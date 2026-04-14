Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen zijn gestegen tot 4,875 miljoen tokens, met totale crypto- en contante bezittingen van $ 11,8 miljard

Per 12 april 2026 om 15.30 uur ET bestaan de cryptobezittingen van het bedrijf uit 4.874.858 ETH tegen $ 2.206 per ETH, 198 Bitcoin (BTC), een belang van $ 200 miljoen in Beast Industries en een belang van $ 85 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en een totaal van $ 719 miljoen aan liquide middelen. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,04% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"De oorlog in Iran gaat zijn zevende week in en blijft de belangrijkste drijfveer van de wereldwijde markten. ETH is momenteel het best presterende bezit sinds het begin van de oorlog, met een stijging van 17,4% en een betere prestatie dan de S&P 500 met 1.830 basispunten. En wij geloven dat het feit dat ETH goud met 2.743 basispunten overtreft, aantoont dat ETH de waardeopslag in oorlogstijd is", aldus Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine.

"Ethereum profiteert nog altijd van twee sterke aanjagers: Wall Street dat op de blockchain tokeniseert en agentische AI-systemen die steeds vaker publieke en neutrale blockchains nodig hebben", aldus Lee.

"Bitmine heeft het verhoogde tempo van ETH-aankopen de afgelopen vier weken consequent aangehouden, omdat wij in ons basisscenario ervan uitgaan dat ETH zich in de eindfase van de 'mini-crypto-winter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 71.524 ETH verworven, wat het hoogste aankooptempo is sinds de week van 22 december 2025", aldus Thomas Lee.

Bitmine heeft de officiële lancering aangekondigd van MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is het de bedoeling dat MAVAN zich uitbreidt om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 13 april 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 3.334.637 ($ 7,4 miljard bij $ 2.206 per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan welke andere entiteit ter wereld ook. Op schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingbeloning $ 310 miljoen per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,89%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu $ 212 miljoen. En deze 3,3 miljoen ETH vertegenwoordigt ongeveer 68% van de 4,87 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,73%, terwijl Bitmine's eigen stakingactiviteiten een 7-daagse opbrengst van 2,89% (jaarlijks) genereerden", aldus Lee.

Bitmine blijft met zijn cryptobezittingen de nummer 1 Ethereum-treasury en de nummer 2 wereldwijde treasury, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 766.970 BTC bezit ter waarde van $ 54,5 miljard. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat heeft het aandeel een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 747 miljoen (5-daags gemiddelde, per 10 april 2026), waarmee het op de 117e plaats in de VS staat, achter Intuitive Surgical (116e plaats) en vóór Applied Digital (118e plaats), onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en het Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de "SEC") zijn in 2025 even transformerend voor de financiële sector als de Amerikaanse maatregel van 15 augustus 1971, waarmee een einde werd gemaakt aan Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de VS. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers op de publieke markten. Geleid door zijn filosofie van "the Alchemy of 5%" is het bedrijf toegewijd aan ETH als primair treasury-reserve-actief, waarbij het gebruikmaakt van native protocolactiviteiten, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die als "toekomstgerichte verklaringen" worden aangemerkt. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de voortgang en realisatie van de doelstellingen van het bedrijf met betrekking tot de ETH-acquisitie, waaronder het 'Alchemy of 5%'-initiatief en de langetermijnwaarde van Ethereum; (ii) de overtuigingen van het bedrijf over de prestaties van Ethereum ten opzichte van andere activa, inclusief de typering als "waardeopslag in oorlogstijd" en de prestaties tijdens geopolitieke gebeurtenissen; (iii) de verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de huidige staat en toekomstige ontwikkeling van de cryptomarkt, waaronder verklaringen dat ETH zich mogelijk in de "laatste fase van de mini-cryptowinter" bevindt; (iv) de voortdurende groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasury-strategie van het bedrijf en de daarmee samenhangende voordelen voor het bedrijf; (v) het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf, inclusief verklaringen over aandelen die onder intrinsieke waarde worden verhandeld, het vermogen van het bedrijf om aandelen waardeverhogend in te trekken en de uitvoering van inkopen via transacties op de open markt; (vi) de digitale-activaverzamelstrategie en stakingactiviteiten van het bedrijf, waaronder MAVAN, de uitbreiding daarvan naar institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners, en de verwachte jaarlijkse stakingopbrengsten en -beloningen; (vii) verklaringen over de voordelen van Wall Street-tokenisatie op de blockchain en agentische AI-systemen die publieke blockchains gebruiken; (viii) verwachtingen met betrekking tot de mogelijke impact van regelgevende ontwikkelingen, waaronder de GENIUS Act en Project Crypto van de SEC, op financiële diensten en digitale activa; en (ix) de financiële flexibiliteit van het bedrijf ter ondersteuning van zijn treasury-activiteiten en uitgebreide machtiging voor aandeleninkoop. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om haar huidige bedrijfsactiviteiten, Ethereum-treasury-activiteiten, aandeleninkoopprogramma en voorgenomen toekomstige activiteiten te financieren; het concurrentielandschap van de activiteiten van Bitmine; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen van het bedrijf; regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke invoering en implementatie van lopende wetgeving en initiatieven van de SEC; geopolitieke gebeurtenissen en hun impact op cryptomarkten; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van digitale-activaprijzen; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in het deel Risicofactoren van het 10-K-formulier van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de indieningen van Bitmine bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren op basis van herzieningen of wijzigingen na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.

