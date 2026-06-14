Bitmine Immersion Technologies anuncia o pagamento de dividendos iniciais e a cotação na NYSE das ações preferenciais da Série A

O Conselho de Administração da Bitmine declara dividendos em dinheiro iniciais sobre as ações preferenciais perpétuas da Série A da empresa, com juros de 9,50%

Ações Preferenciais da Série A aprovadas para cotação na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "BMNP", com o início das negociações previstas para terça-feira, 16 de junho de 2026

NORWALK, Connecticut, 14 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa") anunciou hoje que seu Conselho de Administração declarou os dividendos em dinheiro iniciais relativos às Ações Preferenciais Perpétuas da Série A da Empresa, com juros de 9,50% (CUSIP: 09175D 200) (as "Ações Preferenciais da Série A").

O dividendo inicial, que representa os dividendos ordinários acumulados desde a data de emissão inicial, 10 de junho de 2026, será pago em dinheiro, de acordo com os termos do Certificado de Designações que rege as Ações Preferenciais da Série A. O dividendo inicial de US$ 0,316667 por ação será pago em 22 de junho de 2026 aos detentores registrados das Ações Preferenciais Série A até o fechamento das atividades em 12 de junho de 2026.

A Empresa anunciou ainda que o Conselho de Administração também declarou o segundo dividendo semanal em dinheiro de US$ 0,105556 por ação sobre as Ações Preferenciais da Série A, que será pago em 26 de junho de 2026 aos detentores registrados das Ações Preferenciais da Série A até o fechamento das atividades em 16 de junho de 2026.

A Empresa também anunciou que as Ações Preferenciais Série A foram aprovadas para listagem na Bolsa de Valores de Nova York e começarão a ser negociadas na terça-feira, 16 de junho de 2026, sob o símbolo "BMNP". A Equiniti Trust Company, LLC atua como agente de transferência, registrador e agente pagador das Ações Preferenciais Série A.

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de gestão de ativos de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado de capitais. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a empresa está comprometida com o Ethereum (ETH) como seu principal ativo de reserva de tesouraria, aproveitando as atividades nativas no nível do protocolo, incluindo o staking e os mecanismos financeiros descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para ativos da Bitmine, em 2026.

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Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém especificamente declarações prospectivas sobre os pagamentos de dividendos da Empresa sobre as Ações Preferenciais Série A, a listagem e início da negociação das Ações Preferenciais Série A na Bolsa de Valores de Nova York, além da estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Empresa e das Ações Preferenciais da Série A; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, confiabilidade e segurança das operações de staking da Empresa; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.