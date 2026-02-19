Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações em ETH atingem 4,371 milhões de tokens, e que o total de criptoativos e caixa soma US$ 9,6 bilhões

Em 16 de fevereiro de 2026, às 17h (ET), os criptoativos da Empresa eram compostos por 4.371.497 ETH a US$ 1.998 por ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, participação de US$ 17 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e total de ativos em dinheiro de US$ 670 milhões. As participações em ETH da Bitmine representam 3,62% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"Após passarmos a última semana no Consensus Hong Kong, um dos maiores encontros globais de cripto, saímos com a convicção crescente de que 2026 será um ano decisivo para o Ethereum. Vemos um fortalecimento da adequação do produto ao mercado surgindo a partir de três fatores seculares de longa duração: (i) Wall Street por meio de tokenização/privacidade no Ethereum; (ii) IA e agentes de IA utilizando a Ethereum tanto para coleta de pagamentos quanto para verificação; e (iii) criadores migrando para 'prova de humanidade' e outros padrões executados em L2 da Ethereum (Worldchain, etc.). Houve muitos painéis e apresentações em torno desses três temas, e é evidente que a Ethereum está bem posicionada para conquistar uma parcela significativa, dada sua neutralidade e 100% de tempo de atividade e confiabilidade", afirmou Thomas "Tom" Lee, Presidente da Bitmine.

A mensagem mais recente do Presidente, Sr. Lee, é seu discurso principal apresentado no Consensus HK, no qual ele aborda esses três fatores de crescimento futuro do uso de ETH, bem como os motores das iniciativas de crescimento da Bitmine. O link para sua mensagem está aqui .

"Por outro lado, o sentimento e o entusiasmo dos investidores estão no nível mais baixo possível, lembrando a sensação de abandono e desânimo vista nas mínimas de novembro de 2022 e nas profundezas do inverno cripto de 2018. Em 2018 e 2022, houve muitas falências de grande repercussão envolvendo grandes participantes (FTX, 3 Arrows em 2022), enquanto 2025-2026 não registrou colapsos de grande escala. Em vez disso, parece que o mercado cripto permaneceu fraco desde o 'choque de preços' e a desalavancagem massiva observados em 10 de outubro. Para nós, na Bitmine, não podemos controlar o preço da Ethereum, e a empresa está adquirindo ETH independentemente da tendência de preço, pois a perspectiva de longo prazo para a Ethereum continua excelente. Portanto, continuamos a comprar ETH mesmo enquanto o mercado cripto atravessa este 'mini-inverno'", disse Lee.

"Na última semana, adquirimos 45.759 ETH", continuou Lee. "A Bitmine tem comprado Ethereum de forma constante, pois consideramos essa retração atraente, dado o fortalecimento dos fundamentos. Em nossa opinião, o preço do ETH não reflete a alta utilidade do ativo e seu papel como o futuro das finanças."

Em 16 de fevereiro de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine é de 3.040.483 (US$ 6,1 bilhões a US$ 1.998 por ETH). "A Bitmine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. "Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas anuais de staking de ETH somam US$ 252 milhões (utilizando rendimento BMNR de 7 dias de 2,89%)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora somam US$ 176 milhões. E esses 3,0 milhões de ETH representam cerca de 69% dos 4,37 milhões de ETH detidos pela Bitmine. O CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administrado por Quatrefoil ) é de 2,84%, enquanto as operações próprias de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,89% (anualizado)." Continuamos avançando com nossa solução de staking conhecida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será uma solução "de excelência", oferecendo infraestrutura de staking segura, e será implementada no início do ano-calendário de 2026. A Bitmine atualmente trabalha com três provedores de staking enquanto a Empresa avança para lançar a MAVAN em 2026", continuou Lee.

As participações em cripto da Bitmine consolidam-se como a tesouraria n.º 1 em Ethereum e a n.º 2 em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que detém 714.644 BTC avaliados em US$ 49 bilhões. A Bitmine continua a maior detentora de ETH no mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação registrou volume médio diário negociado de US$ 0,9 bilhão (média de 5 dias, em 13 de fevereiro de 2026), ocupando o 158° lugar nos EUA, atrás da KKR (157° lugar) e à frente da CBRE (159° lugar) entre 5.704 ações listadas nos EUA ( statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou os acordos de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar americano há 54 anos. Este evento de 1971 foi o catalisador da modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os sistemas financeiros e de pagamentos atuais. Estes provaram ser melhores investimentos do que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser encontrada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, cadastre-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é a principal empresa de Tesouro Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançará a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, no primeiro trimestre de 2026.

Para mais detalhes, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As informações deste comunicado que não se limitam às declarações prospectivas constituem projeções futuras, sujeitas a riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar os negócios atuais, as operações de tesouraria em Ethereum e os empreendimentos futuros propostos; o ambiente competitivo em que a BitMine atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos registros da Bitmine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov . A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905069/Bitmine_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905070/BITMINE_Weekly_Update.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2905071/Bitmine_ETH_Infographic.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2905072/Bitmine_ALCHEMY_Infographic.jpg

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.