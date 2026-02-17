Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen

Zum 16. Februar 2026 um 17:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.371.497 ETH zu einem Preis von 1.998 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 17 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Barmitteln in Höhe von insgesamt 670 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,62 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Nachdem wir die vergangene Woche auf der Consensus Hong Kong verbracht haben, einer der weltweit größten Veranstaltungen im Bereich Kryptowährungen, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für Ethereum sein wird. Wir sehen eine zunehmende Produkt-Markt-Passung, die sich aus drei langfristigen Faktoren ergibt: (i) Wall Street durch Tokenisierung/Datenschutz auf Ethereum; (ii) KI und KI-Agenten, die Ethereum sowohl für die Zahlungsabwicklung als auch für die Verifizierung nutzen, und (iii) Entwickler, die sich für „Proof of Human" und andere Standards auf Ethereum L2 (Worldchain usw.) interessieren. Es gab viele Podiumsdiskussionen und Präsentationen zu diesen drei Themen, und es ist offensichtlich, dass Ethereum aufgrund seiner Neutralität und seiner 100-prozentigen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gut positioniert ist, um einen bedeutenden Marktanteil zu erlangen", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Die neueste Botschaft des Vorsitzenden Lee ist seine Keynote, die er auf der Consensus HK gehalten hat, und er spricht über diese drei zukünftigen Wachstumstreiber für die Nutzung von ETH sowie über die Treiber für die Wachstumsinitiativen von Bitmine. Den Link zu seiner Botschaft finden Sie hier .

„Die Stimmung und Begeisterung der Anleger hingegen sind auf einem Tiefpunkt angelangt und erinnern uns an die Trostlosigkeit und Niedergeschlagenheit, die wir bei den Tiefstständen im November 2022 und den Tiefpunkten des Krypto-Winters 2018 gesehen haben. In den Jahren 2018 und 2022 gab es viele hochkarätige Pleiten großer Akteure (FTX, 3 Arrows 2022), während es 2025-2026 keine derart groß angelegten Debakel gab. Vielmehr scheint es, als sei die Kryptowährung seit dem „Preisschock" und dem massiven Schuldenabbau am 10. Oktober schwach geblieben. Wir bei Bitmine können den Preis von Ethereum nicht kontrollieren, und das Unternehmen erwirbt ETH unabhängig von der Preisentwicklung, da die langfristigen Aussichten für Ethereum weiterhin hervorragend sind. Daher kaufen wir weiterhin ETH, auch wenn Kryptowährungen diesen „Mini-Winter" durchlaufen", sagte Lee.

„In der vergangenen Woche haben wir 45.759 ETH erworben", fuhr Lee fort. „Bitmine hat Ethereum kontinuierlich gekauft, da wir diesen Rückgang angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten als attraktiv ansehen. Unserer Ansicht nach spiegelt der Preis von ETH nicht die hohe Nützlichkeit von ETH und seine Rolle als Zukunft des Finanzwesens wider."

Zum 16. Februar 2026 belief sich die Gesamtmenge an gestakten ETH von Bitmine auf 3.040.483 (6,1 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von 1.998 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei vollem Umfang (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) belaufen sich die ETH-Staking-Erträge auf 252 Millionen US-Dollar pro Jahr (unter Verwendung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,89 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge betragen derzeit 176 Millionen US-Dollar. UUnd diese 3,0 Millionen ETH entsprechen etwa 69 % der 4,37 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) beträgt 2,84 %, während die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine eine 7-Tage-Rendite von 2,89 % (annualisiert) erzielten. Wir machen weiterhin Fortschritte bei unserer Staking-Lösung namens „The Made in America VAlidator Network" (MAVAN). Dies wird die „beste Lösung ihrer Art" sein, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung von MAVAN im Jahr 2026 hinarbeitet", so Lee weiter.

Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 714.644 BTC im Wert von 49 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 0,9 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 13. Februar 2026) gehandelt und belegte damit Platz 158 in den USA, hinter KKR (Platz 157) und vor CBRE (Platz 159) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat Research).

Der GENIUS Act und das ProjectCrypto der Securities and Exchange Commission („SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

