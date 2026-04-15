Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 4,875 milioni di token, mentre il valore complessivo delle criptovalute e delle risorse liquide ammonta a 11,8 miliardi di dollari

La Società ha recentemente annunciato il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continuano a essere negoziate con il simbolo "BMNR".

Alle 15:30 ET del 12 aprile 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.874.858 ETH a 2.206 $ per ETH, 198 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 85 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una liquidità totale di 719 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,04% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"La guerra in Iran entra nella sua settima settimana e questa guerra rimane il fattore trainante più importante dei mercati globali. L'ETH è ora l'asset con la migliore performance dall'inizio della guerra, con un rialzo del 17,4% e una performance superiore all'S&P 500 di 1.830 punti base. E crediamo che il fatto che l'ETH abbia battuto l'oro di 2.743 punti base dimostri che l'ETH è la riserva di valore in tempo di guerra" ha detto Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

"Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole dato dalla tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dai sistemi di IA agentica che hanno sempre più bisogno di blockchain pubbliche e neutre" ha continuato Lee.

"Bitmine ha mantenuto un ritmo accelerato di acquisti di ETH in ciascuna delle ultime quattro settimane, poiché il nostro scenario di base prevede che ETH si trovi nelle fasi finali del "mini-inverno delle criptovalute". Nella scorsa settimana abbiamo acquisito 71.524 ETH, il ritmo di acquisti più elevato dalla settimana del 22 dicembre 2025" ha dichiarato Lee.

Bitmine ha comunicato il lancio ufficiale di MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 13 aprile 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 3.334.637 (7,4 miliardi di dollari al prezzo di 2.206 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 310 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,89%)" ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati da staking sono ora pari a 212 milioni di dollari. E questi 3,3 milioni di ETH rappresentano circa il 68% dei 4,87 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, gestito da Quatrefoil) è del 2,73%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,89% (su base annua)" ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al primo posto delle tesorerie Ethereum e al secondo posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 766.970 BTC per un valore di 54,5 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 747 milioni di dollari (media su 5 giorni, al 10 aprile 2026), posizionandosi al 117° posto negli Stati Uniti, dietro a Intuitive Surgical (116° posto) e Applied Digital (118° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

{Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta impiegando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, che implementa una strategia innovativa in materia di asset digitali per gli investitori istituzionali e gli operatori del mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative a: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, compresa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e il valore a lungo termine di Ethereum; (ii) le convinzioni della Società riguardo alla performance di Ethereum rispetto ad altre attività, compresa la sua definizione come "riserva di valore in tempi di crisi" e la sua performance durante eventi geopolitici; (iii) le aspettative della Società riguardo allo stato attuale e alla traiettoria futura del mercato delle criptovalute, comprese le dichiarazioni secondo cui l'ETH potrebbe trovarsi nelle "fasi finali del mini-inverno delle criptovalute"; (iv) la crescita e il progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i benefici che ne derivano per la Società; (v) il programma di riacquisto di azioni della Società, comprese le dichiarazioni relative alle azioni che vengono scambiate al di sotto del valore intrinseco, la capacità della Società di ritirare azioni ordinarie in modo da accrescere il valore azionario e l'esecuzione dei riacquisti tramite operazioni sul mercato aperto; (vi) la strategia di accumulo di asset digitali della Società e le operazioni di staking, compreso MAVAN, la sua espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema, nonché i ricavi e i premi annuali previsti dallo staking; (vii) dichiarazioni relative ai vantaggi della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dei sistemi di IA agentica che utilizzano blockchain pubbliche; (viii) aspettative relative al potenziale impatto degli sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC, sui servizi finanziari e sulle risorse digitali; e (ix) la flessibilità finanziaria della Società a sostegno delle proprie operazioni di tesoreria e dell'autorizzazione ampliata al riacquisto. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, il programma di riacquisto di azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; gli eventi geopolitici e il loro impatto sui mercati delle criptovalute; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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