Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,875 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 11,8 Milliarden US-Dollar betragen

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") aufsteigen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.

Stand 12. April 2026 um 15:30 Uhr ET setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 4.874.858 ETH zu einem Preis von 2.206 USD pro ETH, 198 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung von 200 Millionen USD an Beast Industries, einer Beteiligung von 85 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel in Höhe von insgesamt 719 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,04 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Der Iran-Krieg geht in seine 7. Woche und dieser Krieg bleibt der wichtigste Treiber der globalen Märkte. ETH ist nun der Asset mit der besten Performance seit Kriegsbeginn, mit einem Plus von 17,4 % und einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 um 1.830 Basispunkte. Und wir glauben, dass die Tatsache, dass ETH Gold um 2.743 Basispunkte übertrifft, zeigt, dass ETH der Wertspeicher in Kriegszeiten ist", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Ethereum profitiert weiterhin von den beiden Rückenwindfaktoren, nämlich der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem zunehmenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains durch agentische KI-Systeme", fuhr Lee fort.

„Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da sich ETH nach unserem Basisszenario in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 71.524 ETH erworben, was das höchste Kaufvolumen seit der Woche vom 22. Dezember 2025 darstellt", erklärte Lee.

Bitmine gab den offiziellen Start von MAVAN (Made in American VAlidator Network) bekannt, einer Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, soll MAVAN nun erweitert werden, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine wird bereits auf der MAVAN-Plattform eingesetzt.

Zum 13. April 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 3.334.637 (7,4 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.206 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. „Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 310 Millionen US-Dollar jährlich (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,89 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Einnahmen belaufen sich derzeit auf 212 Millionen US-Dollar. Und diese 3,3 Millionen ETH entsprechen etwa 68 % der 4,87 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) liegt bei 2,73 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 2,89 % (annualisiert) erzielten", fuhr Lee fort.

Die Krypto-Holding Bitmine ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 766.970 BTC im Wert von 54,5 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 747 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 10. April 2026) verzeichnet und belegt damit Platz 117 in den USA, hinter Intuitive Surgical (Platz 116) und vor Applied Digital (Platz 118) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).

Der GENIUS Act und das „ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) Fortschritte und Erreichung der Unternehmensziele im Zusammenhang mit dem Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Wertentwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Einstufung als „Wertspeicher in Krisenzeiten" und seiner Wertentwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der zukünftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes, einschließlich Aussagen, dass sich ETH möglicherweise in der „Endphase des Mini-Krypto-Winters" befindet; (iv) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien wertsteigernd einzuziehen, und zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, dessen Expansion zur Bedienung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner sowie die prognostizierten jährlichen Staking-Erträge und -Prämien; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Wall-Street-Tokenisierung auf der Blockchain und zu agentischen KI-Systemen, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und des SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum, das Aktienrückkaufprogramm und geplante zukünftige Geschäftsaktivitäten zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung und SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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