Bitmine publica nova mensagem do presidente do conselho explicando por que os acionistas devem votar SIM para aprovar a emenda de aumento do capital autorizado

Os acionistas da BMNR devem analisar a mensagem do presidente do conselho e participar da votação das quatro propostas até o prazo de 14 de janeiro de 2026

Bitmine anuncia Assembleia Anual de Acionistas no Wynn Las Vegas para 15 de janeiro de 2026

A Bitmine recebe apoio de investidores institucionais de peso, como Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e Thomas "Tom" Lee, em seu plano de adquirir 5% do ETH global

LAS VEGAS, 3 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) divulgou hoje uma nova mensagem do presidente do conselho ( link ), apresentando os motivos pelos quais os acionistas estão sendo convocados a votar SIM em uma proposta que prevê o aumento do capital autorizado da companhia. A mensagem já está disponível no site da Bitmine e tem como objetivo oferecer contexto adicional antes da próxima votação de acionistas.

O prazo final para votação é 14 de janeiro de 2026, às 23h59 ET.

No vídeo, o presidente do conselho, Tom Lee, detalha a fundamentação da Proposta 2, que solicita a aprovação dos acionistas para alterar o Estatuto Social Consolidado da companhia, elevando o número de ações autorizadas de 500 milhões para 50 bilhões.

A companhia aponta três razões para a necessidade de aumentar o número de ações autorizadas:

Isso permitiria à Bitmine realizar operações no mercado de capitais, incluindo ofertas at-the-market, instrumentos conversíveis e emissão de warrants. Também daria maior flexibilidade para a companhia avaliar e executar oportunidades estratégicas, incluindo eventuais fusões ou aquisições. Ainda mais importante, a medida permitiria à empresa realizar futuros desdobramentos de ações, quando necessário.

Desde a mudança de estratégia adotada em julho, quando passou a utilizar o Ethereum (ETH) como principal ativo de tesouraria, a Bitmine observou que o preço de suas ações tem acompanhado de perto as variações do ETH.

*O coeficiente (segundo a Bloomberg) é 0,015 sobre o preço do ETH, acrescido do aumento de ETH por ação.

O gráfico de dispersão apresentado na galeria acima evidencia de forma clara essa correlação (o eixo x representa ETH, e o eixo y é a BMNR).

A empresa avalia que o Ethereum representa o futuro das finanças, inserido em um superciclo impulsionado pela reengenharia dos mercados de Wall Street sobre a infraestrutura de blockchain. Os principais líderes do setor concordam, dentre eles Larry Fink, CEO da BlackRock, que afirmou que a tokenização é a evolução natural dos mercados globais. E a maior parte da tokenização está ocorrendo no Ethereum.

Em comunicações anteriores, a Bitmine já havia destacado sua avaliação de que a tokenização deverá impulsionar o par ETH/BTC a atingir novas máximas históricas (0,0873).

Com meta de alcançar 0,25, à medida que o Ethereum se consolida como o futuro das finanças

Isso implica preços futuros do ETH de:

US$ 12 mil

US$ 22 mil (máxima anterior)

US$ 62 mil (0,25, "payment rails")

US$ 250 mil (se o Bitcoin alcançar US$ 1 milhão)

Esses potenciais preços futuros do ETH podem ser utilizados para calcular preços futuros "implícitos" das ações da BMNR**.

US$ 22 mil ETH → US$ 500 BMNR

US$ 62,5 mil ETH → US$ 1.500 BMNR

US$ 250 mil ETH → US$ 5.000 BMNR

**Esses valores consideram a aplicação do coeficiente de 0,15 sobre o preço do ETH, acrescido de uma suposição de aumento de 33% em ETH por ação. Esses valores têm caráter meramente ilustrativo. Não representam uma previsão.

Para manter as ações "acessíveis" ao público, a empresa pretende realizar desdobramentos de ações, de modo a ajustar o preço dos papéis novamente para a faixa de US$ 25.

Se as ações da BMNR estiverem a:

US$ 500, necessário desdobramento de 20 para 1

US$ 1.500, desdobramento de 60 para 1

US$ 5.000 desdobramento de 100 para 1

Esses desdobramentos resultarão no aumento do número total de ações em circulação. Assim, a Bitmine só poderá desdobrar suas ações no futuro se houver um aumento no total de ações autorizadas.

Os acionistas devem analisar a mensagem do presidente do conselho e participar da votação até o prazo de 14 de janeiro de 2026. A companhia também convida os acionistas a comparecer à assembleia anual, marcada para 15 de janeiro de 2026, no Wynn Las Vegas.

É necessário se inscrever com antecedência para participar da reunião. Consulte aqui: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

A reunião anual será transmitida ao vivo na conta da Bitmine no X: https://x.com/bitmnr

As apresentações dos resultados do ano fiscal de 2025 e da empresa estão disponíveis neste link: https://bitminetech.io/investor-relations/

A mensagem do presidente pode ser encontrada aqui:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para receber atualizações, cadastre-se em: https://bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine é uma empresa focada em Bitcoin e Ethereum, com uma estratégia robusta de acumulação de criptoativos de longo prazo, seja por meio de nossas operações de mineração de Bitcoin ou pelos resultados de transações de captação de recursos. As áreas de atuação da empresa incluem mineração de Bitcoin, mineração sintética de Bitcoin por meio de participação em operações de mineração, hashrate como produto financeiro, além de serviços de consultoria e mineração para empresas interessadas em gerar receitas denominadas em Bitcoin, além de consultoria geral sobre Bitcoin para empresas de capital aberto. As operações da Bitmine estão localizadas em regiões de baixo custo de energia em Trinidad e nas cidades de Pecos e Silverton, no Texas.

Para mais informações, siga os perfis no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As declações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam de natureza estritamente histórica constituem declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Bitmine em relação à aquisição e ao staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Este documento contém, em especial, declarações prospectivas relacionadas ao progresso e ao alcance dos objetivos da companhia no que se refere à aquisição e ao staking de ETH, ao valor de longo prazo do Ethereum, à continuidade do crescimento e ao avanço da estratégia de tesouraria em Ethereum da Bitmine, bem como aos benefícios aplicáveis dessa estratégia para a companhia. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar as operações atuais, a estratégia de tesouraria em Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo em que a companhia atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas delas fora do controle da Bitmine, incluindo as estabelecidas na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da Bitmine, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 21 de novembro de 2025, bem como a todos os demais documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

FONTE BitMine Immersion Technologies, Inc.