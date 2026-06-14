Bitmine Immersion Technologies anuncia dividendos iniciales y cotización en la NYSE para las acciones preferentes de serie A

La junta directiva de Bitmine declara dividendos iniciales en efectivo sobre las acciones preferentes perpetuas de serie A al 9,50 % de la empresa

Se aprueba la cotización de las acciones preferentes de serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York con la abreviatura "BMNP", y se espera que las operaciones comiencen el martes 16 de junio de 2026

NORWALK, Connecticut, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa") anunció hoy que su junta directiva ha aprobado el pago de los primeros dividendos en efectivo correspondientes a las acciones preferentes perpetuas de serie A al 9,50 % de la empresa (CUSIP: 09175D 200) (las "acciones preferentes de serie A").

El dividendo inicial, el cual representa los dividendos regulares acumulados desde la fecha de emisión inicial del 10 de junio de 2026, se pagará en efectivo de conformidad con los términos del Certificado de Designaciones que rige las acciones preferentes de serie A. El dividendo inicial de 0,316667 dólares por acción se pagará el 22 de junio de 2026 a los titulares registrados de las acciones preferentes de serie A al cierre de las operaciones del 12 de junio de 2026.

La empresa anunció además que la junta directiva también declaró el segundo dividendo semanal en efectivo de 0,105556 dólares por acción sobre las acciones preferentes de serie A, el cual se pagará el 26 de junio de 2026 a los titulares registrados de las acciones preferentes de serie A al cierre de las operaciones del 16 de junio de 2026.

La empresa también anunció que se ha aprobado la cotización de las acciones preferentes de serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York y que comenzarán a cotizar el martes 16 de junio de 2026 bajo la abreviatura "BMNP". Equiniti Trust Company, LLC actúa como agente de transferencia, registrador y agente de pagos para las acciones preferentes de serie A.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" o expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas acerca de los pagos de dividendos de la empresa sobre las acciones preferentes de serie A, la cotización y el inicio de operaciones de las acciones preferentes de serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York, así como la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de participación de la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto, las condiciones del mercado que afectan el precio de cotización de las acciones ordinarias y las acciones preferentes de serie A de la empresa, los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales, el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de participación de la empresa, y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.