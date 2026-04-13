Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Nắm Giữ 4,875 Triệu Token ETH cùng Tổng Cộng 11,8 Tỷ USD Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt

Tính đến 15:30 ngày 12/04/2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 4.874.858 ETH với giá 2.206 USD/ET, 198 Bitcoin (BTC), 200 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 85 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các dự án moonshots") và tổng lượng tiền mặt là 719 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,04% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Cuộc chiến tranh Iran đã bước sang tuần thứ 7 và vẫn là động lực quan trọng nhất của các thị trường toàn cầu. ETH hiện là tài sản có hiệu suất sinh lời tốt nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, với mức tăng 17,4% và vượt trội so với chỉ số S&P 500 tới 1.830 điểm cơ bản. Và chúng tôi tin rằng việc ETH vượt trội hơn vàng 2.743 điểm cơ bản chứng tỏ ETH là kênh lưu trữ giá trị trong thời chiến", ông Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch của Bitmine, cho biết.

"Ethereum tiếp tục hưởng lợi từ hai động lực thúc đẩy: việc Phố Wall đang token hóa tài sản trên chuỗi khối và việc các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI agentic) ngày càng cần đến các chuỗi khối công khai và trung lập", ông Lee nói tiếp.

"Bitmine đã duy trì tốc độ mua ETH tăng cao trong suốt bốn tuần qua, vì theo kịch bản trọng tâm của chúng tôi, ETH đang ở giai đoạn cuối của "mùa đông crypto thu nhỏ". Trong tuần qua, chúng tôi đã mua thêm 71.524 ETH, đây là tốc độ mua cao nhất kể từ tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2025", ông Lee tuyên bố.

Bitmine vừa thông báo chính thức ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network), nền tảng staking cấp độ tổ chức. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 13/04/2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 3.334.637 (tương đương 7,4 tỷ USD với mức giá 2.206 USD/ETH). "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 310 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,89%)", ông Lee cho biết.

"Doanh thu staking quy đổi theo năm hiện đã đạt 212 triệu USD. Và 3,3 triệu ETH này chiếm khoảng 68% trong tổng số 4,87 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Chỉ Số CESR (Tỷ Lệ Staking Ethereum Tổng Hợp, do Quatrefoil quản lý) hiện ở mức 2,73%, trong khi các hoạt động staking nội bộ của Bitmine đã tạo ra lợi suất 7 ngày đạt 2,89% (quy đổi theo năm)", ông Lee tiếp tục.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), công ty được ghi nhận sở hữu 766.970 BTC, trị giá 54,5 tỷ USD. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 747 triệu USD (trung bình trong 5 ngày, tính đến ngày 10/04/2026), xếp hạng thứ 117 tại Hoa Kỳ, sau Intuitive Surgical (xếp hạng thứ 116) và trước Applied Digital (xếp hạng thứ 118) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng Tám năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) tiến độ và thành tựu đối với các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và giá trị dài hạn của Ethereum; (ii) quan điểm của Công Ty về hiệu suất của Ethereum so với các tài sản khác, bao gồm việc nó được mô tả là "kênh lưu trữ giá trị thời chiến" và hiệu suất trong thời gian xảy ra các sự kiện địa chính trị; (iii) kỳ vọng của Công Ty về tình trạng hiện tại và quỹ đạo tương lai của thị trường tiền mã hóa, bao gồm các tuyên bố rằng ETH có thể đang ở " giai đoạn cuối của mùa đông crypto thu nhỏ"; (iv) sự tăng trưởng và phát triển không ngừng trong chiến lược quản lý nguồn quỹ Ethereum và các lợi ích tương ứng đối với Công Ty; (v) chương trình mua lại cổ phần của Công Ty, bao gồm các tuyên bố về việc cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại, khả năng của Công Ty trong việc thu hồi cổ phiếu phổ thông một cách hiệu quả và việc triển khai mua lại thông qua các giao dịch trên thị trường mở; (vi) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty, bao gồm cả MAVAN, việc mở rộng để phục vụ các định chế tài chính, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái, cũng như doanh thu và phần thưởng staking hàng năm dự kiến; (vii) các tuyên bố liên quan đến lợi ích của việc token hóa tài sản Phố Wall trên chuỗi khối và các hệ thống Agentic AI sử dụng chuỗi khối công khai; (viii) kỳ vọng về tác động tiềm tàng của các diễn biến pháp lý, bao gồm Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của SEC, đối với các dịch vụ tài chính và tài sản kỹ thuật số; và (ix) tính linh hoạt về tài chính của Công Ty để hỗ trợ các hoạt động quản lý kho quỹ và ủy quyền mua lại mở rộng. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, bạn nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc nắm bắt công nghệ mới và nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho quỹ Ethereum, chương trình mua lại cổ phiếu và các kế hoạch kinh doanh dự kiến trong tương lai; môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, trong đó có việc ban hành và thực thi chính thức các luật đang chờ thông qua và các sáng kiến của SEC; các sự kiện địa chính trị và tác động của chúng đến thị trường tiền mã hóa; sự biến động và khó dự đoán về giá của tài sản kỹ thuật số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng Mười Một năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

