Bitmine Immersion Technologies Công Bố Chia Cổ Tức Lần Đầu và Niêm Yết Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A trên NYSE

Hội Đồng Quản Trị của Bitmine tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt lần đầu cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Vĩnh Viễn Series A 9,50% của Công Ty.

Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đã được phê duyệt để niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng Khoán New York với mã chứng khoán "BMNP", dự kiến sẽ bắt đầu được giao dịch vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NORWALK, Conn., ngày 14 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" hay "Công Ty") hôm nay đã công bố Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt lần đầu cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Vĩnh Viễn Series A 9,50% của Công Ty (CUSIP: 09175D 200) ("Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A").

Cổ tức lần đầu đại diện cho cổ tức định kỳ cộng dồn từ ngày phát hành lần đầu là ngày 10 tháng 6 năm 2026 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt theo các điều khoản của Chứng Chỉ Xác Nhận Đặc Quyền của Cổ Phiếu điều chỉnh Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A. Cổ tức lần đầu là 0,316667 USD trên mỗi cổ phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 22 tháng 6 năm 2026 cho các cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A theo hồ sơ tính đến cuối giờ giao dịch ngày 12 tháng 6 năm 2026.

Công Ty cũng công bố Hội Đồng Quản Trị đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt hàng tuần lần thứ hai ở mức 0,105556 USD trên mỗi cổ phiếu đối với Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A. Cổ tức này sẽ được thanh toán vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 cho các cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A theo hồ sơ tính đến cuối giờ giao dịch ngày 16 tháng 6 năm 2026.

Công Ty cũng công bố Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đã được phê duyệt để niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York và sẽ bắt đầu được giao dịch vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026 với mã chứng khoán "BMNP". Equiniti Trust Company, LLC đóng vai trò là đại lý chuyển nhượng, đăng ký và thanh toán cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A.

Giới Thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

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Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính "dự báo" theo định nghĩa trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Tài liệu này đặc biệt chứa các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến việc Công Ty chi trả cổ tức cho Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A, việc niêm yết và bắt đầu giao dịch Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York, cũng như chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine để cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và các hoạt động kinh doanh dự kiến trong tương lai; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi chính thức luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến của SEC; sự biến động và tính khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.