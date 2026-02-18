Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,371 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $9,6 Miliar

Pada tanggal 16 Februari 2026 jam 17.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 4.371.497 ETH dengan harga $1.998 per ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), $200 juta stake di Beast Industries, $17 juta stake di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total uang tunai sebesar $670 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,62% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Setelah selama satu minggu terakhir di Consensus Hong Kong, yakni salah satu pertemuan global terbesar di bidang kripto, kami makin yakin bahwa tahun 2026 akan menentukan bagi Ethereum. Kami melihat penguatan kesesuaian produk-pasar yang muncul karena tiga pendorong sekuler jangka panjang: (i) Wall Street melalui tokenisasi/privasi di Ethereum; (ii) AI dan agen-agen AI yang menggunakan Ethereum untuk mengumpulkan pembayaran dan verifikasi, dan (iii) kreator cenderung menggunakan 'proof of human' dan standar lain yang dijalankan di Ethereum L2 (Worldchain, dan lain-lain). Banyak diskusi panel dan presentasi mengenai 3 topik ini. Dan jelas bahwa Ethereum siap mendapatkan pangsa pasar yang signifikan mengingat netralitas dan 100% uptime serta keandalannya," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Pesan Chairman terbaru dari Mr. Lee adalah pidato utamanya yang disampaikan di Consensus HK. Beliau membicarakan 3 pendorong pertumbuhan masa depan untuk penggunaan ETH dan pendorong inisiatif pertumbuhan Bitmine. Tautan pesan beliau di sini .

"Sebaliknya, sentimen dan antusiasme investor berada di titik terendah. Hal ini mengingatkan kita pada kesedihan dan keputusasaan yang terlihat pada titik terendah di bulan November 2022 dan titik terdalam saat musim dingin kripto tahun 2018. Pada tahun 2018-2022, banyak terjadi kegagalan besar yang melibatkan berbagai perusahaan ternama (FTX, 3 Arrows pada tahun 2022), sedangkan tahun 2025-2026 tidak terjadi bencana besar. Sebaliknya, tampaknya kripto tetap lemah sejak 'guncangan harga' dan terjadi deleveraging besar-besaran pada tanggal 10 Oktober. Bitmine tidak dapat mengontrol harga Ethereum, dan Perusahaan mengakuisisi ETH terlepas dari tren harga karena prospek jangka panjang untuk Ethereum tetap luar biasa. Karena itu, kami tetap membeli ETH meskipun kripto melewati 'musim dingin singkat' ini," kata Lee.

"Dalam seminggu terakhir, kami membeli 45.759 ETH," kata Lee. "Bitmine terus membeli Ethereum karena kami melihat kemunduran ini sangat menarik, mengingat fundamental yang menguat. Menurut kami, harga ETH tidak mencerminkan utilitas tinggi ETH dan perannya sebagai masa depan keuangan."

Tanggal 16 Februari 2026, total stake ETH Bitmine mencapai 3.040.483 ($6,1 miliar dengan harga $1.998 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), imbalan staking ETH adalah $252 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,89%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $176 juta. 3 juta ETH ini adalah sekitar 69% dari 4,37 juta ETH yang dimiliki Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate, dikelola oleh Quatrefoil ) sebesar 2,84%, sementara operasi staking Bitmine membuahkan yield sebesar 2,89% dalam 7 hari (tahunan). "Solusi staking kami terus mencapai kemajuan, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026. Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN pada tahun 2026," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang memiliki 714.644 BTC senilai $49 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $0,9 miliar (rata-rata 5 hari, per 13 Februari 2026), berada di peringkat ke-158 di A.S. setelah KKR (peringkat ke-157) dan di atas CBRE (peringkat ke-159) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. ( statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission (" SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERIKA: BMNR) adalah perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia dan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusional dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov . Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

