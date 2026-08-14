Bitmine Immersion Technologies annonce les dates d'enregistrement et de paiement des dividendes en espèces sur les actions privilégiées perpétuelles de série A à 9,50 %

NORWALK, Connecticut, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE : BMNR ; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré dix-sept dividendes en espèces sur les actions privilégiées perpétuelles de série A à 9,50 % de la société (les « actions privilégiées de série A »), cotées à la Bourse de New York sous le mnémo « BMNP ».

Les dividendes seront payables en espèces conformément aux dispositions du certificat de désignation régissant les actions privilégiées de série A. Les dates d'enregistrement, les dates de paiement et les montants par action pour chaque dividende sont indiqués ci-après :

Div. n° Date d'enregistrement Date de paiement Montant par action 12 Mardi 25 août 2026 Vendredi 4 septembre 2026 0,1583 $ 13 Mardi 1er septembre 2026 Vendredi 11 septembre 2026 0,1847 $ 14 Mardi 8 septembre 2026 Vendredi 18 septembre 2026 0,1847 $ 15 Mardi 15 septembre 2026 Vendredi 25 septembre 2026 0,1847 $ 16 Mardi 22 septembre 2026 Vendredi 2 octobre 2026 0,1847 $ 17 Mardi 29 septembre 2026 Vendredi 9 octobre 2026 0,1847 $ 18 Mardi 6 octobre 2026 Vendredi 16 octobre 2026 0,1847 $ 19 Mardi 13 octobre 2026 Vendredi 23 octobre 2026 0,1847 $ 20 Mardi 20 octobre 2026 Vendredi 30 octobre 2026 0,1847 $ 21 Mardi 27 octobre 2026 Vendredi 6 novembre 2026 0,1583 $ 22 Mardi 3 novembre 2026 Vendredi 13 novembre 2026 0,1847 $ 23 Mardi 10 novembre 2026 Vendredi 20 novembre 2026 0,1847 $ 24 Mardi 17 novembre 2026 Vendredi 27 novembre 2026 0,1847 $ 25 Mardi 24 novembre 2026 Vendredi 4 décembre 2026 0,1847 $ 26 Mardi 1er décembre 2026 Vendredi 11 décembre 2026 0,1847 $ 27 Mardi 8 décembre 2026 Vendredi 18 décembre 2026 0,1847 $ 28 Vendredi 18 décembre 2026 Lundi 28 décembre 2026 0,2639 $

À propos de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) et ses filiales (« Bitmine » ou la « société »), spécialisées dans les infrastructures de technologie de la chaîne de blocs, proposent des services institutionnels de jalonnement et de validation d'actifs numériques, d'extraction de bitcoins et de gestion stratégique d'actifs numériques. Leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie en Ethereum, la société met en œuvre une stratégie innovante d'actifs numériques à l'intention des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. Parallèlement à ses activités d'extraction de bitcoins, la société fournit une infrastructure de jalonnement et de validation de niveau institutionnel, grâce à laquelle elle perçoit des primes de jalonnement et des revenus de validation. Bitmine détient des actifs numériques dans le cadre d'une stratégie visant à générer un rendement sur ces avoirs afin de soutenir la liquidité et la formation de capital. Depuis 2025, la société renforce ses capacités en matière d'infrastructure blockchain, notamment en développant et en déployant MAVAN, sa plateforme institutionnelle de staking et de validation. Les activités de la société comprennent également des investissements dans des projets de chaîne de blocs en phase de démarrage (investissements « moonshot ») ainsi que des services connexes dans les domaines du minage, de l'hébergement et du conseil.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient notamment des déclarations prospectives concernant le versement par la société de dividendes sur les actions privilégiées de série A. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie liées à l'Ethereum et ses projets d'activités futures ; les conditions de marché influant sur le cours des actions ordinaires et des actions privilégiées de série A de la société ; les évolutions réglementaires concernant les actifs numériques, y compris l'adoption et la mise en œuvre définitives des projets de loi en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; les performances, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la société ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.