Bitmine Immersion Technologies Umumkan Pembagian Dividen Perdana dan Pencatatan Saham Preferen Seri A di NYSE

Dewan Direksi Bitmine mengumumkan pembagian dividen tunai perdana untuk Saham Preferen Perpetual Seri A milik Perusahaan dengan tingkat dividen 9,50% .

Saham Preferen Seri A telah disetujui untuk dicatatkan di New York Stock Exchange dengan kode saham "BMNP", dan diperkirakan mulai diperdagangkan pada hari Selasa, 16 Juni 2026

NORWALK, Conn., 14 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksinya telah menetapkan pembagian dividen tunai perdana untuk Saham Preferen Perpetual Seri A milik Perusahaan dengan tingkat dividen 9,50% (CUSIP: 09175D 200) ("Saham Preferen Seri A").

Pembagian dividen perdana ini merupakan akumulasi pembagian dividen reguler sejak penerbitan perdana pada tanggal 10 Juni 2026 dan akan dibayarkan secara tunai sesuai ketentuan dalam Sertifikat Penetapan yang mengatur Saham Preferensi Seri A. Pembagian dividen perdana senilai $0,316667 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2026 kepada pemegang Saham Preferen Seri A pada akhir jam kerja tanggal 12 Juni 2026.

Perusahaan juga mengumumkan bahwa Dewan Direksi telah menetapkan pembagian dividen tunai mingguan kedua senilai $0,105556 per lembar saham untuk Saham Preferen Seri A, yang akan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2026 kepada pemegang Saham Preferen Seri A pada akhir jam kerja tanggal 16 Juni 2026.

Perusahaan juga mengumumkan bahwa Saham Preferen Seri A telah disetujui untuk dicatatkan di New York Stock Exchange dengan kode saham "BMNP", dan diperkirakan mulai diperdagangkan pada hari Selasa, 16 Juni 2026 Equiniti Trust Company, LLC bertindak sebagai agen transfer, pencatat, dan agen pembayaran untuk Saham Preferen Seri A.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan perbendaharaan utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

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Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers yang tidak murni bersifat sejarah ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus memuat pernyataan berpandangan ke depan mengenai pembayaran dividen Perusahaan untuk Saham Preferen Seri A, pencatatan dan dimulainya perdagangan Saham Preferen Seri A di New York Stock Exchange, dan strategi akumulasi aset digital serta kegiatan staking Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan peraturan yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan kegiatan staking Perusahaan; nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.