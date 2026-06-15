Bitmine Immersion Technologies 宣佈首次派發股息，並將 A 系列優先股在紐約證券交易所上市

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Bitmine Immersion Technologies, Inc.

15 6月, 2026, 23:06 CST

  • Bitmine 董事會宣佈，就公司的 9.50% A 系列永續優先股派發首次現金股息
  • A 系列優先股已獲准於紐約證券交易所上市，股票代號「BMNP」，預計在 2026 年 6 月 16 日（星期二）起開始買賣

康州諾沃克2026年6月15日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）今日公佈，其董事會已就公司的 9.50% A 系列永續優先股 (CUSIP：09175D 200)（「A 系列優先股」）宣派首次現金股息。

首次股息涵蓋自 2026 年 6 月 10 日首次發行日起累計的定期股息，將依照 A 系列優先股的指定證書條款以現金方式派付。 首次股息為每股 0.316667 美元，將於 2026 年 6 月 22 日派發給在 2026 年 6 月 12 日營業結束時名列股東名冊的 A 系列優先股持有人。

公司進一步公佈，董事會亦已就 A 系列優先股宣派第二次每週現金股息，每股 0.105556 美元，將於 2026 年 6 月 26 日派發給在 2026 年 6 月 16 日營業結束時名列股東名冊的 A 系列優先股持有人。

公司亦公佈，A 系列優先股已獲准於紐約證券交易所上市，並將於 2026 年 6 月 16 日（星期二）以股票代號「BMNP」開始買賣。 Equiniti Trust Company, LLC 擔任 A 系列優先股的過戶代理、登記及付款代理。

關於 Bitmine
Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」(Alchemy of 5%) 指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat

前瞻性聲明

本新聞稿載有根據《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定構成「前瞻性聲明」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於公司就 A 系列優先股派付股息、A 系列優先股在紐約證券交易所上市及開始買賣，以及公司的數碼資產累積策略及質押業務。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠度及安全性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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