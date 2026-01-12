Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 4,168 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 14,0 miliardi di dollari

Il presidente Tom Lee esorta gli azionisti a votare SÌ alla proposta n. 2 per sostenere l'obiettivo di Bitmine di aumentare l'ETH per azione

Gli azionisti possono trovare le ultime informazioni sui vantaggi di votare SÌ e il messaggio del Presidente sul sito web di Bitmine

Gli ETH in staking di Bitmine è attualmente pari a 1.256.083 e la soluzione di staking MAVAN è sulla buona strada per il lancio nel primo trimestre del 2026

Bitmine rimane il più grande acquirente di ETH con nuova liquidità al mondo

Bitmine ora possiede il 3,45% della riserva di token ETH, ovvero quasi il 70% del percorso verso la strategia "Alchimia del 5%"

La somma di criptovalute Bitmine + disponibilità in contanti totale + "Moonshot" ammonta a 14,0 miliardi di dollari USA, inclusi 4,168 milioni di token ETH, un totale di 988 milioni di dollari in contanti e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine ha indetto l'assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas in data 15 gennaio 2026

Bitmine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto (NAV) per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMNR

BitMine è il 67° titolo azionario più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di trading di 1,3 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di alto livello: Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 12 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi un patrimonio in criptovalute Bitmine + liquidità totale + "moonshot" per un totale di 14,0 miliardi di dollari.

Alle 19:00 ET dell'11 gennaio, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 4.167.768 ETH a 3.119 $ per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 23 milioni di $ in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e un totale di liquidità di 988 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 3,45% dell'offerta di ETH (su 120,7 milioni di ETH).

"Per 2026 sono previsti molti sviluppi positivi per le criptovalute, con l'adozione delle stablecoin e la tokenizzazione che spingeranno la blockchain a diventare il livello di regolamento di Wall Street, favorendo in particolare Ethereum", ha affermato Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente di Bitmine. "Continuiamo a considerare il ripristino della leva finanziaria dopo il 10 ottobre 2025 come un 'mini inverno delle criptovalute'. Il 2026 sarà l'anno in cui i prezzi delle criptovalute si riprenderanno, con guadagni più consistenti nel 2027-2028."

"La scorsa settimana abbiamo acquisito 24.266 ETH e siamo comunque riusciti ad aumentare la nostra liquidità di 73 milioni di dollari", ha continuato Lee. "Bitmine emette azioni solo in modo selettivo e solo con un sovrapprezzo rispetto al mNAV. Continuiamo a essere il più grande acquirente di ETH con nuova liquidità al mondo", ha affermato Lee. "E quando MAVAN lancerà le sue operazioni commerciali, saremo il più grande fornitore di staking nell'intero ecosistema delle criptovalute."

Bitmine ha pubblicato un messaggio speciale del presidente ( link ) in cui spiega perché gli azionisti di Bitmine dovrebbero votare a favore dell'emendamento per l'aumento delle azioni autorizzate prima della prossima assemblea annuale degli azionisti del 15 gennaio 2026 (l'"Assemblea annuale").

"Lo statuto di Bitmine presenta una peculiarità: richiede che il 50,1% di tutte le azioni in circolazione sostengano un aumento delle azioni. Si tratta di un obiettivo estremamente elevato e, pertanto, rende molto difficile ottenere un aumento autorizzato delle azioni. Dobbiamo perseguire questo aumento ora, poiché Bitmine sta per esaurire la sua attuale autorizzazione di 500 milioni. E quando ciò accadrà, il nostro accumulo di ETH rallenterà. "Pertanto, abbiamo bisogno che gli azionisti approvino la proposta n. 2 di aumento delle azioni autorizzate", ha affermato Tom Lee. "L'unico obiettivo di Bitmine rimane la creazione di valore per gli azionisti, raggiungendo questo obiettivo con l'acquisizione incrementale di ETH per azione, e ha emesso azioni solo con un sovrapprezzo mNAV, ottimizzando il rendimento e il reddito sulle sue partecipazioni in ETH e investendo strategicamente il bilancio in 'moonshot' e sfruttando la solida comunità e la posizione di mercato dell'azienda per generare rendimenti aggiuntivi."

Alla data dell'11 gennaio 2026, il totale degli ETH in staking su Bitmine ammonta a 1.256.083 (3,9 miliardi di dollari a 3.119 dollari per ETH). Si tratta di un aumento di 596.864 rispetto alla settimana scorsa. Si tratta di una frazione dei 4,17 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (tasso di staking composito di Ethereum, amministrato da Quatrefoil ) è del 2,81%. Bitmine attualmente collabora con tre fornitori di servizi di staking, mentre si prepara a lanciare il suo MAVAN commerciale (Made in America VAlidator Network) nel 2026. "Bitmine ha fatto più staking in ETH di altre entità al mondo."

"Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è messo in staking completamente da MAVAN e dai suoi partner di staking), la commissione di staking dell'ETH è di 374 milioni di dollari all'anno (utilizzando il 2,81% CESR), ovvero più di 1 milione di dollari al giorno", ha affermato Tom Lee. "Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America Validator Network (MAVAN). Questa sarà la soluzione migliore della categoria, con un'infrastruttura di staking sicura, e sarà implementata all'inizio dell'anno solare 2026", ha continuato Lee.

La partecipazione in criptovalute di Bitmine rappresenta la prima tesoreria per Ethereum e la seconda tesoreria a livello globale, alle spalle di Strategy Inc. (MSTR), che possiede 672.497 BTC per un valore di 61 miliardi di dollari. Bitmine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti: secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,3 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 9 gennaio 2026), classificandosi al 67° posto negli Stati Uniti, dietro Vistra (al 66° posto) e davanti a Cisco (al 68° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti ( statista.com e ricerca Fundstrat).

Bitmine terrà la sua assemblea annuale al Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026. La società incoraggia gli azionisti a votare e a partecipare di persona all'assemblea annuale. Di seguito sono riportati i dettagli e l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale:

Assemblea annuale degli azionisti di Bitmine:

Sede: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Orari: 12:00-15:00 PST

12:00-15:00 PST Ordine del giorno:



Eleggere otto (8) direttori per l'anno successivo; Approvare la modifica dello statuto per aumentare il numero di azioni ordinarie autorizzate; Approvare il Piano di Incentivazione Omnibus 2025; e Approvare, su base consultiva non vincolante, l'accordo speciale di remunerazione basato sulle perforance per il presidente esecutivo

Partecipazione all'assemblea annuale degli azionisti: gli azionisti che desiderano partecipare di persona all'assemblea annuale devono registrarsi preventivamente su https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 e seguire le istruzioni fornite. La registrazione deve essere completata e inviata entro e non oltre il 13 gennaio 2026 alle 23:59 Eastern Time. Il giorno dell'assemblea, preghiamo i partecipanti di tenere pronti il biglietto e un documento d'identità con foto da mostrare all'ingresso. Per qualsiasi domanda o per richieste di assistenza con il processo di registrazione, contattare Alliance Advisors all'indirizzo [email protected] .

gli azionisti che desiderano partecipare di persona all'assemblea annuale devono registrarsi preventivamente su e seguire le istruzioni fornite. La registrazione deve essere completata e inviata entro e non oltre il 13 gennaio 2026 alle 23:59 Eastern Time. Voto: gli azionisti possono votare all'Assemblea annuale di persona o per delega, indipendentemente dalla loro partecipazione o meno all'Assemblea annuale, utilizzando uno dei seguenti metodi: Per posta : tutti gli azionisti registrati che hanno ricevuto copie cartacee del materiale di delega della società possono votare contrassegnando, firmando, datando e reinviando la propria scheda di delega. Per telefono : chiamare il numero indicato sulla scheda di delega e seguire le istruzioni registrate. Occorre il numero di controllo riportato sulla scheda di delega. Tramite internet : visitare la pagina https://AALvote.com/BMNR oppure, se si dispone di copie stampate del materiale per la delega, scansionare il codice QR riportato sulla tessera di delega. Occorre il numero di controllo riportato sulla scheda di delega. Le possibilità di voto telefonico e via Internet per gli azionisti registrati di tutte le azioni chiuderanno alle 23:59, ET, del 14 gennaio 2026.

gli azionisti possono votare all'Assemblea annuale di persona o per delega, indipendentemente dalla loro partecipazione o meno all'Assemblea annuale, utilizzando uno dei seguenti metodi: Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare Alliance Advisors al numero 1-855-206-1722 o [email protected] Orari di apertura: Lunedì – venerdì: 9:00-22:00 EST Sabato – domenica: 10:00-22:00 EST



L'assemblea annuale sarà trasmessa in diretta streaming sull'account X di Bitmine: https://x.com/bitmnr

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della Securities and Exchange Commission (la "SEC") sono tanto trasformativi per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e allo standard aureo del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 è stato il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei leggendari titani di Wall Street e dell'odierna infrastruttura finanziaria e di pagamento. Queste moderne istituzioni finanziarie si sono rivelate investimenti migliori dell'oro.

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, che implementa una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Fedele alla sua filosofia dell'"alchimia del 5%", la società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e meccanismi di finanza decentralizzata. Nel primo trimestre del 2026, la società lancerà MAVAN (Made-in America Validator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. In particolare, il presente documento contiene dichiarazioni a carattere previsionale riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni a carattere previsionale è necessario considerare diversi fattori: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze in evoluzione del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività previste; l'ambiente competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la "SEC" il 21 novembre 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov . Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

