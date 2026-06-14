Bitmine Immersion Technologies kondigt initiële dividenden en een NYSE-notering aan voor Series A Preferred Stock

De raad van bestuur van Bitmine stelt initiële contante dividenden op de 9,50% Series A Perpetual Preferred Stock van de onderneming vast

Series A Preferred Stock is goedgekeurd voor notering aan de New York Stock Exchange onder het symbool "BMNP", waarbij de handel naar verwachting start op dinsdag 16 juni 2026

NORWALK, Conn., 14 juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of de "onderneming") heeft vandaag aangekondigd dat de raad van bestuur de initiële contante dividenden op de 9,50% Series A Perpetual Preferred Stock (CUSIP: 09175D 200) (de "Series A Preferred Stock") heeft vastgesteld.

Het initiële dividend, dat de gecumuleerde reguliere dividenden vertegenwoordigt vanaf de eerste uitgiftedatum van 10 juni 2026, zal in contanten worden uitgekeerd overeenkomstig de voorwaarden van het Certificate of Designations dat van toepassing is op de Series A Preferred Stock. Het initiële dividend van 0,316667 USD per aandeel zal op 22 juni 2026 worden uitgekeerd aan de ingeschreven aandeelhouders van de Series A Preferred Stock bij het sluiten van de markt op 12 juni 2026.

De onderneming kondigde verder aan dat de raad van bestuur ook het tweede wekelijkse contante dividend van 0,105556 USD per aandeel op de Series A Preferred Stock heeft vastgesteld, dat op 26 juni 2026 zal worden uitgekeerd aan de ingeschreven aandeelhouders van de Series A Preferred Stock bij het sluiten van de markt op 16 juni 2026.

De onderneming kondigde ook aan dat de Series A Preferred Stock is goedgekeurd voor notering op de New York Stock Exchange en dat de handel zal aanvangen op dinsdag 16 juni 2026 onder het tickersymbool "BMNP". Equiniti Trust Company, LLC fungeert als transferagent, registrar en betaalagent voor de Series A Preferred Stock.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van "the alchemy of 5%" zet de onderneming vol in op ETH als zijn primaire treasury-reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en DeFi-mechanismen. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

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Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de dividendbetalingen van de onderneming op de Series A Preferred Stock, de notering en de aanvang van de handel in de Series A Preferred Stock op de New York Stock Exchange, en de strategie van de onderneming voor de accumulatie van digitale activa en stakingactiviteiten. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasury-activiteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen en de Series A Preferred Stock van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving die van invloed zijn op digitale activa, met inbegrip van de uiteindelijke vaststelling en uitvoering van aanhangige wetgeving en SEC-initiatieven; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van de stakingactiviteiten van de onderneming; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.