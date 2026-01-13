Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4 168 millions de jetons et que ses avoirs en crypto-monnaie et en liquidités s'élèvent à 14 milliards de dollars.

Le président Tom Lee exhorte les actionnaires à voter OUI à la proposition n° 2, afin de soutenir l'objectif de Bitmine d'augmenter le nombre d'ETH par action.

Les actionnaires peuvent trouver les dernières informations concernant le vote OUI et le message du Président sur le site Web de Bitmine.

Bitmine compte 1 256 083 ETH jalonnés et le lancement de la solution de jalonnement MAVAN est prévu au premier trimestre 2026

Bitmine reste le plus grand acheteur d'ETH en argent frais au monde

Bitmine détient désormais 3,45 % de l'offre de jetons ETH, soit près de 70 % du chemin parcouru vers l'Alchimie des 5 % en seulement 6 mois.

L'ensemble des avoirs en crypto-monnaie + liquidités + « Moonshots » de Bitmine s'élève à 14 milliards de dollars, dont 4 168 millions de jetons ETH, un total de 988 millions de dollars de liquidités et d'autres avoirs en crypto-monnaies.

L'assemblée générale annuelle de Bitmine se déroulera au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026

Bitmine devance ses pairs en matière de trésorerie en crypto-monnaies, à la fois par la rapidité de l'augmentation de sa VNI en crypto-monnaies par action et par la grande liquidité de l'action BMNR

Bitmine est le 67e titre le plus échangé aux États-Unis, avec 1,3 milliard de dollars de transactions par jour (moyenne sur 5 jours).

Bitmine est toujours soutenu par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur privé Thomas « Tom » Lee, pour soutenir l'objectif de Bitmine visant à acquérir 5 % du nombre total d'ETH

LAS VEGAS, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou « Société »), société Bitcoin et Ethereum Network axée sur l'accumulation de crypto-monnaies pour les investissements à long terme, a annoncé aujourd'hui que l'ensemble des avoirs en crypto-monnaies + liquidités + « moonshots » de Bitmine totalisent 14,0 milliards de dollars.

Au 11 janvier à 19h00 ET, les avoirs en crypto-monnaies de la Société se composent de 4 167 768 ETH à 3 119 $ l'ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), une participation de 2 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 988 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,45 % de l'offre en ETH (120,7 millions d'ETH).

« 2026 augure de nombreuses choses positives pour la crypto-monnaire, avec l'adoption des crypto-monnaies stables et la tokenisation qui conduisent à faire de la blockchain la couche de règlement de Wall Street, favorisant particulièrement Ethereum », a déclaré Thomas « Tom » Lee de Fundstrat, Président de Bitmine. « Nous continuons à considérer le réajustement de l'effet de levier après le 10 octobre 2025 comme une sorte de « mini-hiver crypto ». 2026 est l'année de la remontée des prix des crypto-monnaies, avec des gains plus importants en 2027-2028 ».

« Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 24 266 ETH et avons tout de même réussi à augmenter notre trésorerie de 73 millions de dollars », a poursuivi M. Lee. « Bitmine n'émet des actions que de manière sélective et uniquement à un prix supérieur au mNAV. Nous restons le plus grand acheteur d'ETH en argent frais au monde », a déclaré M. Lee. « Lorsque MAVAN lancera ses opérations commerciales, nous serons le plus grand fournisseur de jalonnement dans l'ensemble de l'écosystème crypto ».

Bitmine a publié un message spécial du président ( lien ) expliquant pourquoi les actionnaires de Bitmine devraient voter en faveur de l'amendement visant à augmenter le nombre d'actions autorisées avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 15 janvier 2026 (« Assemblée annuelle »).

« La charte de Bitmine comporte un élément inhabituel qui exige que 50,1 % de toutes les actions en circulation viennent à l'appui d'une augmentation du nombre d'actions. La barre est très haute et rend très difficile l'obtention d'une augmentation du nombre d'actions autorisées. Nous devons poursuivre cette augmentation maintenant, car Bitmine va bientôt épuiser son autorisation actuelle de 500 millions. Et lorsque cela se produira, notre accumulation d'ETH ralentira. Nous avons donc besoin que les actionnaires approuvent la proposition n° 2 visant à augmenter le nombre d'actions autorisées », a déclaré Tom Lee. « L'unique objectif de Bitmine est de créer de la valeur pour les actionnaires, en acquérant de l'ETH par action, et en émettant des actions uniquement au mNAV premium, en optimisant le rendement et les revenus de ses avoirs en ETH, en investissant stratégiquement le bilan dans des « moonshots » et en tirant parti de la forte communauté de l'entreprise et de sa position sur le marché pour générer des rendements supplémentaires ».

Au 11 janvier 2026, le nombre total d'ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 1 256 083 (3,9 milliards de dollars à 3 119 dollars l'ETH). Cela représente une augmentation de 596 864 au cours de la semaine écoulée. Cela représente une fraction des 4,17 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR de (composite Ethereum staking rate, administré par Quatrefoil ) est de 2,81 %. Bitmine travaille actuellement avec trois fournisseurs de jalonnement, alors que la société s'apprête à introduire son réseau commercial MAVAN (Made in America VAlidator Network) en 2026. « Bitmine a jalonné plus d'ETH que d'autres entités dans le monde.

« À grande échelle (lorsque ETH de Bitmine est entièrement jalonné par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), les frais de jalonnement sur ETH s'élèvent à 374 millions de dollars par an (en utilisant un CESR de 2,81 %), soit plus d'un million de dollars par jour », a déclaré Tom Lee. « Nous continuons à progresser dans la mise au point de notre solution de jalonnement, connue sous le nom de MAVAN (Made in America Validator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de jalonnement sécurisée, qui sera déployée au début de l'année civile 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en crypto-monnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (MSTR), qui détient 672 497 Bitcoins, évalués à 59 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est aujourd'hui l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 1,3 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 9 janvier 2026), se classant au 67e rang aux États-Unis, derrière Vistra (66e place) et devant Cisco (68e place) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis ( statista.com et étude de Fundstrat).

L'assemblée générale annuelle de Bitmine se déroulera au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026 La société encourage les actionnaires à voter et à assister à son assemblée annuelle en personne. Les détails et l'ordre du jour de l'assemblée annuelle sont disponibles ci-dessous :

Assemblée annuelle de Bitmine :

Lieu : Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Heure : 12:00pm-3:00pm Heure normale du Pacifique

12:00pm-3:00pm Heure normale du Pacifique Ordre du jour :

Élection de huit (8) administrateurs pour l'année suivante ; Approbation de l'amendement à la charte visant à augmenter le nombre d'actions ordinaires autorisées ; Approbation du plan d'incitation général 2025 ; et Approbation, sur une base consultative non contraignante, de l'accord spécial de rémunération basé sur la performance pour le président exécutif

Participer à l'Assemblée annuelle : les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'Assemblée annuelle doivent s'inscrire à l'avance sur le site https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 et suivre les instructions fournies. L'inscription doit être complétée et soumise au plus tard le 13 janvier 2026 à 23h59 (heure de l'Est). Le jour de la réunion, soyez prêt à présenter votre billet et une pièce d'identité avec photo à l'entrée. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour la procédure d'inscription, veuillez contacter Alliance Advisors à l'adresse [email protected] .

les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'Assemblée annuelle doivent s'inscrire à l'avance sur le site et suivre les instructions fournies. L'inscription doit être complétée et soumise au plus tard le 13 janvier 2026 à 23h59 (heure de l'Est). Vote : les actionnaires peuvent voter soit en personne à l'Assemblée annuelle, soit par procuration, qu'ils soient ou non présents à l'Assemblée annuelle, en utilisant l'une des méthodes suivantes : Par courrier : tous les actionnaires enregistrés qui ont reçu des copies papier des documents de procuration de la société peuvent voter en marquant, signant, datant et renvoyant leur carte de procuration. Par téléphone : veuillez appeler le numéro figurant sur votre carte de procuration et suivre les instructions enregistrées. Vous aurez besoin du numéro de contrôle figurant sur votre carte de procuration. Par internet : veuillez consulter le site https://AALvote.com/BMNR ou, si vous avez reçu des copies imprimées de vos documents de procuration, scannez le code QR situé sur votre carte de procuration. Vous aurez besoin du numéro de contrôle figurant sur votre carte de procuration. Les services de vote par téléphone et par Internet pour les actionnaires inscrits, pour toutes les actions, fermeront à 23h59, heure de l'Est, le 14 janvier 2026.

les actionnaires peuvent voter soit en personne à l'Assemblée annuelle, soit par procuration, qu'ils soient ou non présents à l'Assemblée annuelle, en utilisant l'une des méthodes suivantes : Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter Alliance Advisors au 1-855-206-1722 ou [email protected] Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9h00-22h00 (heure normale de l'Est) Samedi et dimanche : 10h00-22h00 (heure normale de l'Est)



L'assemblée annuelle sera retransmise en direct sur le compte X de Bitmine : https://x.com/bitmnr

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission, « SEC ») représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine du 15 août 1971 de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://bitminetech.io/contact-us/

A propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le jalonnement et les mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure de jalonnement dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour plus de renseignements, suivez sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov . BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg