Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 4,203 milhões de tokens, com ativos totais em criptomoedas e caixa somando US$ 14,5 bilhões

Os acionistas votam SIM em todas as propostas, com 81% das ações com direito a voto apoiando a proposta nº 2

As reservas em staking de ETH da Bitmine somam 1.838.003, e a solução de staking MAVAN está programada para ser lançada no 1º trimestre de 2026

A Bitmine agora possui 3,48% do fornecimento de tokens ETH, chegando a quase 70% do caminho para a "Alquimia dos 5%" em apenas 6 meses

Bitmine anunciou recentemente um investimento de US$ 200 milhões na Beast Industries

As reservas totais da Bitmine em cripto + caixa + "Moonshots" somam US$ 14,5 bilhões, incluindo 4,203 milhões de tokens ETH, caixa total de US$ 979 milhões e outros ativos em criptomoedas

BitMine lidera o setor de tesourarias cripto, acelerando o NAV por ação e mantendo alta liquidez das ações BMNR

A Bitmine é a 60ª ação mais negociada nos Estados Unidos, movimentando US$ 1,5 bilhão por dia (média de 5 dias)

A BitMine recebe apoio de investidores institucionais de peso, incluindo Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e Thomas "Tom" Lee, em seu plano de adquirir 5% do ETH global

LAS VEGAS, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), uma companhia da rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptoativos para investimento de longo prazo, anunciou hoje que suas reservas em cripto + caixa total + "moonshots" somam US$ 14,5 bilhões.

Em 19 de janeiro, às 17h (ET), as reservas em criptoativos da empresa eram compostas por 4.203.036 ETH avaliados em US$ 3.211 cada (Coinbase), 193 Bitcoins (BTC), uma participação de US$ 22 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) classificada como "moonshots", além de US$ 979 milhões em caixa. As reservas de ETH da Bitmine representam 3,48% do fornecimento total de ETH (de 120,7 milhões de tokens ETH).

A Bitmine investiu US$ 200 milhões na Beast Industries em 15 de janeiro de 2026. Este investimento deve ser concluído nesta semana e ainda não está refletido nos "moonshots". Após o fechamento da transação, a empresa inicialmente registrará o investimento na Beast Industry pelo valor de custo.

"Como MrBeast e a Beast Industries são empresas privadas, os investidores podem não estar cientes do enorme alcance de MrBeast", disse Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "MrBeast é o criador mais assistido do mundo e cada um de seus vídeos bimestrais alcança cerca de 250 milhões de visualizações, enquanto o Super Bowl atinge 252 milhões de visualizações. Cada um de seus vídeos equivale a dois Super Bowls por mês. Além disso, o conteúdo do YouTube de MrBeast possui uma pontuação de uso de 13,1, superando a Disney com 9,7 e a Netflix com 8,7. Em outras palavras, sua audiência é 35% maior que toda a mídia da Disney e 50% maior que a da Netflix. Esse enorme alcance mostra que MrBeast e a Beast Industries são os principais criadores de conteúdo de nossa geração, com um alcance e engajamento incomparáveis junto à Geração Z, Geração Alpha e Millennials. A Beast Industries é a maior e mais inovadora plataforma liderada por criadores do mundo, e estamos fortemente alinhados em valores, visão e impacto de longo prazo."

"Na semana passada, adquirimos 35.268 ETH", continuou Lee. "A relação de preço do Ethereum em relação ao Bitcoin, ou ETHBTC, vem subindo de forma constante desde meados de outubro. Na nossa visão, isso reflete o entendimento dos investidores de que a tokenização e outros casos de uso que estão sendo desenvolvidos por Wall Street estão sendo construídos sobre o Ethereum. Para compreender a escala de Wall Street construindo sobre o Ethereum, a Fundação Ethereum listou 35 exemplos de grandes instituições financeiras construindo sobre a plataforma apenas nos últimos meses neste site ( https://institutions.ethereum.org/ )."

A Bitmine também tem o prazer de anunciar que todas as 4 propostas foram aprovadas pelos acionistas em 15 de janeiro de 2026. Cada uma das 4 medidas propostas recebeu apoio esmagador dos acionistas. A Proposta 2, a votação para aumentar as ações autorizadas, foi aprovada com 81% dos votos expressos como "sim", representando 52,2% do total de ações em circulação votando a favor desse aumento.

"Consideramos que o fato de 81% dos votos expressos terem favorecido o aumento das ações autorizadas, na Proposta 2, é uma mensagem dos acionistas da Bitmine de que eles compreendem nossa estratégia de acumulação de ETH de forma acréscita. Como afirmamos várias vezes, não vendemos, nem pretendemos vender ações abaixo do mNAV", disse Lee.

"Valorizamos o engajamento e a atuação da comunidade de acionistas da Bitmine. Existem mais de 500.000 acionistas individuais e mais de 52,2% de todas as ações em circulação votaram "sim". Para mim, isso é uma prova do engajamento e da confiança dos nossos acionistas. Continuaremos trabalhando arduamente para oferecer retornos positivos aos acionistas", continuou Lee.

A Bitmine divulgou hoje sua mensagem do presidente de janeiro ( link ). Essa mensagem é a apresentação que o Sr. Lee fez na assembleia anual de acionistas da empresa em 15 de janeiro de 2026, no Wynn Encore Las Vegas.

Em 19 de janeiro de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 1.838.003 (equivalente a US$ 5,9 bilhões ao preço de US$ 3.211 por ETH). Isso representa um aumento de 581.920 na última semana. Isso corresponde a uma fração dos 4,2 milhões de ETH detidos pela Bitmine. O CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administrado pela Quatrefoil ) é de 2,81%. A BitMine opera com três provedores de staking e se prepara para o lançamento, em 2026, da rede comercial MAVAN (Made in America Validator Network).

"A Bitmine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. No cenário em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking via MAVAN e seus parceiros de staking), a taxa de staking de ETH é de US$ 374 milhões por ano (usando o CESR de 2,81%), ou superior a US$ 1 milhão por dia", declarou Tom Lee. "Seguimos avançando no desenvolvimento de nossa solução de staking, a Made in America Validator Network (MAVAN). Será uma infraestrutura de staking segura e de alto nível, com lançamento previsto para o início de 2026", disse Lee.

As participações em cripto da BitMine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (MSTR), que detém 672.497 BTC avaliados em US$ 61 bilhões. A BitMine mantém-se como a maior detentora de ETH no mundo.

A BitMine tornou-se uma das ações de maior negociação nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação registrou um volume médio diário negociado de US$ 1,5 bilhão (média de 5 dias, em 9 de janeiro de 2026), ocupando a 60ª posição nos Estados Unidos, atrás da American Express (59ª) e à frente da Accenture (61ª), entre 5.704 ações listadas nos EUA ( statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Securities and Exchange Commission ("SEC") estão remodelando os serviços financeiros em 2025, de forma tão histórica quanto a medida dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e desvinculou o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, criando os grandes players e os sistemas de pagamento que moldam o mercado financeiro hoje. Esses sistemas se mostraram investimentos superiores ao ouro.

Leia a mensagem do presidente aqui:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Acesse as apresentações do desempenho e resultados do ano fiscal de 2025 da BitMine aqui: https://bitminetech.io/investor-relations/

Imagens selecionadas da Assembleia Anual da Bitmine podem ser encontradas aqui .

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE AMERICAN: BMNR) é a maior tesouraria de Ethereum do mundo, reconhecida por sua abordagem inovadora em ativos digitais, voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Seguindo a filosofia da "alquimia dos 5%", a BitMine mantém o ETH como principal ativo de reserva e explora oportunidades inovadoras do protocolo, incluindo staking e soluções de finanças descentralizadas. No primeiro trimestre de 2026, a BitMine lançará a MAVAN (Made-in America Validator Network), sua infraestrutura de staking própria, dedicada aos ativos da empresa.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas." As informações deste comunicado, que não se limitam às declarações prospectivas, constituem projeções futuras, sujeitas a riscos e incertezas. Este documento apresenta, em especial, declarações prospectivas relacionadas ao progresso e ao cumprimento das metas da BitMine quanto à aquisição e ao staking de ETH, ao valor de longo prazo do Ethereum, ao crescimento e à evolução contínua da estratégia de tesouraria em Ethereum da empresa, bem como aos benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar os negócios atuais, as operações de tesouraria em Ethereum e os empreendimentos futuros propostos; o ambiente competitivo em que a BitMine atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem ser bastante diferentes dos indicados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. As cópias dos registros da BitMine na SEC podem ser acessadas no site www.sec.gov . A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

