement op die activa ter ondersteuning van de liquiditeit en kapitaalvorming. Sinds 2025 heeft de onderneming haar capaciteiten op het gebied van blockchaininfrastructuur uitgebreid, waaronder de ontwikkeling en implementatie van MAVAN, haar institutionele platform voor staking en validatie. De activiteiten van de onderneming omvatten verder investeringen in veelbelovende blockchainprojecten in een vroege fase ('moonshot'-investeringen), evenals aanvullende diensten op het gebied van mining, hosting en consultancy.

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Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'voorzien', 'is voornemens', 'meent', 'verwacht', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de dividenduitkeringen van de onderneming op de preferente aandelen van serie A. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasury-activiteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen en de preferente aandelen van serie A van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving die van invloed zijn op digitale activa, met inbegrip van de uiteindelijke vaststelling en uitvoering van aanhangige wetgeving en SEC-initiatieven; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van de stakingactiviteiten van het bedrijf; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de invloedssfeer van Bitmine liggen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de sectie Risicofactoren van Bitmines Form 10-K, die op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, en in alle overige bij de SEC ingediende documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen na de datum van dit persbericht naar aanleiding van herzieningen of wijzigingen bij te werken, tenzij wettelijk vereist..