Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,203 Millionen Token erreicht haben und die gesamten Kryptobestände sowie die gesamten Barmittel 14,5 Milliarden US-Dollar betragen

Die Aktionäre stimmen bei allen Vorschlägen mit JA, wobei 81 % der stimmberechtigten Aktien auf Vorschlag Nr. 2 entfallen.

Der gestakte ETH-Bestand von Bitmine beträgt 1 838 003 und die MAVAN-Staking-Lösung liegt auf Kurs für den Start im 1. Quartal 2026

Bitmine hält nun 3,48 % des ETH-Token-Angebots und hat in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine kündigte kürzlich eine Investition von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries an

Bitmines Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände belaufen sich insgesamt auf 14,5 Milliarden US-Dollar, darunter 4,203 Millionen ETH-Token, Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände.

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist in den USA die 60. meistgehandelte Aktie und wird mit einem Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag gehandelt (5-Tage-Durchschnitt).

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie dem Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu fördern, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Krypto- + Gesamtbarmittel- + „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Mit Stand vom 19. Januar, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptobestände des Unternehmens aus 4 203 036 ETH zu 3.211 US-Dollar je ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC) und einer Beteiligung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Gesamtbarmittel in Höhe von 979 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,48 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

Bitmine investierte am 15. Januar 2026 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries. Diese Investition wird voraussichtlich in dieser Woche abgeschlossen und ist derzeit nicht in den „Moonshots" enthalten. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen die Investition in Beast Industry zunächst zu Anschaffungskosten bilanzieren.

„Da MrBeast und Beast Industries nicht börsennotiert sind, ist Investoren die enorme Reichweite von MrBeast möglicherweise nicht bewusst", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Mr. Beast ist der meistgesehene Creator der Welt, und jedes seiner zweimal monatlich veröffentlichten Videos erzielt ca. 250 Millionen Aufrufe; zum Vergleich: der Super Bowl erreicht 252 Millionen Aufrufe. Jedes seiner Videos entspricht damit pro Monat zwei Super Bowls. Außerdem haben die YouTube-Inhalte von Mr. Beast einen Usage Score von 13,1 und liegen damit weit vor Disney mit 9,7 und Netflix mit 8,7. Mit anderen Worten: Sein Publikum ist 35 % größer als das gesamte Publikum über alle Disney-Medien hinweg und 50 % größer als das von Netflix. Diese enorme Reichweite zeigt, dass MrBeast mit Beast Industries der führende Content Creator unserer Generation ist, mit einer Reichweite und Interaktion, die bei GenZ, GenAlpha und Millennials unerreicht ist. Beast Industries ist die größte und innovativste von Creators geführte Plattform der Welt, und wir sind in Werten, Vision und langfristiger Wirkung eng aufeinander abgestimmt."

„In der vergangenen Woche haben wir 35 268 ETH erworben", fuhr Lee fort. „Das Preisverhältnis von Ethereum zu Bitcoin, also ETHBTC, ist seit Mitte Oktober kontinuierlich gestiegen. Unserer Ansicht nach spiegelt dies wider, dass Investoren erkennen, dass Tokenisierung und andere Anwendungsfälle, die an der Wall Street entwickelt werden, auf Ethereum aufbauen. Um das Ausmaß zu verdeutlichen, in dem die Wall Street auf Ethereum aufbaut, hat die Ethereum Foundation auf dieser Website ( https://institutions.ethereum.org/ ) allein in den vergangenen Monaten 35 Beispiele großer Finanzinstitute aufgeführt, die auf Ethereum aufbauen."

Bitmine freut sich außerdem bekannt zu geben, dass alle 4 Vorschläge am 15. Januar 2026 von den Aktionären angenommen wurden. Jede der 4 vorgeschlagenen Maßnahmen wurde von den Aktionären mit überwältigender Mehrheit unterstützt. Vorschlag 2, die Abstimmung zur Erhöhung der genehmigten Aktienzahl, wurde mit 81 % der abgegebenen Stimmen mit „Ja" angenommen, was 52,2 % der insgesamt ausstehenden Aktien entspricht, die für diese Erhöhung stimmten.

„Wir sehen die Tatsache, dass 81 % der abgegebenen Stimmen ‚Ja' für die Erhöhung der genehmigten Aktienzahl, Vorschlag 2, lauteten, als Botschaft der Bitmine-Aktionäre, dass sie unsere wertsteigernde Strategie zur Aufstockung von ETH-Beständen verstehen. Wie wir mehrfach erklärt haben, haben wir keine Aktien unterhalb des mNAV verkauft und beabsichtigen dies auch nicht", sagte Lee.

„Wir schätzen das Engagement und das Handeln der Bitmine-Aktionärsgemeinschaft. Es gibt über 500 000 einzelne Aktionäre, und über 52,2 % aller ausstehenden Aktien stimmten mit ‚Ja'. Für mich ist das ein Beleg für das Engagement und das Vertrauen unserer Aktionäre. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, positive Aktionärsrenditen zu erzielen", fuhr Lee fort.

Bitmine veröffentlichte heute die Botschaft des Vorsitzenden für Januar ( Link ). Diese Botschaft ist die Präsentation, die Herr Lee auf der jährlichen Aktionärsversammlung 2026 des Unternehmens am 15. Januar 2026 im Wynn Encore Las Vegas hielt.

Mit Stand 19. Januar 2026 beläuft sich der insgesamt von Bitmine gestakte ETH-Bestand auf 1 838003 (5,9 Milliarden US-Dollar zu 3 211 US-Dollar je ETH). Dies entspricht einem Anstieg von 581 920 in der vergangenen Woche. Dies ist nur ein Bruchteil der 4,2 Millionen ETH, die Bitmine besitzt. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) beträgt 2,81 %. Bitmine arbeitet derzeit mit 3 Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen die Vorstellung seines kommerziellen MAVAN (Made in America VAlidator Network) im Jahr 2026 vorbereitet.

„Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Skalierung (wenn Bitmines ETH vollständig über MAVAN und seine Staking-Partner zum Staking hinterlegt ist) belaufen sich die ETH-Staking-Gebühren auf 374 Millionen US-Dollar pro Jahr (bei 2,8 % CESR) oder mehr als 1 Million US-Dollar pro Tag", erklärte Tom Lee. „Wir machen bei unserer Staking-Lösung, bekannt als The Made in America Validator Network (MAVAN), weiterhin Fortschritte. Dabei handelt es sich um eine ‚Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll", so Lee weiter.

Bitmines Kryptobestände sind die Nr. 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nr. 2 unter den Treasuries weltweit, hinter Strategy Inc. (MSTR), die 672 497 BTC im Wert von 61 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine gehört nun zu den meistgehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat erzielte die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (in US-Dollar) von 1,5 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt; Stand 9. Januar 2026) und belegt damit Rang 60 in den USA, hinter American Express (Rang 59) und vor Accenture (Rang 61) unter 5704 in den USA gelisteten Aktien ( statista.com und Fundstrat research).

Der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission („die SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vor 54 Jahren vom Goldstandard gelöst wurde. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservevermögenswert und nutzt dafür native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking sowie Mechanismen der dezentralen Finanzierung. Das Unternehmen wird MAVAN (Made-in America Validator Network), eine eigene Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets, im 1. Quartal 2026 einführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

