Bitmine Immersion Technologies annonce les premiers dividendes et la cotation au NYSE de ses actions privilégiées de série A

Le conseil d'administration de Bitmine annonce le versement des premiers dividendes en espèces sur les actions privilégiées perpétuelles de série A à 9,50 % de la société

L'admission à la cote de la Bourse de New York des actions privilégiées de série A a été approuvée sous le mnémo BMNP ; leur négociation devrait débuter le mardi 16 juin 2026

NORWALK, Connecticut, 14 juin 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « société ») annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré le premier dividende en espèces sur les actions privilégiées perpétuelles de série A à 9,50 % de la société (CUSIP : 09175D 200) (les « actions privilégiées de série A »).

Le dividende initial, qui correspond aux dividendes ordinaires cumulés depuis la date d'émission initiale du 10 juin 2026, sera payable en espèces conformément aux dispositions du certificat de désignation régissant les actions privilégiées de série A. Le premier dividende, d'un montant de 0,316667 $ par action, sera versé le 22 juin 2026 aux détenteurs des actions privilégiées de série A inscrits au registre des actionnaires à la clôture des marchés le 12 juin 2026.

La société a par ailleurs annoncé que le conseil d'administration avait également déclaré le deuxième dividende hebdomadaire en espèces de 0,105556 $ par action sur les actions privilégiées de série A, qui sera versé le 26 juin 2026 aux détenteurs inscrits des actions privilégiées de série A à la clôture des marchés le 16 juin 2026.

La société a également annoncé que l'admission à la cote de la Bourse de New York des actions privilégiées de série A avait été approuvée et que leur cotation débuterait le mardi 16 juin 2026 sous le mnémo « BMNP ». Equiniti Trust Company, LLC agit en tant qu'agent de transfert, agent de tenue de registre et agent payeur pour les actions privilégiées de série A.

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient notamment des déclarations prospectives concernant le versement de dividendes par la société sur les actions privilégiées de série A, la cotation et le début des négociations de ces actions à la Bourse de New York, ainsi que la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la société. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie liées à l'Ethereum et ses projets d'activités futures ; les conditions de marché influant sur le cours des actions ordinaires et des actions privilégiées de série A de la société ; les évolutions réglementaires concernant les actifs numériques, y compris l'adoption et la mise en œuvre définitives des projets de loi en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; les performances, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la société ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.