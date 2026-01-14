BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 4,168 milhões de tokens e que o total em cripto e caixa é de US$ 14 bilhões

O presidente da BitMine, Tom Lee, reforça que acionistas devem apoiar a Proposta nº 2 para aumento do ETH por ação

Os acionistas podem consultar a mensagem do presidente e as informações sobre o voto SIM no site da BitMine

O total de ETH em staking da BitMine é de 1.256.083, e a solução de staking MAVAN será lançada no 1º trimestre de 2026

A BitMine segue como a maior investidora mundial em ETH com recursos recém-alocados

Com 3,45% da oferta global de ETH, a BitMine avança, atingindo quase 70% da meta da "Alquimia dos 5%" em seis meses

O total de ativos da BitMine, incluindo cripto, caixa e "moonshots", atinge US$ 14,0 bilhões, com 4,168 milhões de ETH, US$ 988 milhões em caixa e outras participações em criptomoedas

BitMine anuncia Assembleia Anual de Acionistas no Wynn Las Vegas em 15 de janeiro de 2026

BitMine lidera o setor de tesourarias cripto, acelerando o NAV por ação e mantendo alta liquidez das ações BMNR

A BitMine ocupa a 67ª posição entre as ações mais negociadas nos EUA, com volume médio diário de US$ 1,3 bilhão em 5 dias

A BitMine recebe apoio de investidores institucionais de peso, incluindo Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e Thomas "Tom" Lee, em seu plano de adquirir 5% do ETH global

LAS VEGAS, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BitMine Immersion Technologies, Inc. (NYSE AMERICAN: BMNR) ("BitMine" ou a "Empresa"), líder global em tesouraria de Ethereum e Bitcoin, anunciou hoje que suas participações totais em criptomoedas, caixa e "moonshots" somam US$ 14,0 bilhões, reforçando sua posição como referência mundial em investimentos estratégicos de criptoativos de longo prazo.

Em 11 de janeiro, às 19h (ET), as participações em criptoativos da empresa incluíam 4.167.768 unidades de Ethereum (ETH) a US$ 3.119 por token (Coinbase), 193 unidades de Bitcoin (BTC), uma participação de US$ 23 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa totalizando US$ 988 milhões. As participações da BitMine em Ethereum (ETH) representam 3,45% da oferta total de 120,7 milhões de tokens.

"Em 2026, o mercado de criptoativos deve avançar significativamente, com a adoção de stablecoins e a tokenização posicionando o blockchain como a camada de liquidação de Wall Street, beneficiando especialmente o Ethereum", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da BitMine e especialista da Fundstrat. "Continuamos acompanhando o reajuste de alavancagem pós 10 de outubro de 2025, interpretando-o como um 'mini-inverno cripto.' "2026 marcará a retomada dos preços de criptoativos, com perspectivas de valorização ainda mais expressivas em 2027 e 2028".

"Na última semana, adquirimos 24.266 ETH e aumentamos nosso caixa em US$ 73 milhões", afirmou Lee. "A BitMine realiza emissões de ações apenas de forma criteriosa, garantindo sempre um prêmio sobre o mNAV. "Mantemos nossa liderança global na aquisição de ETH, sempre com capital novo", destacou Thomas Lee. "Com o lançamento comercial da MAVAN, nos tornaremos o principal provedor de staking do mercado global de criptoativos."

Em comunicado exclusivo ( link ), o presidente da BitMine detalha por que os acionistas devem apoiar o aumento das ações autorizadas antes da reunião de acionistas ("Assembleia Anual"), marcada para 15 de janeiro de 2026.

"O estatuto da BitMine apresenta uma característica incomum: exige 50,1% de todas as ações em circulação para aprovar um aumento de ações. Esse é um patamar extremamente elevado, tornando difícil a aprovação de um aumento de ações autorizadas. É necessário buscar esse aumento imediatamente, pois a BitMine está prestes a esgotar a autorização atual de 500 milhões de ações. Sem essa aprovação, nossa acumulação de ETH pode desacelerar. Portanto, solicitamos que os acionistas aprovem a Proposta nº 2 para aumentar as ações autorizadas", afirmou Tom Lee. "O foco exclusivo da BitMine continua sendo gerar valor aos acionistas por meio da aquisição acumulativa de ETH por ação. A empresa emite ações somente com prêmio sobre o mNAV, otimizando o rendimento e a receita de suas participações em ETH, e investe estrategicamente seu balanço em 'moonshots', aproveitando sua sólida comunidade e posição de mercado para gerar retornos adicionais."

Em 11 de janeiro de 2026, o total de ETH em staking da BitMine atingia 1.256.083 tokens, equivalente a US$ 3,9 bilhões (considerando o preço de US$ 3.119 por ETH). Esse montante representa um aumento de 596.864 ETH em relação à semana anterior. O total em staking corresponde a apenas uma fração dos 4,17 milhões de ETH detidos pela BitMine. A taxa composta de staking de Ethereum (CESR), administrada pelo Quatrefoil , é de 2,81%. A BitMine opera com três provedores de staking e se prepara para o lançamento, em 2026, da rede comercial MAVAN (Made in America Validator Network). "A BitMine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo."

"Em escala — quando todo o Ethereum da BitMine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros — a taxa anual de staking será de US$ 374 milhões (com base em 2,81% do CESR), ou mais de US$ 1 milhão por dia", afirmou Tom Lee. "Seguimos avançando no desenvolvimento de nossa solução de staking, a Made in America Validator Network (MAVAN). Será uma infraestrutura de staking segura e de alto nível, com lançamento previsto para o início de 2026", disse Lee.

As participações em cripto da BitMine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (MSTR), que detém 672.497 BTC avaliados em US$ 61 bilhões. A BitMine mantém-se como a maior detentora de ETH no mundo.

A BitMine tornou-se uma das ações de maior negociação nos EUA. Segundo dados da Fundstrat, a ação teve volume médio diário de US$ 1,3 bilhão (média de 5 dias em 9 de janeiro de 2026), ocupando a 67ª posição nos EUA, atrás da Vistra (66ª) e à frente da Cisco (68ª) entre 5.704 ações listadas ( statista.com e pesquisa Fundstrat).

A BitMine realizará sua Assembleia Anual em 15 de janeiro de 2026, no Wynn Las Vegas. A empresa convida seus acionistas a participarem ativamente e a exercerem seu voto na Assembleia Anual. Os detalhes e a pauta da Assembleia Anual podem ser consultados abaixo:

Assembleia Anual da BitMine:

Local: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horário: 12h às 15h (PST)

12h às 15h (PST) Agenda:

Eleição de oito diretores para o próximo ano; Aprovação da alteração do estatuto social para aumento do número de ações ordinárias autorizadas; Aprovação do Plano de Incentivo Omnibus 2025; Aprovação, de forma consultiva e não vinculativa, do regime especial de remuneração variável por desempenho do presidente-executivo

Participação na Assembleia Anual: os acionistas interessados em participar presencialmente da Assembleia Anual devem se registrar antecipadamente em https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 e seguir as instruções fornecidas. O registro deve ser concluído até 13 de janeiro de 2026, às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST). No dia da Assembleia, os acionistas devem apresentar o ingresso e um documento oficial com foto para acesso ao local. Para dúvidas ou assistência durante o registro, entre em contato com a Alliance Advisors pelo e-mail [email protected] .

os acionistas interessados em participar presencialmente da Assembleia Anual devem se registrar antecipadamente em e seguir as instruções fornecidas. O registro deve ser concluído até 13 de janeiro de 2026, às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST). Votação: os acionistas podem exercer seu voto na Assembleia Anual presencialmente ou por procuração, mesmo sem comparecer, utilizando os métodos abaixo: Por correio : todos os acionistas que receberam os materiais impressos devem preencher, assinar, datar e devolver o cartão de procuração, garantindo que seu voto seja contabilizado corretamente. Por telefone : ligue para o número indicado em seu cartão de procuração e siga as instruções gravadas. Será necessário informar o número de controle impresso em seu cartão de procuração. Pelo site : acesse https://AALvote.com/BMNR ou, caso tenha recebido materiais impressos da procuração, escaneie o código QR no cartão de procuração. Será necessário informar o número de controle impresso no cartão de procuração. Os sistemas de votação por telefone e pela internet para os acionistas registrados serão encerrados às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST) em 14 de janeiro de 2026.

os acionistas podem exercer seu voto na Assembleia Anual presencialmente ou por procuração, mesmo sem comparecer, utilizando os métodos abaixo: Para qualquer dúvida ou suporte durante o processo de votação, entre em contato com a Alliance Advisors pelo telefone 1-855-206-1722 ou pelo e-mail [email protected] Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 9h às 22h (horário do leste dos EUA – EST) Sábado e domingo: das 10h às 22h (horário do leste dos EUA – EST)



A Assembleia Anual será transmitida ao vivo na conta oficial da BitMine no X: https://x.com/bitmnr

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Securities and Exchange Commission ("SEC") estão remodelando os serviços financeiros em 2025, de forma tão histórica quanto a medida dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e desvinculou o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, criando os grandes players e os sistemas de pagamento que moldam o mercado financeiro hoje. Esses sistemas se mostraram investimentos superiores ao ouro.

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE AMERICAN: BMNR) é a maior tesouraria de Ethereum do mundo, reconhecida por sua abordagem inovadora em ativos digitais, voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Seguindo a filosofia da "alquimia dos 5%", a BitMine mantém o ETH como principal ativo de reserva e explora oportunidades inovadoras do protocolo, incluindo staking e soluções de finanças descentralizadas. No primeiro trimestre de 2026, a BitMine lançará a MAVAN (Made-in America Validator Network), sua infraestrutura de staking própria, dedicada aos ativos da empresa.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações que se qualificam como "declarações prospectivas". As informações deste comunicado que não se limitam às declarações prospectivas constituem projeções futuras, sujeitas a riscos e incertezas. Este documento apresenta, em especial, declarações prospectivas relacionadas ao progresso e ao cumprimento das metas da BitMine quanto à aquisição e ao staking de ETH, ao valor de longo prazo do Ethereum, ao crescimento e à evolução contínua da estratégia de tesouraria em Ethereum da empresa, bem como aos benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar os negócios atuais, as operações de tesouraria em Ethereum e os empreendimentos futuros propostos; o ambiente competitivo em que a BitMine atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem ser bastante diferentes daqueles indicados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. As cópias dos registros da BitMine na SEC podem ser acessadas no site www.sec.gov . A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

FONTE BitMine Immersion Technologies, Inc.