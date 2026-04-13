Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,875 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élèvent à 11,8 milliards de dollars

La société a récemment annoncé qu'elle passerait du NYSE American au New York Stock Exchange (« NYSE ») le 9 avril 2026. Les actions ordinaires de la société continuent d'être négociées sous le mnémo « BMNR ».

Au 12 avril 2026 à 15h30 ET, les avoirs cryptos de la société se composaient de 4 874 858 ETH à 2 206 $ par ETH, 198 Bitcoins (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 85 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 719 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,04% de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« La guerre en Iran entre dans sa septième semaine et reste le principal catalyseur des marchés mondiaux. L'ETH est désormais l'actif le plus performant depuis le début de la guerre, avec un gain de 17,4% et une performance 1 830 points de base supérieure à celle du S&P 500. Et nous pensons que le fait que l'ETH batte l'or de 2 743 points de base prouve que l'ETH est la réserve de valeur en temps de guerre », déclare Thomas « Tom » Lee, président du conseil de Bitmine.

« L'Ethereum continue de surfer sur deux tendances favorables que sont la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres », poursuit Lee.

« Bitmine a maintenu son rythme d'achat d'ETH durant chacune de ces quatre dernières semaines, alors que notre scénario ETH de base se trouve dans les dernières phases de l'hiver des mini-cryptos. Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 71 524 ETH, ce qui représente la cadence d'achat la plus élevée depuis la semaine du 22 décembre 2025 », déclare Lee.

Bitmine a annoncé le lancement officiel de MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, elle a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 13 avril 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élevait à 3 334 637 (7,4 milliards de dollars à 2 206 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense de staking prévue de l'ETH est de 310 millions de dollars par an (avec un rendement BMNR de 2,89% sur sept jours) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent désormais à 212 millions de dollars. Ces 3,3 millions d'ETH représentent environ 68% des 4,87 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil) est de 2,73%, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur sept jours de 2,89% (annualisé) », poursuit Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui a déclaré posséder 766 970 BTC évalués à 54,5 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action a un volume quotidien moyen de 747 millions de dollars (moyenne sur cinq jours, au 10 avril 2026), ce qui la place au 117e rang aux États-Unis, derrière Intuitive Surgical (116e rang) et devant Applied Digital (118e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

Le GENIUS Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ont été aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici : https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoins opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5% », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant (i) les progrès et la réalisation des objectifs de la société concernant l'acquisition de l'ETH, y compris l'initiative « Alchimie des 5% » et la valeur à long terme de l'Ethereum ; (ii) les convictions de la société concernant la performance de l'Ethereum par rapport à d'autres actifs, y compris sa caractérisation en tant que « réserve de valeur en temps de guerre » et sa performance lors d'événements géopolitiques ; (iii) les attentes de la société concernant l'état actuel et la trajectoire future du marché des cryptomonnaies, y compris les déclarations selon lesquelles l'ETH pourrait se trouver dans les « dernières phases de l'hiver des mini-cryptos » ; (iv) la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la société et les avantages qui en découlent pour la société ; (v) le programme de rachat d'actions de la société, y compris les déclarations concernant les actions négociées en dessous de la valeur intrinsèque, la capacité de la société à racheter des actions ordinaires de manière relutive et l'exécution des rachats par le biais de transactions sur le marché libre ; (vi) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la société, y compris MAVAN, son expansion pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème, ainsi que les revenus et les récompenses annuels projetés pour le staking ; (vii) les déclarations concernant les avantages de la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique utilisant des blockchains publiques ; (viii) les attentes concernant l'impact potentiel des développements réglementaires, y compris le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC, sur les services financiers et les actifs numériques ; et (ix) la flexibilité financière de la société pour soutenir ses opérations de trésorerie et son autorisation de rachat élargie. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie en Ethereum, le programme de rachat d'actions, et les activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions du marché affectant le prix de négociation des actions ordinaires de la société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et la mise en œuvre de la législation en cours et des initiatives de la SEC ; les événements géopolitiques et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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