Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.371 millones de tokens, y que sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 9.600 millones de dólares

Al 16 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la empresa constan de 4.371.497 ETH a 1.998 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoins (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 17 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 670 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan un 3,62 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Después de pasar la semana pasada en Consensus Hong Kong, una de las reuniones mundiales más grandes en criptomonedas, salimos con mayor convicción de que 2026 será un año decisivo para Ethereum. Observamos un fortalecimiento de la adecuación entre el producto y el mercado gracias a tres factores seculares de larga duración: (i) Wall Street a través de la tokenización/privacidad en Ethereum; (ii) la IA y los agentes de IA que utilizan Ethereum tanto para cobrar pagos como para hacer verificaciones, y (iii) los creadores que se inclinan por la "prueba de humanidad" y otras normas que se ejecutan en Ethereum L2 (Worldchain, etc.). Hubo muchos paneles de debate y presentaciones en torno a estos tres temas, y es evidente que Ethereum está bien posicionada para obtener una participación significativa, dada su neutralidad y su 100 % de tiempo de actividad y confiabilidad", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El último mensaje del Sr. Lee como presidente es el discurso de apertura que pronunció en Consensus HK, en el que habla sobre estos tres motores de crecimiento futuro para el uso de ETH, así como sobre los motores de las iniciativas de crecimiento de Bitmine. El enlace para leer su mensaje está aquí .

"Por el contrario, la confianza y el entusiasmo de los inversionistas están en su punto más bajo, lo que nos recuerda la desolación y el desánimo que se vivieron en los mínimos de noviembre de 2022 y en lo más profundo del invierno de las criptomonedas de 2018. Durante 2018 y 2022, hubo muchos fracasos de gran repercusión mediática de grandes actores (FTX, 3 Arrows en 2022), mientras que en 2025-2026 no se han producido debacles a tan gran escala. Más bien, parece que las criptomonedas se han mantenido débiles desde la "crisis de precios" y el desapalancamiento masivo que se produjo el 10 de octubre. Para nosotros en Bitmine, no podemos controlar el precio de Ethereum, y la empresa está adquiriendo ETH sin tener en cuenta la tendencia de los precios, ya que las perspectivas a largo plazo para Ethereum siguen siendo excelentes. Por lo tanto, seguimos comprando ETH incluso mientras las criptomonedas atraviesan este 'miniinvierno'", afirmó Lee.

"En la última semana, adquirimos 45.759 ETH", continuó Lee. "Bitmine ha estado comprando Ethereum de forma constante, ya que consideramos que este retroceso es atractivo, en vista del fortalecimiento de sus características fundamentales. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja la gran utilidad de ETH y su función como futuro de las finanzas".

Al 16 de febrero de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 3.040.483 (6.100 millones de dólares a 1.998 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine esté completamente en staking por MAVAN y sus socios de staking), las recompensas por staking de ETH es de 252 millones de dólares anuales (al utilizar un rendimiento de BMNR del 2,89 % en 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos por staking anualizados ascienden ahora a 176 millones de dólares. Y estos 3,0 millones de ETH representan aproximadamente el 69 % de los 4,37 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta en Ethereum (CESR), administrada por Quatrefoil , es del 2,84 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento del 2,89 % (anualizado) en 7 días. Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la 'mejor solución en su tipo', que ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026. En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine predominan como la tesorería n.° 1 de Ethereum y la tesorería n.° 2 a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 714.644 BTC valoradas en 49.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha operado con un volumen diario promedio de 900 millones de dólares (promedio de 5 días, al 13 de febrero de 2026), ubicándose en el puesto 158 en EE. UU., detrás de KKR (puesto 157) y por delante de CBRE (puesto 159) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905073/Bitmine_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905074/BITMINE_Weekly_Update.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2905075/Bitmine_ETH_Infographic.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2905076/Bitmine_ALCHEMY_Infographic.jpg

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.