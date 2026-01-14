Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,168 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $14 Miliar

Chairman Tom Lee mendesak pemegang saham agar memberikan suara YA pada proposal no.2 untuk mendukung tujuan Bitmine dalam mengembangkan ETH lembar per saham

Pemegang saham bisa melihat informasi terbaru tentang pemungutan suara YA dan pesan Chairman di situs web Bitmine

Stake ETH Bitmine mencapai 1.256.083 dan solusi staking MAVAN dijadwalkan pada Kuartal 1 tahun 2026

Bitmine tetap menjadi pembeli 'dana segar' ETH yang terbesar di dunia

Saat ini Bitmine memiliki 3,45% dari pasokan token ETH, hampir 70% menuju 'Alchemy 5%' hanya dalam waktu 6 bulan

Kepemilikan Kripto dan Uang Tunai serta "Moonshots" Bitmine mencapai $14 miliar, termasuk 4,168 juta token ETH, uang tunai $988 juta, dan kepemilikan kripto lainnya

Bitmine akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026

Bitmine memimpin treasury kripto lain dalam hal kecepatan meningkatkan NAB kripto per lembar saham dan likuiditas perdagangan yang tinggi dari saham BMNR

Bitmine adalah saham ke-67 yang paling banyak diperdagangkan di AS, diperdagangkan senilai $1,3 miliar per hari (rata-rata 5 hari)

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

LAS VEGAS, 14 Januari 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERIKA: BMNR) Bitmine Immersion Technologies ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmine mengumumkan kepemilikan kripto + total uang tunai + "moonshots" Bitmine sebesar $14 miliar.

Tanggal 11 Januari jam 19.00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 4.167.768 ETH dengan harga $3.119 per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), $23 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $988 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,45% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Tahun 2026 memberikan banyak hal positif untuk kripto karena penggunaan stablecoin dan tokenisasi yang menjadikan blockchain sebagai lapisan penyelesaian di Wall Street, terutama mendukung Ethereum," kata Thomas "Tom" Lee dari Fundstrat, Chairman Bitmine. "Kami terus melihat perubahan leverage setelah tanggal 10 Oktober 2025 mirip dengan 'musim dingin singkat untuk kripto.' Tahun 2026 harga kripto pulih dan mengalami kenaikan lebih kuat pada tahun 2027-2028."

"Dalam seminggu terakhir, kami mengakuisisi 24.266 ETH dan tetap meningkatkan posisi uang tunai kami hingga $73 juta," kata Lee. "Bitmine hanya menerbitkan ekuitas secara selektif dan dengan premi mNAV. Kami tetap menjadi pembeli 'dana segar' ETH yang terbesar di dunia," kata Lee. "Ketika MAVAN meluncurkan operasi komersialnya, kami akan menjadi penyedia staking terbesar di seluruh ekosistem kripto."

Bitmine menyampaikan Special Chairman's Message ( tautan ) yang menjelaskan mengapa pemegang saham Bitmine seharusnya memberikan suara untuk mendukung perubahan ini guna meningkatkan saham yang sah menjelang rapat pemegang saham tahunan pada tanggal 15 Januari 2026 ("Rapat Tahunan").

"Aturan dasar Bitmine memiliki fitur tidak biasa yang mewajibkan 50,1% dari seluruh saham yang beredar untuk mendukung peningkatan saham. Standar ini sangat tinggi sehingga sangat sulit mendapatkan peningkatan saham yang sah. Kini kita perlu mengupayakan peningkatan ini karena Bitmine akan segera menghabiskan otorisasi saat ini sebesar 500 juta. Bila hal itu terjadi, akumulasi ETH kita akan melambat. Karena itu, kami meminta pemegang saham menyetujui proposal nomor 2 untuk meningkatkan saham yang sah," kata Tom Lee. "Satu-satunya fokus Bitmine adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Untuk mencapainya, kami mengakuisisi ETH per lembar saham secara bertahap, dan hanya menerbitkan saham dengan premi mNAV, mengoptimalkan hasil dan pendapatan pada kepemilikan ETH, dan secara strategis menginvestasikan neraca keuangan pada 'moonshots,' memanfaatkan komunitas dan posisi Perusahaan yang kuat di pasar untuk menghasilkan keuntungan tambahan."

Tanggal 11 Januari 2026, total stake ETH Bitmine mencapai 1.256.083 ($3,9 miliar dengan harga $3,119 per ETH). Meningkat 596.864 dalam seminggu terakhir. Ini adalah sebagian kecil dari 4,17 juta ETH milik Bitmine. CESR (tingkat staking Ethereum komposit yang dikelola oleh Quatrefoil ) adalah 2,81%. Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN (Made in America VAlidator Network) komersialnya pada tahun 2026. "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia."

"Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), biaya staking ETH adalah $374 juta per tahun (menggunakan 2,81% CESR), atau lebih dari $1 juta per hari," kata Tom Lee. "Kami terus membuat kemajuan dalam solusi staking, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (MSTR), yang memiliki 672.497 BTC senilai $61 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Kini Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $1,3 miliar (rata-rata 5 hari, per 9 Januari 2026), berada di peringkat ke-67 di A.S. setelah Vistra (peringkat ke-66) dan di atas Cisco (peringkat ke-68) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. ( statista.com dan riset Fundstrat).

Bitmine akan mengadakan Rapat Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026. Perusahaan mendorong pemegang saham untuk memberikan suara dan menghadiri Rapat Tahunan di lokasi. Rincian dan agenda Rapat Tahunan:

Pertemuan Tahunan Bitmine:

Lokasi: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Waktu: Jam 12.00-15.00 PST

Jam 12.00-15.00 PST Agenda:

Memilih delapan (8) direktur untuk tahun depan; Menyetujui perubahan aturan dasar untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang resmi; Menyetujui Rencana Insentif Omnibus 2025; dan atas dasar saran yang tidak mengikat, menyetujui pengaturan kompensasi khusus berbasis kinerja untuk pimpinan eksekutif

Menghadiri Rapat Tahunan: Pemegang saham yang ingin menghadiri Rapat Tahunan di lokasi harus mendaftar dulu di https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 dan mengikuti petunjuk yang ada. Pendaftaran harus dilakukan dan dikirimkan paling lambat tanggal 13 Januari 2026, jam 23.59 ET. Pada hari pertemuan, harap perlihatkan tiket dan kartu identitas berisi foto Anda di pintu masuk. Jika ada pertanyaan atau butuh bantuan untuk pendaftaran, harap hubungi Alliance Advisor di [email protected] .

Pemegang saham yang ingin menghadiri Rapat Tahunan di lokasi harus mendaftar dulu di dan mengikuti petunjuk yang ada. Pendaftaran harus dilakukan dan dikirimkan paling lambat tanggal 13 Januari 2026, jam 23.59 ET. Pemungutan Suara: Pemegang saham dapat memberikan suara secara langsung di Rapat Tahunan atau melalui kuasa, terlepas apakah Anda menghadiri Rapat Tahunan ini maupun tidak, dengan salah satu cara berikut: Melalui surat : Semua pemegang saham tercatat yang mendapatkan fotokopi bahan proxy Bitmine dapat memberikan suara dengan cara menandai, menandatangani, menuliskan tanggal, dan mengembalikan kartu proxy mereka. Melalui telepon : Hubungi nomor yang tercantum di kartu proxy Anda dan ikuti petunjuknya. Anda memerlukan nomor kontrol yang tertera pada kartu proxy Anda. Melalui internet : Harap kunjungi https://AALvote.com/BMNR . Atau jika memiliki fotokopi materi proxy, pindai kode QR yang tertera pada kartu proxy Anda. Anda memerlukan nomor kontrol yang tertera pada kartu proxy Anda. Tempat pemungutan suara melalui telepon dan internet bagi pemegang saham tercatat atas seluruh saham akan ditutup pada tanggal 14 Januari 2026 jam 23.59 ET.

Pemegang saham dapat memberikan suara secara langsung di Rapat Tahunan atau melalui kuasa, terlepas apakah Anda menghadiri Rapat Tahunan ini maupun tidak, dengan salah satu cara berikut: Untuk pertanyaan atau bantuan, harap hubungi Alliance Advisor di 1-855-206-1722 atau [email protected] Jam Kerja: Senin-Jumat: Jam 9.00-22.00 EST Sabtu-Minggu: Jam 10.00-22.00 EST



Rapat Tahunan akan disiarkan langsung di akun X Bitmine: https://x.com/bitmnr

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission (" SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERIKA: BMNR) adalah perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia dan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusional dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov . Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

