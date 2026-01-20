Bitmine anuncia que las tenencias de ETH alcanzan los 4,203 millones de tokens

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que las tenencias de ETH alcanzan los 4,203 millones de tokens y que las tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 14.500 millones de dólares

Los accionistas votaron SÍ a todas las propuestas, con el 81 % de las acciones con derecho a voto votando a favor de la propuesta nº 2

Bitmine tiene 1.838.003 ETH en staking y la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026

Bitmine posee ahora el 3,48 % del suministro de tokens ETH, casi el 70 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 6 meses

Bitmine anunció recientemente una inversión de 200 millones de dólares en Beast Industries

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" totaliza 14.500 millones de dólares, incluyendo 4,203 millones de tokens ETH, un total de 979 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento de NAV de criptomonedas por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR

Bitmine es la 60ª acción más negociada en EE. UU., con un volumen de negociación de 1.500 millones de dólares diarios (promedio de 5 días)

Bitmine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy tenencias de Bitmine crypto + efectivo total + "moonshots" por un total de 14.500 millones de dólares.

A 19 de enero a las 5:00 pm ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 4.203.036 ETH a 3.211 dólares por ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una participación de 22 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 979 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,48 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

Bitmine invirtió 200 millones de dólares en Beast Industries el 15 de enero de 2026. Se espera que esta inversión se cierre esta semana y actualmente no se refleja en los "moonshots". Tras el cierre de la transacción, la compañía asumirá inicialmente la inversión en Beast Industry al precio de coste.

"Dado que MrBeast y Beast Industries son empresas privadas, es posible que los inversores desconozcan el enorme alcance de MrBeast", declaró Thomas 'Tom' Lee, presidente de Bitmine. "Mr. Beast es el creador más visto del mundo y cada uno de sus videos bimensuales genera aproximadamente 250 millones de visualizaciones, y si consideramos el Super Bowl, 252 millones. Cada uno de sus videos equivale a dos Super Bowls al mes. Además, el contenido de Mr. Beast en YouTube tiene una puntuación de uso de 13.1, superando con creces el 9.7 de Disney y el 8.7 de Netflix. En otras palabras, su audiencia es un 35% mayor que la de todos los medios de Disney y un 50% mayor que la de Netflix. Este alcance masivo demuestra que MrBeast y Beast Industries son los creadores de contenido líderes de nuestra generación, con un alcance y una interacción inigualables entre la Generación Z, la Generación Alfa y los Millennials. Beast Industries es la plataforma liderada por creadores más grande e innovadora del mundo, y estamos fuertemente alineados en torno a nuestros valores, visión e impacto a largo plazo".

"La semana pasada, adquirimos 35.268 ETH", continuó Lee. "La relación precio-beneficio de Ethereum con Bitcoin, o ETHBTC, ha aumentado de forma constante desde mediados de octubre. En nuestra opinión, esto refleja que los inversores reconocen que la tokenización y otros casos de uso que Wall Street está desarrollando se basan en Ethereum. Para apreciar la magnitud de la construcción de Ethereum por parte de Wall Street, la Fundación Ethereum enumeró en este sitio web 35 ejemplos de importantes instituciones financieras que han construido sobre Ethereum en los últimos meses (https://institutions.ethereum.org/)".

Bitmine también se complace en anunciar que las cuatro propuestas fueron aprobadas por los accionistas el 15 de enero de 2026. Cada una de las cuatro medidas propuestas recibió un apoyo abrumador. La Propuesta 2, la votación para aumentar las acciones autorizadas, se aprobó con un 81 % de votos a favor, lo que representó el 52,2 % del total de acciones en circulación.

"Consideramos que el 81 % de los votos a favor de aumentar las acciones autorizadas, la Propuesta 2, es un mensaje de los accionistas de Bitmine de que comprenden nuestra estrategia de acumulación de ETH. Como hemos declarado en repetidas ocasiones, no hemos vendido acciones por debajo del mNAV, ni tenemos intención de hacerlo", declaró Lee.

"Agradecemos la participación y las acciones de la comunidad de accionistas de Bitmine. Hay más de 500.000 accionistas individuales y más del 52,2 % de todas las acciones en circulación votaron a favor. Para mí, esto demuestra el compromiso y la confianza de nuestros accionistas. Seguiremos trabajando arduamente para generar rentabilidad positiva para nuestros accionistas", continuó Lee.

Bitmine publicó hoy el mensaje de su presidente de enero (enlace). Este mensaje corresponde a la presentación que Lee realizó en la junta anual de accionistas de la compañía de 2026, celebrada el 15 de enero de 2026 en el Wynn Encore Las Vegas.

Al 19 de enero de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 1.838.003 (5.900 millones de dólares a 3.211 dólares por ETH). Esto representa un aumento de 581.920 en la última semana. Esta cifra representa una fracción de los 4,2 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking de Ethereum compuesta (CESR), administrada por Quatrefoil, es del 2,81 %. Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento comercial de MAVAN (The Made in America Validator Network) en 2026.

"Bitmine ha apostado más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine esté staking en su totalidad por MAVAN y sus socios de staking), la comisión por staking de ETH es de 374 millones de dólares anuales (con un CESR del 2,81 %), o más de 1 millón de dólares al día", declaró Tom Lee. "Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, ofreciendo una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026", continuó Lee.

Bitmine, holding de criptomonedas, se posiciona como la principal tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 672.497 BTC valorados en 61.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es actualmente una de las acciones más negociadas en EE. UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de 1.500 millones de dólares (promedio de 5 días, a 9 de enero de 2026), ubicándose en el puesto 60 en EE. UU., detrás de American Express (puesto 59) y por delante de Accenture (puesto 61) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de las ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Se pueden encontrar imágenes seleccionadas de la Reunión Anual de Bitmine aquí.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, deben considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

