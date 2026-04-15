Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.875 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 11.800 millones de dólares

Recientemente, la empresa anunció su paso a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") de la NYSE American, a partir del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la empresa continuarán cotizando con el símbolo "BMNR".

Al 12 de abril de 2026 a las 3:30 p.m. (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la empresa estaban compuestas por 4.874.858 ETH a 2.206 dólares por ETH, 198 Bitcoin (BTC), una participación en staking de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación en staking de 85 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 719 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,04 % del volumen total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"La guerra de Irán entra en su séptima semana y sigue siendo el factor más importante que influye en los mercados mundiales. El ETH sigue siendo el segundo activo con mejor rendimiento desde el inicio de la guerra, con una ganancia del 17,4 % y supera al S&P 500 por 1.830 puntos básicos. Creemos que el hecho de que el ETH haya superado al oro por 2.743 puntos básicos demuestra que es la reserva de valor en tiempos de crisis", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la blockchain y la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA agénticas", continuó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'minicriptoinvierno'". "En la última semana, adquirimos 71.524 ETH, lo que supone el mayor ritmo de compras desde la semana del 22 de diciembre de 2025", señaló Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento de MAVAN (Made In America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Al 13 de abril de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 3.334.637 (7.400 millones de dólares a 2.206 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 310 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,89 % a 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 212 millones de dólares. Y estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 68 % de los 4,87 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 2,73 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,89 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 766.970 BTC valorados en 54.500 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la tesorería más grande de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha operado con un volumen diario promedio de 747 millones de dólares (promedio de 5 días, al 10 de abril de 2026), ubicándose en el puesto 117 en EE. UU., detrás de Surgical (puesto 116) y por delante de Applied Digital (puesto 118) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (investigación de statista.com y Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa dedicada a la minería de bitcoins que opera en los Estados Unidos. La empresa está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, por lo que implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) la convicción de la empresa respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como un "depósito de valor en tiempos de crisis" y su desempeño durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas las declaraciones de que el ETH podría estar en las "etapas finales del 'minicriptoinvierno'"; (iv) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (v) el programa de recompra de acciones de la empresa, como las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo del valor intrínseco, la capacidad de la empresa para amortizar acciones ordinarias de forma que se incremente el valor por acción, y la ejecución de recompras mediante operaciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas; (viii) expectativas respecto al posible impacto de desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la empresa para apoyar sus operaciones de tesorería y la ampliación de la autorización de recompra. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los acontecimientos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo en la medida en que lo exija la ley.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/5918432/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.