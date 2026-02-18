Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que les avoirs en ETH atteignent 4,371 millions de tokens, et que le total des avoirs en crypto-monnaie et en liquidités s'élève à 9,6 milliards de dollars

Au 16 février 2026 à 17h00 ET, les avoirs en crypto-monnaie de la société se composent de 4 371 497 ETH à 1 998 $ par ETH (NASDAQ : COIN), 193 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 17 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 670 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,62 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« Après avoir passé la semaine dernière au Consensus Hong Kong, l'un des plus grands rassemblements mondiaux de crypto-monnaie, nous sommes de plus en plus convaincus que 2026 sera une année déterminante pour Ethereum. Nous constatons que le Product-Market Fit se renforce sous l'effet de trois facteurs séculaires de longue durée : (i) Wall Street via la tokenisation/confidentialité sur Ethereum ; (ii) l'IA et les agents d'IA utilisant Ethereum tant pour la collecte des paiements que pour la vérification et (iii) les créateurs s'orientant vers la « preuve d'humanité » et d'autres normes fonctionnant sur Ethereum L2 (Worldchain, etc.). De nombreuses discussions et présentations ont permis d'aborder ces trois sujets, et il est évident qu'Ethereum est bien placé pour obtenir d'importantes parts de marché compte tenu de sa neutralité et de sa fiabilité à 100 % », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

Dans son dernier discours prononcé au Consensus HK, M. Lee parle de ces trois futurs moteurs de croissance pour l'utilisation de l'ETH, ainsi que des moteurs pour les initiatives de croissance de Bitmine. Lien vers son message .

« Le sentiment et l'enthousiasme des investisseurs, en revanche, sont en berne, ce qui rappelle la morosité et l'abattement observés lors des creux de novembre 2022 et au cœur de l'hiver cryptographique 2018. En 2018 et 2022, de nombreux acteurs importants ont connu des échecs retentissants (FTX, 3 flèches en 2022) alors que la période 2025-2026 n'a pas connu de débâcles de cette ampleur. Il semble plutôt que la crypto-monnaie soit restée faible depuis le « choc des prix » et la réduction massive de l'effet de levier observée le 10 octobre. Bitmine ne peut pas contrôler le prix de l'Ethereum, la société acquérant de l'ETH quelle que soit l'évolution des prix, car les perspectives à long terme de l'Ethereum restent exceptionnelles. C'est pourquoi nous continuons à acheter de l'ETH même si la crypto-monnaie traverse ce « mini-hiver », a déclaré M. Lee.

« La semaine passée, nous avons acquis 45 759 ETH », poursuit M. Lee. « Bitmine a régulièrement acheté de l'Ethereum, car nous considérons que ce recul est intéressant compte tenu du renforcement des fondamentaux. Selon nous, le prix de l'ETH ne reflète pas la grande utilité de l'ETH et son rôle en tant qu'avenir de la finance ».

Au 16 février 2026, le nombre total d'ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 3 040 483 (6,1 milliards de dollars à 1 998 dollars l'ETH). « Bitmine a jalonné plus d'ETH que d'autres entités dans le monde. À grande échelle (lorsque ETH de Bitmine est entièrement jalonné par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), les récompenses de jalonnement sur ETH s'élèvent à 252 millions de dollars par an (en utilisant un BMNR sur 7 jours de 2,89 %) », a déclaré M. Lee.

« Les revenus annualisés du jalonnement s'élèvent désormais à 176 millions de dollars. Ces 3,0 millions d'ETH représentent environ 69 % des 4,37 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate - taux de jalonnement composé d'Ethereum), administré par Quatrefoil ) est de 2,84 %, tandis que les propres opérations de jalonnement de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,89 % (annualisé). Nous continuons à progresser sur notre solution de jalonnement « Made in America VAlidator Network » (MAVAN). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de jalonnement sécurisée, qui sera déployée au début de l'année 2026. Bitmine travaille actuellement avec 3 fournisseurs de jalonnement alors que la société s'apprête à dévoiler MAVAN en 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en crypto-monnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui détient 714 644 Bitcoins, évalués à 49 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 0,9 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 13 février 2026), se classant au 158e rang aux États-Unis, derrière KKR (157e place) et devant CBRE (159e place) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis( statista.com et Fundstrat).

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission, « SEC ») représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine du 15 août 1971 de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

A propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le jalonnement et les mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de jalonnement dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov . BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

