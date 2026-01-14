Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.168 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 14 mil millones de dólares

El presidente Tom Lee hace un llamamiento a los accionistas a votar por el SÍ a la propuesta n.º 2 para apoyar el objetivo de Bitmine de aumentar el ETH por acción

Los accionistas pueden encontrar la información más reciente sobre el voto por el SÍ y el mensaje del presidente en el sitio web de Bitmine

Las apuestas de ETH de Bitmine ascienden a 1.256.083 y la solución de staking de MAVAN va por buen camino para su lanzamiento el primer trimestre de 2026

Bitmine se mantiene como el mayor comprador de "dinero fresco" de ETH del mundo

Actualmente, Bitmine posee el 3,45 % del suministro de tokens ETH, casi el 70 % de lo previsto para alcanzar la "Alquimia del 5 %"' en solo 6 meses

Las criptomonedas + tenencias en efectivo + "proyectos de alto riesgo y alta recompensa (moonshots) total" de Bitmine suman un total de 14 mil millones de dólares, que incluyen 4.168 millones de tokens ETH, un total de efectivo de 988 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine lidera el sector de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad con la que aumenta el valor liquidativo de criptomonedas por acción como por la elevada liquidez bursátil de las acciones de BMNR

Bitmine es la acción en el puesto 67 más negociada en EE. UU., con un volumen de operaciones de 1,3 mil millones de dólares al día (promedio de 5 días)

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) El día de hoy, Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa") empresa de la red Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció que las criptomonedas de Bitmine + total en efectivo + "moonshots" ascienden a un total de 14 mil millones de dólares.

Al 11 de enero a las 7:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 4.167.768 ETH a 3.119 dólares por ETH (Coinbase), 193 bitcoins (BTC), una participación de 23 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 988 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan 3,45 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"El año 2026 augura muchas cosas positivas para las criptomonedas, ya que la adopción de las stablecoins y la tokenización impulsan el uso de blockchain como capa de liquidación de Wall Street, lo que favorece especialmente a Ethereum", declaró Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de Bitmine. "Seguimos considerando que el reajuste del apalancamiento posterior al 10 de octubre de 2025 es similar al 'mini invierno de las criptomonedas', El 2026 es el año en que se recuperarán los precios de las criptomonedas y se registrarán ganancias más sólidas en 2027 y 2028".

"La semana pasada, adquirimos 24.266 ETH y aun así logramos aumentar nuestra tenencia de efectivo en 73 millones de dólares", continuó Lee. "Bitmine solo emite acciones de forma selectiva y solo con una prima sobre el valor liquidativo medio ponderado (mNAV). Seguimos siendo el mayor comprador de 'dinero fresco' de ETH del mundo", señaló el Sr. Lee. "Y cuando MAVAN inicie sus operaciones comerciales, seremos el mayor proveedor de staking de todo el ecosistema de criptomonedas".

Bitmine publicó un mensaje especial del presidente ( enlace ) en el que explica por qué los accionistas de Bitmine deben votar a favor de la enmienda para aumentar las acciones autorizadas antes de la próxima reunión anual de accionistas, que se celebrará el 15 de enero de 2026 (la "reunión anual").

"La carta constitutiva de Bitmine tiene una característica inusual que exige que el 50,1 % de todas las acciones en circulación apoyen un aumento de capital. Se trata de una vara muy alta, lo que dificulta enormemente obtener una autorización para aumentar la cantidad de acciones. Debemos aprovechar este aumento ahora, ya que Bitmine pronto agotará su autorización actual de 500 millones. Y cuando ello ocurra, nuestra acumulación de ETH se ralentizará. Por lo tanto, necesitamos que los accionistas aprueben la propuesta n.º 2 para aumentar las acciones autorizadas", afirmó Tom Lee. "El único objetivo de Bitmine sigue siendo crear valor para los accionistas, lo que se consigue mediante la adquisición incremental de ETH por acción y solo ha emitido acciones con una prima sobre el valor liquidativo medio (mNAV), la optimización del rendimiento y los ingresos de sus tenencias de ETH, así como la inversión estratégica del balance en 'moonshots', al aprovechar la sólida posición de la empresa en el mercado y su comunidad para generar rendimientos adicionales".

Al 11 de enero de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 1.256.083 (3.900 millones de dólares a 3.119 dólares por ETH). Este total representa un aumento de 596.864 en la última semana. Este monto es solo una parte de los 4,17 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa compuesta de participación en Ethereum, administrada por Quatrefoil ) es de 2,81%. En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de su MAVAN (Made in America VAlidator Network) comercial en 2026. "Bitmine ha apostado más ETH que otras entidades en el mundo".

"A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de inversión), la comisión por inversión en ETH es de 374 millones de dólares anuales (al utilizar un CESR del 2,81 %), o más de un millón de dólares al día", señaló Tom Lee. "Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la 'mejor solución en su tipo', pues ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine predominan como la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería mundial, por detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 672.497 BTC valoradas en 61 mil millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Actualmente, las acciones de Bitmine se encuentran entre las más transadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha operado con un volumen diario promedio de 1,3 mil millones de dólares (promedio de 5 días, al 9 de enero de 2025), ubicándose en el puesto 67 en EE. UU., detrás de Vistra (puesto 66) y por delante de Cisco (puesto 68) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La empresa insta a los accionistas a votar y asistir de forma presencial a su Reunión anual. A continuación, encontrará los detalles y la agenda de la Reunión anual:

Reunión anual de Bitmine:

Lugar: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horario: de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST

de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST Programa:

Elegir a ocho (8) directores para el próximo año; Aprobar la reforma de los estatutos sociales para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas; Aprobar el plan Omnibus de incentivos 2025; y Aprobar, con carácter consultivo y no vinculante, el régimen especial de remuneración basado en el desempeño para el presidente ejecutivo

Asistencia a la Reunión anual: los accionistas que deseen asistir a la Reunión anual de forma presencial se deben registrar con anticipación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones. Deben completar y enviar el registro a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. hora del Este. El día de la reunión, deben tener a la mano su entrada y una identificación con foto para mostrarlas al ingresar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, comuníquese con Alliance Advisors al correo electrónico [email protected] .

los accionistas que deseen asistir a la Reunión anual de forma presencial se deben registrar con anticipación en y seguir las instrucciones. Deben completar y enviar el registro a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. hora del Este. Votación: los accionistas pueden votar de forma presencial en la Reunión anual o por poder, ya sea que asistan o no a la reunión, mediante uno de los siguientes métodos: Por correo: para votar, todos los accionistas registrados que hayan recibido copias impresas de los materiales de votación por poder de la empresa deben marcar, firmar, fechar y devolver su tarjeta de voto por poder. Por teléfono: llame al número que figura en su tarjeta de voto por poder y siga las instrucciones de la grabación. Necesitará el número de control incluido en la tarjeta de voto por poder. Por Internet: visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de sus materiales de votación por poder, escanee el código QR ubicado en la tarjeta de voto por poder. Necesitará el número de control incluido en la tarjeta de voto por poder. Los centros de votación por teléfono e Internet para accionistas registrados de todas las acciones cerrarán a las 11:59 p. m., hora del Este, el 14 de enero de 2026.

los accionistas pueden votar de forma presencial en la Reunión anual o por poder, ya sea que asistan o no a la reunión, mediante uno de los siguientes métodos: Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Alliance Advisors al 1-855-206-1722 o a [email protected] Horario de atención: De lunes a viernes: de 9 a. m. a 10 p. m. EST Sábado y domingo: de 10 a. m. a 10 p. m. EST



La Reunión anual se transmitirá en vivo en la cuenta de Bitmine en X: https://x.com/bitmnr

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

FUENTE BitMine Immersion Technologies, Inc.