Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,203 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $14,5 Miliar

Para pemegang saham memberikan suara YA untuk semua proposal, 81% suara mendukung proposal no. 2

Stake ETH Bitmine mencapai 1.838.003 dan solusi staking MAVAN dijadwalkan pada Kuartal 1 tahun 2026

Saat ini Bitmine memiliki 3,48% dari pasokan token ETH, hampir 70% menuju 'Alchemy 5%' hanya dalam waktu 6 bulan

Bitmine baru saja mengumumkan investasi sebesar $200 juta pada Beast Industries

Kepemilikan Kripto dan Uang Tunai serta "Moonshots" Bitmine mencapai $14,5 miliar termasuk 4,203 juta token ETH, uang tunai $979 juta, dan kepemilikan kripto lainnya

Bitmine memimpin treasury kripto lain dalam hal kecepatan meningkatkan NAB kripto per lembar saham dan likuiditas perdagangan yang tinggi dari saham BMNR

Bitmine adalah saham ke-60 yang paling banyak diperdagangkan di AS, diperdagangkan senilai $1,5 miliar per hari (rata-rata 5 hari)

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

LAS VEGAS, 21 Januari 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERIKA: BMNR) Bitmine Immersion Technologies ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmine mengumumkan kepemilikan kripto + total uang tunai + "moonshots" Bitmine sebesar $14,5 miliar.

Tanggal 19 Januari jam 17.00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 4.203.036 ETH dengan harga $3.211 per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), $22 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $979 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,48% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Bitmine menginvestasikan $200 juta pada Beast Industries pada tanggal 15 Januari 2026. Investasi diperkirakan akan diselesaikan minggu ini dan saat ini tidak tercermin di 'moonshots'. Setelah penutupan transaksi, Bitmine awalnya akan mencatatkan investasi di Beast Industry berdasarkan biaya perolehan.

"Karena MrBeast dan Beast Industries adalah perusahaan swasta, investor mungkin tidak mengetahui jangkauan MrBeast yang luar biasa," kata Thomas 'Tom' Lee, Chairman Bitmine. "Mr. Beast adalah kreator yang paling banyak ditonton di dunia. Setiap video yang diunggahnya dua kali sebulan ditayangkan sekitar 250 juta kali. Bandingkan dengan 252 juta jumlah penayangan Super Bowl. Setiap video yang diunggahnya dua kali sebulan setara dengan dua video Super Bowl setiap bulan dalam hal jumlah penayangan. Selain itu, konten YouTube Mr. Beast memiliki skor penggunaan 13,1; mengalahkan skor 9,7 Disney dan skor 8,7 Netflix. Dengan kata lain, jumlah penontonnya 35% lebih banyak dibanding semua media milik Disney dan 50% lebih banyak dibanding Netflix. Jangkauan yang luar biasa ini membuktikan Beast Industries milik MrBeast adalah kreator konten terkemuka di generasi ini. Keterlibatannya tak tertandingi di kalangan GenZ, GenAlpha, dan generasi Milenial. Beast Industries adalah platform yang dipimpin oleh kreator, yang terbesar dan paling inovatif di dunia. Kami sangat sejalan dalam hal nilai, visi, dan dampak jangka panjang."

"Dalam seminggu terakhir, kami membeli 35.268 ETH," kata Lee. "Rasio harga Ethereum terhadap Bitcoin, atau ETHBTC, terus meningkat sejak pertengahan Oktober. Menurut kami, berarti investor menyadari bahwa tokenisasi dan kasus penggunaan lain yang dikembangkan oleh Wall Street dibangun di Ethereum. Untuk menghargai skala yang dibangun Wall Street di Ethereum, Ethereum Foundation mencantumkan 35 contoh lembaga keuangan besar yang dalam beberapa bulan terakhir membangun di Ethereum. Lihat di situs web ini ( https://institutions.ethereum.org/ )."

Bitmine juga mengumumkan 4 proposal telah disahkan oleh para pemegang saham pada tanggal 15 Januari 2026. Masing-masing dari 4 langkah yang diusulkan itu mendapat dukungan luar biasa dari pemegang saham. Proposal 2, pemungutan suara untuk meningkatkan saham yang sah telah disahkan dengan 81% suara "ya, " mewakili 52,2% dari total saham beredar yang memberikan suara dukungan terhadap peningkatan ini.

"Kami lihat 81% suara mendukung peningkatan jumlah saham yang sah. Karena itu, Proposal 2 adalah pesan dari pemegang saham Bitmine bahwa mereka memahami strategi akumulasi ETH kami meningkatkan laba per saham. Seperti yang telah kami sampaikan beberapa kali, kami belum berniat atau tidak berniat menjual saham di bawah mNAV," kata Lee.

"Kami menghargai keterlibatan dan tindakan komunitas pemegang saham Bitmine. Lebih dari 500.000 pemegang saham perorangan dan lebih dari 52,2% dari seluruh saham yang beredar memberikan suara 'ya'. Bagi saya, ini membuktikan keterlibatan dan kepercayaan para pemegang saham kami. Kami akan tetap berusaha keras memberikan keuntungan positif kepada pemegang saham," kata Lee.

Hari ini Bitmine menyampaikan pesan Chairman edisi bulan Januari ( tautan ). Pesan ini adalah pernyataan Mr. Lee saat rapat pemegang saham tahunan 2026 tanggal 15 Januari 2026 di Wynn Encore, Las Vegas.

Tanggal 19 Januari 2026, total stake ETH Bitmine mencapai 1.838.003 ($5,9 miliar dengan harga $3.211 per ETH). Meningkat dari 581.920 dalam seminggu terakhir. Ini adalah sebagian kecil dari 4,2 juta ETH milik Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate yang dikelola oleh Quatrefoil ) adalah 2,81%. Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN (Made in America VAlidator Network) komersialnya pada tahun 2026.

"Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. "Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), biaya staking ETH adalah $374 juta per tahun (menggunakan 2,81% CESR), atau lebih dari $1 juta per hari," kata Tom Lee. "Kami terus membuat kemajuan dalam solusi staking, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (MSTR), yang memiliki 672.497 BTC senilai $61 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Kini Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $1,5 miliar (rata-rata 5 hari, per 9 Januari 2026), berada di peringkat ke-60 di A.S. setelah American Express (peringkat ke-59) dan di atas Accenture (peringkat ke-61) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. ( statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission (" SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERIKA: BMNR) adalah perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia dan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusional dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov . Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

