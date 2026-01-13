Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,168 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten 14,0 miljard USD bedraagt.

Voorzitter Tom Lee roept aandeelhouders op om JA te stemmen op voorstel nummer 2 om het doel van Bitmine te ondersteunen de hoeveelheid ETH per aandeel te verhogen.

Aandeelhouders kunnen de nieuwste informatie over het JA-stemmen en het bericht van de voorzitter vinden op de Website van Bitmine

Het aantal door Bitmine gestakete ETH bedraagt1.256,083 en de oplossing voor MAVAN-staking zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 worden gelanceerd.

Bitmine blijft de grootste 'vers geld' -koper van ETH ter wereld

Bitmine bezit nu 3,45% van het totale aanbod aan ETH-tokens, waarmee het in slechts 6 maanden tijd bijna 70% van de weg naar de 'magische grens van 5%' heeft afgelegd.

Bitmine Crypto + totale contante reserves + "Moonshots" bedragen in totaal 14,0 miljard USD, inclusief 4,168 miljoen ETH-tokens, een totaal aan contanten van 988 miljoen USD en andere crypto-reserves.

Bitmine zal zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden in het Wynn Las Vegas op 15 januari 2026.

Bitmine leidt cryptoschatkist-peers zowel door de snelheid van het verhogen van crypto NAV per aandeel als door de hoge handelsliquiditeit van BMNR-aandelen

Bitmine is het 67e meest verhandelde aandeel in de VS, met een handelsvolume van 1,3 miljard USD per dag (gemiddelde over 5 dagen).

Bitmine blijft ondersteund worden door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee om het doel van Bitmine om 5% van ETH te verwerven te ondersteunen.

LAS VEGAS, 13 jan 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of het "Bedrijf"), een bedrijf actief in het Bitcoin- en Ethereum-netwerk met een focus op de accumulatie van cryptovaluta voor langetermijninvesteringen, heeft vandaag bekendgemaakt dat de totale waarde van de cryptovaluta, contanten en potentiële 'moonshot'-investeringen van Bitmine 14,0 miljard USD bedraagt.

Op 11 januari om 19:00 uur ET bestonden de cryptobezittingen van het Bedrijf uit 4.167.768 ETH tegen een koers van 3.119 USD per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC) en een belang van 23 miljoen USD in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("baanbrekende projecten") en een totale kasreserve van 988 miljoen USD. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 3,45% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"2026 belooft veel positieve ontwikkelingen voor crypto, met de adoptie van stablecoins en tokenisatie die ertoe zullen leiden dat blockchain de afwikkelingslaag van Wall Street wordt, met name ten gunste van Ethereum", aldus Thomas "Tom" Lee van Fundstrat, voorzitter van Bitmine. "Wij beschouwen de herziening van de hefboomwerking na 10 oktober 2025 nog steeds als vergelijkbaar met een 'mini-cryptowinter'." "2026 is het jaar waarin de cryptoprijzen zich zullen herstellen, met nog sterkere stijgingen in 2027-2028."

"De afgelopen week hebben we 24.266 ETH verworven en zijn we er desondanks in geslaagd onze kaspositie met 73 miljoen USD te verhogen", vervolgde Lee. "Bitmine geeft alleen selectief aandelen uit en uitsluitend tegen een premie ten opzichte van de intrinsieke waarde per aandeel (mNAV)." We blijven de grootste 'vers geld'-koper van ETH in de wereld", aldus Lee. "En wanneer MAVAN zijn commerciële activiteiten lanceert, zullen we de grootste stakingprovider zijn in het hele crypto-ecosysteem".

Bitmine heeft een speciaal bericht van de voorzitter (link) vrijgegeven waarin wordt uitgelegd waarom aandeelhouders van Bitmine vóór de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 15 januari 2026 (de "jaarvergadering") moeten stemmen om de wijziging te ondersteunen om geautoriseerde aandelen te verhogen.

"Bitmine-charter heeft een ongebruikelijke eigenschap die 50,1% van alle uitstaande aandelen vereist om een aandelenverhoging te ondersteunen. Dit is een extreem hoge lat en maakt het dus zeer moeilijk om een geautoriseerde aandelenverhoging te krijgen. We moeten deze toename nu nastreven omdat Bitmine binnenkort zijn huidige 500 miljoen autorisatie zal uitputten. En als dat gebeurt, zal onze ETH-accumulatie vertragen. We hebben daarom aandeelhouders nodig om voorstel #2 goed te keuren om geautoriseerde aandelen te verhogen", vervolgt Tom Lee. "Bitmine blijft zich uitsluitend richten op het creëren van aandeelhouderswaarde, en bereikt dit door ETH per aandeel op een waardetoevoegende manier te verwerven. Het Bedrijf heeft alleen aandelen uitgegeven tegen een mNAV-premie, waardoor het rendement en de inkomsten op zijn ETH-posities worden geoptimaliseerd, en de balans strategisch wordt geïnvesteerd in 'moonshots' en gebruik wordt gemaakt van de sterke gemeenschap en marktpositie van het Bedrijf om extra rendement te genereren."

Op 11 januari 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestake ETH 1.256.083 (3,9 miljard USD tegen 3.119 USD per ETH). Dit is een toename van 596.864 in de afgelopen week. Dit is een fractie van de 4,17 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (composite Ethereum staking rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,81%. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het Bedrijf zich richt op het onthullen van zijn commerciële MAVAN (Made in America VAlidator Network) in 2026. "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld".

"Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingvergoeding 374 miljoen USD per jaar (met 2,81% CESR), of meer dan 1 miljoen USD per dag", verklaarde Tom Lee. "We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als The Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de beste oplossing in zijn klasse zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en in het begin van de kalender 2026 zal worden uitgerold", vervolgde Lee.

Bitmine crypto holding is de nummer 1 Ethereum-schatkist en de nummer 2 wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (MSTR), dat 672.497 BTC bezit met een waarde van 61 miljard USD. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

Bitmine is nu een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde handelsvolume van het aandeel 1,3 miljard USD per dag (gemiddelde over 5 dagen, per 9 januari 2026), waarmee het de 67e plaats inneemt in de VS, achter Vistra (rang #66) en vóór Cisco (rang #68) van de 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse vergadering in het Wynn Las Vegas. Het Bedrijf moedigt aandeelhouders aan om te stemmen en de jaarlijkse vergadering persoonlijk bij te wonen. De details en de agenda van de jaarlijkse vergadering zijn hieronder te vinden:

Jaarlijkse vergadering van Bitmine:

Locatie: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Tijdstip: 12:00-15:00 PST (21:00 - 00:00 uur CET)

12:00-15:00 PST (21:00 - 00:00 uur CET) Agenda:

Kiezen van acht (8) bestuurders voor het komende jaar; Goedkeuring van de wijziging van de statuten om het aantal gemachtigde gewone aandelen te verhogen; Het Omnibus Incentive Plan voor 2025 goedkeuren; en Goedkeuring van de vergoedingsregeling voor bijzondere prestaties voor de uitvoerend voorzitter op basis van een niet-bindend advies.

Bijwonen van de jaarvergadering: Aandeelhouders die de jaarlijkse algemene vergadering persoonlijk willen bijwonen, dienen zich vooraf te registreren via https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk 13 januari 2026 om 23:59 uur Eastern Time (17:59 uur CET) voltooid en ingediend zijn.

Aandeelhouders die de jaarlijkse algemene vergadering persoonlijk willen bijwonen, dienen zich vooraf te registreren via https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk 13 januari 2026 om 23:59 uur Eastern Time (17:59 uur CET) voltooid en ingediend zijn. Op de dag van de bijeenkomst dient u bij de ingang uw ticket en een geldig identiteitsbewijs met foto te kunnen tonen. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het inschrijvingsproces, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op [email protected] .

. Stemmen: Aandeelhouders kunnen persoonlijk op de jaarvergadering stemmen of door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden:

Aandeelhouders kunnen persoonlijk op de jaarvergadering stemmen of door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden: Via de post : Alle geregistreerde aandeelhouders die papieren exemplaren van de volmachtmaterialen van het Bedrijf hebben ontvangen, kunnen stemmen door hun volmachtkaart te markeren, ondertekenen, dagtekenen en te retourneren.

: Alle geregistreerde aandeelhouders die papieren exemplaren van de volmachtmaterialen van het Bedrijf hebben ontvangen, kunnen stemmen door hun volmachtkaart te markeren, ondertekenen, dagtekenen en te retourneren.

Via de telefoon : Bel het op uw volmachtkaart vermelde nummer en volg de opgenomen instructies. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

: Bel het op uw volmachtkaart vermelde nummer en volg de opgenomen instructies. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

Via het internet : Ga naar https://AALvote.com/BMNR of, als u gedrukte kopieën van uw volmachtmaterialen hebt ontvangen, scan de QR-code op uw volmachtkaart. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

: Ga naar https://AALvote.com/BMNR of, als u gedrukte kopieën van uw volmachtmaterialen hebt ontvangen, scan de QR-code op uw volmachtkaart. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

De mogelijkheid om telefonisch of via internet te stemmen voor de aandeelhouders die op de registratiedatum als zodanig geregistreerd staan, sluit op 14 januari 2026 om 23:59 uur Eastern Time (17:59 uur CET).

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op

1-855-206-1722 of [email protected]



Openingstijden:



maandag-vrijdag: 09:00-22:00 EST (15:00-04:00 CET)





zaterdag-zondag: 10.00-22:00 uur EST (16:00-0400 CET)

De jaarlijkse vergadering wordt live gestreamd op het X-account van Bitmine: https://x.com/bitmnr

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://bitminetech.io/investor-relations/

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden op: https://bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is het toonaangevende Ethereum Treasury-bedrijf ter wereld, dat een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikgemaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het Bedrijf zal MAVAN (Made-in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Voor meer details zie X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines-dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

