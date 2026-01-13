Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,168 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 14,0 Milliarden US-Dollar betragen

Der Vorsitzende Tom Lee fordert die Aktionäre auf, mit JA für den Vorschlag Nr. 2 zu stimmen, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, den ETH-Wert pro Aktie zu steigern

Aktionäre finden die neuesten Informationen zur Ja-Stimme und die Botschaft des Vorsitzenden auf der Bitmine-Website

Bitmine hat 1.256.083 ETH gestaked und die MAVAN-Staking-Lösung soll im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen

Bitmine bleibt weltweit der größte Käufer von ETH mit „frischem Geld"

Bitmine besitzt nun 3,45 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar, darunter 4,168 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 988 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 67. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + „Moonshots" -Bestände in Höhe von insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar hält.

Zum 11. Januar um 19:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.167.768 ETH zu einem Preis von 3.119 USD pro ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 23 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Barmittel in Höhe von insgesamt 988 Millionen USD. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,45 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Das Jahr 2026 verspricht viele positive Entwicklungen für Kryptowährungen, da die Einführung von Stablecoins und die Tokenisierung dazu führen werden, dass Blockchain zur Abrechnungsschicht der Wall Street wird, was insbesondere Ethereum begünstigt", sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von Bitmine. „Wir betrachten die Neubewertung der Hebelwirkung nach dem 10. Oktober 2025 weiterhin als eine Art ‚Mini-Krypto-Winter'. 2026 ist das Jahr, in dem sich die Kryptopreise erholen und 2027–2028 noch stärkere Gewinne erzielen werden."

„In der vergangenen Woche haben wir 24.266 ETH erworben und dennoch unsere Cash-Position um 73 Millionen US-Dollar erhöht", fuhr Lee fort. „Bitmine gibt Aktien nur selektiv und nur mit einem Aufschlag auf den mNAV aus. Wir sind nach wie vor der weltweit größte Käufer von ETH mit ‚frischem Geld'", erklärte Lee. „Und wenn MAVAN seinen kommerziellen Betrieb aufnimmt, werden wir der größte Staking-Anbieter im gesamten Krypto-Ökosystem sein."

Bitmine veröffentlichte eine spezielle Mitteilung des Vorsitzenden ( Link ), in der erklärt wird, warum die Aktionäre von Bitmine vor der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 (die „Jahreshauptversammlung") für die Änderung zur Erhöhung der genehmigten Aktien stimmen sollten.

„Die Satzung von Bitmine enthält eine ungewöhnliche Bestimmung, wonach 50,1 % aller ausgegebenen Aktien für eine Aktienerhöhung erforderlich sind. Dies ist eine extrem hohe Hürde, die eine Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl sehr schwierig macht. Wir müssen diese Erhöhung jetzt vorantreiben, da Bitmine seine derzeitige Genehmigung von 500 Millionen bald ausschöpfen wird. Wenn dies geschieht, wird sich unsere ETH-Akkumulation verlangsamen. Daher müssen die Aktionäre den Vorschlag Nr. 2 zur Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl genehmigen", sagte Tom Lee. „Bitmines einziges Ziel bleibt die Schaffung von Shareholder Value, was durch den akquisitorischen Erwerb von ETH pro Aktie erreicht wird. Das Unternehmen hat Aktien nur mit einem mNAV-Aufschlag ausgegeben, um die Rendite und Erträge aus seinen ETH-Beständen zu optimieren, und investiert strategisch in „Moonshots" und nutzt die starke Community und Marktposition des Unternehmens, um zusätzliche Renditen zu erzielen."

Zum 11. Januar 2026 belief sich die Gesamtzahl der von Bitmine gestakten ETH auf 1.256.083 (3,9 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von 3.119 US-Dollar pro ETH). Dies entspricht einem Anstieg von 596.864 in der vergangenen Woche. Dies ist ein Bruchteil der 4,17 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) beträgt 2,81%. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung seines kommerziellen MAVAN (Made in America VAlidator Network) im Jahr 2026 hinarbeitet. „Bitmine hat mehr ETH gestaked als andere Unternehmen weltweit."

„Bei vollem Umfang (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beträgt die ETH-Staking-Gebühr 374 Millionen US-Dollar pro Jahr (bei einer CESR von 2,81 %) oder mehr als 1 Million US-Dollar pro Tag", erklärte Tom Lee. „Wir machen weiterhin Fortschritte mit unserer Staking-Lösung namens The Made in America Validator Network (MAVAN). Dabei handelt es sich um eine ‚Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll",

Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltungen und die Nummer 2 unter den globalen Vermögensverwaltungen, hinter Strategy Inc. (MSTR), die 672.497 BTC im Wert von 61 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 9. Januar 2026) gehandelt und belegte damit Platz 67 in den USA, hinter Vistra (Platz 66) und vor Cisco (Platz 68) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Studie).

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten. Das Unternehmen ermutigt seine Aktionäre, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Einzelheiten und die Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung finden Sie nachstehend:

Bitmines Annual Meeting:

Ort: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Zeitplan: 12:00 - 15:00 Uhr PST

12:00 - 15:00 Uhr PST Tagesordnung:

Wahl von acht (8) Direktoren für das kommende Jahr; Genehmigung der Satzungsänderung zur Erhöhung der Anzahl der genehmigten Stammaktien; Genehmigung des 2025 Omnibus Incentive Plan sowie Genehmigung der besonderen, erfolgsabhängigen Vergütungsregelung für den geschäftsführenden Vorsitzenden auf nicht bindender Beratungsbasis

Teilnahme an der Jahreshauptversammlung: Aktionäre, die persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 registrieren und die dort angegebenen Anweisungen befolgen. Die Registrierung muss spätestens am 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time abgeschlossen und abgesendet werden. Bitte halten Sie am Tag der Veranstaltung an der Tür Ihre Eintrittskarte und Ihren Lichtbildausweis bereit, um Einlass zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Anmeldung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Alliance Advisors: [email protected] .

Aktionäre, die persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter registrieren und die dort angegebenen Anweisungen befolgen. Die Registrierung muss spätestens am 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time abgeschlossen und abgesendet werden. Abstimmen: Aktionäre können entweder persönlich bei der Jahreshauptversammlung oder per Vollmacht abstimmen, unabhängig davon, ob Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht, indem Sie eine der folgenden Methoden nutzen: Per E-Mail : Alle eingetragenen Aktionäre, die Papierexemplare der Vollmachtsunterlagen des Unternehmens erhalten haben, können ihre Stimme abgeben, indem sie ihre Vollmachtskarte markieren, unterschreiben, datieren und zurücksenden. Per Telefon : Bitte rufen Sie die auf Ihrer Vollmachtskarte angegebene Nummer an und befolgen Sie die Bandanweisungen. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Über das Internet : Gehen Sie zu https://AALvote.com/BMNR oder, falls Sie gedruckte Exemplare Ihrer Vollmachtsunterlagen erhalten haben, scannen Sie den QR-Code auf Ihrer Vollmachtskarte. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Die Telefon- und Internet-Abstimmungsmöglichkeiten für die eingetragenen Aktionäre aller Aktien werden am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr (Eastern Time) geschlossen.

Aktionäre können entweder persönlich bei der Jahreshauptversammlung oder per Vollmacht abstimmen, unabhängig davon, ob Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht, indem Sie eine der folgenden Methoden nutzen: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Alliance Advisors unter 1-855-206-1722 oder [email protected] Betriebszeiten: Montag – Freitag: 9:00 – 10:00 Uhr EST Samstag – Sonntag: 10:00 – 10:00 Uhr EST



Die Jahreshauptversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der Securities and Exchange Commission („SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Treasury-Reservewährung und nutzt native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg