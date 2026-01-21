Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4203 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten 14,5 miljard USD bedraagt.

Aandeelhouders stemmen JA op alle voorstellen, waarbij 81% van de stemgerechtigde aandelen voor voorstel nr. 2 stemmen

Bitmines gestakete ETH staat op 1.838.003 en de MAVAN- stakingoplossing zit op schema om in Q1 2026 gelanceerd te worden

Bitmine bezit nu 3,48% van het totale aanbod aan ETH-tokens, waarmee het in slechts zes maanden tijd bijna 70% van de weg naar de 'alchemie van 5%' heeft afgelegd.

Bitmine heeft onlangs een investering van 200 miljoen dollar in Beast Industries aangekondigd

Bitmine Crypto + totale contante reserves + "moonshots" bedragen in totaal 14,5 miljard USD, inclusief 4203 miljoen ETH-tokens, een totaal aan contante reserves van 979 miljoen USD en andere cryptoreserves.

Bitmine leidt cryptoschatkist-peers zowel door de snelheid van het verhogen van crypto NAV per aandeel als door de hoge handelsliquiditeit van BMNR-aandelen

Bitmine is het op 59 na meest verhandelde aandeel in de VS, met een handelsvolume van 1,5 miljard USD per dag (gemiddelde over 5 dagen).

Bitmine blijft ondersteund worden door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee om het doel van Bitmine om 5% van ETH te verwerven te ondersteunen.

LAS VEGAS, 22 januari 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of het "Bedrijf"), een bedrijf actief in het Bitcoin- en Ethereum-netwerk met een focus op de accumulatie van cryptovaluta voor langetermijninvesteringen, heeft vandaag bekendgemaakt dat de totale waarde van cryptovaluta + totale contante reserves + "moonshot'"-investeringen van Bitmine 14,5 miljard USD bedraagt.

Op 19 januari om 17:00 uur ET bestonden de cryptobezittingen van het bedrijf uit 4.203.036 ETH tegen een koers van 3.211 USD per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC) en een belang van 22 miljoen USD in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en een totale contante reserve van 979 miljoen USD. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 3,48% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Bitmine investeerde $ 200 miljoen in Beast Industries op 15 januari 2026. Deze investering zal naar verwachting deze week worden afgesloten en wordt momenteel niet weerspiegeld in de "moonshots". Na het afsluiten van de transactie zal het bedrijf de Beast Industry-investering in eerste instantie op kostprijs dragen.

"Aangezien MrBeast en Beast Industries particulier zijn, zijn beleggers zich misschien niet bewust van het enorme bereik van MrBeast", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine. "MrBeast is de meest bekeken contentmaker in de wereld en elk van zijn tweemaandelijkse video's bereikt ongeveer 250 miljoen views; ter vergelijking: bij de Super Bowl zijn dat 252 miljoen views. Elk van zijn video's is het equivalent van twee Super Bowls per maand. Bovendien heeft de YouTube-content van MrBeast een gebruiksscore van 13,1, waarmee het Disneys 9,7 en Netflix' 8,7 ver achter zich laat. Met andere woorden, zijn publiek is 35% groter dan alle media van Disney en 50% groter dan Netflix. Het gigantische bereik toont dat MrBeast en Beast Industries de toonaangevende contentmaker van onze generatie zijn, met een bereik en betrokkenheid die ongeëvenaard zijn bij GenZ, GenAlpha en Millennials. Beast Industries is 's werelds grootste en meest innovatieve door contentmakers geleid platform en we zijn sterk afgestemd op waarden, visie en langetermijnimpact."

"In de afgelopen week hebben we 35.268 ETH verworven", vervolgde Lee. "De prijsverhouding van Ethereum ten opzichte van Bitcoin, of ETHBTC, stijgt sinds half oktober gestaag. Naar onze mening weerspiegelt dit dat beleggers erkennen dat tokenisatie en andere gebruiksgevallen die door Wall Street worden ontwikkeld, worden gebouwd op Ethereum. Om een idee te krijgen van de omvang van de activiteiten van Wall Street op het gebied van Ethereum, heeft de Ethereum Foundation op deze website (https://institutions.ethereum.org/) 35 voorbeelden gepubliceerd van grote financiële instellingen die de afgelopen maanden op Ethereum bouwen."

Bitmine is ook verheugd om aan te kondigen dat alle vier voorstellen op 15 januari 2026 door de aandeelhouders zijn aangenomen. Elk van de vier voorgestelde maatregelen kreeg overweldigende steun van de aandeelhouders. Voorstel 2, de stemming over de verhoging van het aantal geautoriseerde aandelen, werd aangenomen met 81% van de uitgebrachte stemmen "ja", wat neerkomt op 52,2% van het totale aantal uitstaande aandelen dat voor deze verhoging stemde.

"We beschouwen het feit dat 81% van de uitgebrachte stemmen voorstander was van het verhogen van geautoriseerde aandelen, namelijk Voorstel 2, als een boodschap van Bitmine-aandeelhouders dat ze onze aangroeiende ETH-accumulatiestrategie begrijpen. Zoals we al meerdere keren hebben gezegd, hebben we geen aandelen onder mNAV verkocht, noch zijn we van plan om dat te doen", zei Lee.

"We waarderen de betrokkenheid en actie van de Bitmine-aandeelhouderscommunity. Er zijn meer dan 500.000 individuele aandeelhouders en ruim 52,2% van alle uitstaande aandelen heeft 'ja' gestemd. Voor mij is dit een bewijs van de betrokkenheid en het vertrouwen van onze aandeelhouders. We zullen hard blijven werken om positieve rendementen voor aandeelhouders te leveren," vervolgde Lee.

Bitmine heeft vandaag de boodschap van de voorzitter van januari (link) vrijgegeven. Deze boodschap is de presentatie die de heer Lee gaf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf op 15 januari 2026 in het Wynn Encore in Las Vegas.

Op 19 januari 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 1.838.003 (5,9 miljard USD bij een koers van 3.211 USD per ETH). Dit is een toename van 581.920 in de afgelopen week. Dit is een fractie van de 4,2 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,81%. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het Bedrijf zich richt op het onthullen van zijn commerciële MAVAN (Made in America VAlidator Network) in 2026.

"Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingvergoeding 374 miljoen USD per jaar (met 2,81% CESR), of meer dan 1 miljoen USD per dag", verklaarde Tom Lee. "We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als The Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de beste oplossing in zijn klasse zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en in het begin van de kalender 2026 zal worden uitgerold", vervolgde Lee.

Bitmine crypto holding is de grootste Ethereum-schatkist en de op één na grootste wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (MSTR), dat 672.497 BTC bezit met een waarde van 61 miljard USD. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

Bitmine is nu een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde handelsvolume van het aandeel 1,5 miljard USD per dag (gemiddelde over 5 dagen, per 9 januari 2026), waarmee het de 60e plaats inneemt in de VS, achter American Express (rang #59) en vóór Accenture (rang #61) van de 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is het toonaangevende Ethereum Treasury-bedrijf ter wereld, dat een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikgemaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het Bedrijf zal MAVAN (Made-in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines-dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

