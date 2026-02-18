Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,371 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten USD 9,6 miljard bedraagt.

Vanaf 16 februari 2026 om 5:00 uur ET bestaan de crypto-bezitten van het bedrijf uit 4.371.497 ETH tegen een koers van USD 1998 per ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen USD in Beast Industries, een belang van USD 17 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en een totale contante reserve van USD 670 miljoen. Bitmines ETH-bezit is 3,62% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Na de afgelopen week te hebben doorgebracht op Consensus Hong Kong, een van de grootste wereldwijde bijeenkomsten op het gebied van crypto, vertrokken we met een groeiende overtuiging dat 2026 een bepalend jaar zal zijn voor Ethereum. We zien dat het product en markt beter bij elkaar passen dankzij drie seculiere factoren op de lange termijn: (i) Wall Street via tokenisatie/privacy op Ethereum; (ii) AI en AI-agenten die Ethereum gebruiken voor zowel het verzamelen van betalingen als voor verificatie en (iii) makers die geneigd zijn naar 'proof of human' en andere normen die op Ethereum L2 (Worldchain, etc.) draaien. Er waren vele paneldiscussies en presentaties rond deze drie onderwerpen. Het is duidelijk dat Ethereum goed gepositioneerd is om een aanzienlijk aandeel te krijgen, gezien zijn neutraliteit en 100% uptime en betrouwbaarheid, ", aldus Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine.

De heer Lee gaf zijn laatste boodschap van de voorzitter in zijn keynotespeech op Consensus HK en hij had het over deze drie toekomstige drijfveren achter groei voor ETH-gebruik en de drijfveren voor Bitmine-groei-initiatieven. Hier is de link naar zijn bericht.

"Het sentiment en het enthousiasme van beleggers zitten daarentegen in de kelder. Dit herinnert ons aan de verlatenheid en wanhoop die we zagen bij de laagtepunten van november 2022 en de diepten van de cryptowinter van 2018. Tijdens 2018 en 2022 waren er veel opvallende mislukkingen van grote spelers (FTX, Three Arrows in 2022) terwijl 2025-2026 niet zulke grootschalige debacles heeft gezien. Het lijkt er eerder op dat crypto zwak is gebleven sinds de 'prijsschok' en de massale schuldenvermindering op 10 oktober. Voor ons bij Bitmine kunnen we de prijs van Ethereum niet controleren en het bedrijf verwerft ETH onafhankelijk van de prijstrend, omdat de langetermijnvooruitzichten voor Ethereum uitstekend blijven. Daarom blijven we ETH kopen, zelfs als crypto zich door deze 'miniwinter' beweegt", zei Lee.

"In de afgelopen week hebben we 45.759 ETH verworven", vervolgde Lee. "Bitmine koopt gestaag Ethereum bij, omdat we deze terugval aantrekkelijk vinden gezien de versterkende fundamentele factoren. Naar onze mening weerspiegelt de prijs van ETH niet het hoge nut van ETH en zijn rol als de toekomst van de financiën."

Op 16 februari 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.040.483 (USD 6,1 miljard bij een koers van USD 1998 per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingvergoeding USD 252 miljoen per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,89% over 7 dagen)," verklaarde Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu USD 176 miljoen. En deze 3,0 miljoen ETH is ongeveer 69% van de 4,37 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,84%, terwijl Bitmines eigen stakingoperaties een 7-daagse opbrengst van 2,89% (jaarlijks) genereerden. We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als het Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de 'beste oplossing in zijn klasse' zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en in het begin van de kalender 2026 zal worden uitgerold. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het bedrijf zich richt op het onthullen van MAVAN in 2026," vervolgde Lee.

Bitmine crypto holding regeert als de #1 Ethereum-schatkist en # 2 wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 714.644 BTC bezit ter waarde van USD 49 miljard. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde handelsvolume van het aandeel USD 0,9 miljard per dag (gemiddelde over 5 dagen, per 13 februari 2026), waarmee het de 158e plaats inneemt in de VS, achter KKR (157e plaats) en vóór CBRE (159e plaats) van de 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winstcijfers voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden op: https://Bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is het toonaangevende Ethereum-schatkistbedrijf ter wereld, dat een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikgemaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf zal MAVAN (Made in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Voor meer details zie X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van het bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmines Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905042/BITMINE_Weekly_Update.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905043/Bitmine_ETH_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905044/Bitmine_ALCHEMY_Infographic.jpg