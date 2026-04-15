BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH atingem 4,875 milhões de tokens, e o total de criptomoedas e de dinheiro em caixa é de US$ 11,8 bilhões
Notícias fornecidas porBitmine Immersion Technologies, Inc.
15 abr, 2026, 17:05 GMT
A BitMine agora detém mais de 4% do total de 120,7 milhões de moedas ETH
A BitMine está 81% do caminho para a "Alquimia dos 5%" em apenas 9 meses
BitMine foi listada para a Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") vinda da NYSE American com efeito a partir de 9 de abril de 2026
A BitMine possui 3.334.637 ETH staking, representando US$ 7,4 bilhões a US$ 2.206 por ETH
MAVAN (Made in America Validator Network) é um destino de referência em Ethereum staking para investidores BMNR e institucionais, com foco em segurança, desempenho e resiliência
A BitMine detém US$ 85 milhões de ações da Eightco (NASDAQ-ORBS), atualmente uma das poucas ações cotadas em bolsa no mundo a dar aos investidores exposição direta à OpenAI
As reservas totais da Bitmine em criptomoedas + dinheiro + "Moonshots" somam US$ 11,8 bilhões, incluindo 4,875 milhões de tokens ETH, total de caixa de US$ 719 milhões e outras posições em criptomoedas
A BitMine lidera seus pares em tesouraria de criptoativos tanto pela velocidade de aumento do valor patrimonial líquido (NAV) por ação quanto pela alta liquidez de negociação das ações da BMNR
A BitMine é a 117ª ação mais negociada nos EUA, com uma média de US$ 747 milhões por dia (média de 5 dias)
A BitMine continua apoiada por um grupo de investidores institucionais de destaque, incluindo Cathie Wood da ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor pessoal Thomas "Tom" Lee, para apoiar a meta da BitMine de adquirir 5% do ETH
NORWALK, Connecticut, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) BitMine Immersion Technologies, Inc. ("BitMine" ou a "Empresa"), uma empresa de Bitcoin e Ethereum Network com foco na acumulação de criptomoeda para investimento de longo prazo, anunciou hoje que suas reservas de criptoativos + dinheiro total + "moonshots" somam US$ 11,8 bilhões.
A empresa anunciou recentemente sua mudança da NYSE American para a Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE") em 9 de abril de 2026. As ações ordinárias da empresa continuam sendo negociadas sob o símbolo "BMNR".
Em 12 de abril de 2026, às 15h30 ET, as reservas de cripto da empresa eram compostas por 4.874.858 ETH a US$ 2.206 por ETH, 198 Bitcoin (BTC), US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 85 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 719 milhões em dinheiro. As participações de ETH da BitMine representam 4,04% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).
"A guerra no Irã entra em sua sétima semana e continua sendo o principal fator que influencia os mercados globais. O ETH agora é o ativo com melhor desempenho desde o início da guerra, com um ganho de 17,4% e superando o S&P 500 em 1.830 pontos-base. E acreditamos que o fato de a ETH ter superado o ouro em 2.743 pontos-base demonstra que a ETH é a reserva de valor em tempos de crise", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.
"O Ethereum continua se beneficiando dos dois ventos favoráveis da tokenização de Wall Street na blockchain e dos sistemas de IA agêntica, que cada vez mais precisam de blockchains públicas e neutras", continuou Lee.
"A BitMine manteve o ritmo acelerado de compras de ETH em cada uma das últimas quatro semanas, já que em nosso cenário base o ETH está nos estágios finais do "mini-inverno cripto". Na última semana, adquirimos 71.524 ETH, que é o ritmo mais alto de compras desde a semana de 22 de dezembro de 2025", declarou Lee.
A BitMine anunciou o lançamento oficial da MAVAN (Made In America VAlidator Network), a solução proprietária de staking da empresa. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da BitMine já está em staking na plataforma MAVAN.
Em 13 de abril de 2026, o total de ETH em staking da BitMine era de 3.334.637 (US$ 7,4 bilhões a US$ 2.206 por ETH). "A Bitmine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da BitMine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas de staking de ETH serão de de $310 milhões por ano (usando rendimento BMNR de 7 dias de 2,89%)", afirmou Lee.
"As receitas anualizadas de staking agora são de US$ 212 milhões. E esses 3,3 milhões de ETH representam cerca de 68% dos 4,87 milhões de ETH detidos pela BitMine. A CESR (Taxa Composta de Staking Ethereum), administrada pela Quatrefoil) é 2,73%, enquanto as próprias operações de staking da BitMine geraram um rendimento de 7 dias de 2,89% (anualizado)", continuou Lee.
As participações em criptomoedas da BitMine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que supostamente possui 766.970 BTC avaliados em US$ 54,5 bilhões. A BitMine continua sendo a maior reserva de ETH do mundo.
A BitMine é uma das ações mais negociadas nos EUA. Segundo dados da Fundstrat, a ação teve volume médio diário de US$ 747 milhões (média de 5 dias, em 10 de abril de 2026), ficando em posição nº 117 nos EUA, atrás da Intuitive Surgical (posição nº 116) e à frente da Applied Digital (posição nº 118) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e Fundstrat research).
A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.
A mensagem do presidente pode ser acessada aqui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message
A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/
Sobre a BitMine
BitMine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para ser a principal empresa de Ethereum Treasury do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da BitMine, em 2026.
Para mais informações, siga-nos no X:
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat
Declarações prospectivas
Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relativas: (i) progresso e alcance das metas da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e o valor de longo prazo do Ethereum; (ii) as crenças da Empresa em relação ao desempenho do Ethereum em relação a outros ativos, incluindo sua caracterização como um "depósito de valor em tempo de guerra" e seu desempenho durante eventos geopolíticos; (iii) as expectativas da Empresa em relação ao estado atual e à trajetória futura do mercado de criptomoedas, incluindo declarações de que o ETH pode estar nos "estágios finais do inverno das minicripto"; (iv) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis para a Companhia; (v) o programa de recompra de ações da Companhia, incluindo declarações sobre ações negociadas abaixo do valor intrínseco, a capacidade da Companhia de aposentar ativamente ações ordinárias e a execução de recompras por meio de transações de mercado aberto; (vi) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo o MAVAN, sua expansão para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema, além das receitas e recompensas anuais projetadas de staking; (vii) declarações sobre os benefícios da tokenização de Wall Street no blockchain e sistemas de IA agente utilizando blockchains públicas; (viii) expectativas sobre o impacto potencial de desenvolvimentos regulatórios, incluindo a Lei GENIUS e o Projeto SEC Crypto, sobre serviços financeiros e ativos digitais; e (ix) a flexibilidade financeira da Companhia para apoiar suas operações de tesouraria e ampliar a autorização de recompra. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da BitMine; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela Bitmine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A BitMine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto quando exigido por lei.
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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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