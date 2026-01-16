Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia investimento de US$ 200 milhões na Beast Industries

BitMine anuncia Assembleia Anual de Acionistas no Wynn Las Vegas em 15 de janeiro de 2026

A Bitmine conta com o apoio de um grupo seleto de investidores institucionais, incluindo Cathie Wood da ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor individual Thomas "Tom" Lee, para apoiar o objetivo da Bitmine de adquirir 5% do ETH

LAS VEGAS, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, anunciou um investimento de capital de US$ 200 milhões na Beast Industries. A Bitmine também implementa uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público.

"Em nossa opinião, MrBeast e a Beast Industries são os principais criadores de conteúdo da nossa geração, com um alcance e engajamento incomparáveis entre a Geração Z, a Geração Alpha e os Millennials", declarou Thomas 'Tom' Lee, presidente da Bitmine. "A Beast Industries é a maior e mais inovadora plataforma para criadores de conteúdo do mundo, e nossos valores corporativos e pessoais estão fortemente alinhados."

"Estamos muito felizes em receber Tom Lee e a Bitmine como novos investidores da Beast Industries, juntando-se aos nossos atuais investidores de capital de risco de primeira linha", declarou Jeff Housenbold, CEO da Beast Industries. "O apoio deles é uma forte validação da nossa visão, estratégia e trajetória de crescimento e, além disso, fornece capital adicional para atingirmos nosso objetivo de nos tornarmos a marca de entretenimento de maior impacto no mundo. Estamos ansiosos para explorar maneiras de colaborar ainda mais e incorporar o DeFi à nossa futura plataforma de serviços financeiros."

A conclusão do negócio está prevista para 19 de janeiro de 2026 ou para uma data próxima.

A Bitmine realizará sua Assembleia Anual em 15 de janeiro de 2026, que será transmitida ao vivo na conta X da Bitmine: https://x.com/bitmnr

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://bitminetech.io/investor-relations/

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é a maior tesouraria de Ethereum do mundo, reconhecida por sua abordagem inovadora em ativos digitais, voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Seguindo a filosofia da "alquimia dos 5%", a BitMine mantém o ETH como principal ativo de reserva e explora oportunidades inovadoras do protocolo, incluindo staking e soluções de finanças descentralizadas. No primeiro trimestre de 2026, a BitMine lançará a MAVAN (Made-in America Validator Network), sua infraestrutura de staking própria, dedicada aos ativos da empresa.

Sobre a Beast Industries

A Beast Industries é uma empresa multifacetada de entretenimento, produtos de consumo e bens de consumo embalados, fundada e liderada pelo criador de conteúdo do YouTube, empreendedor e filantropo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast. Uma potência global do entretenimento, MrBeast é o canal do YouTube com o maior número de inscritos no mundo, com mais de 450 milhões de inscritos e mais de 5 bilhões de visualizações mensais em todos os seus canais. Reconhecido como o criador número 1 na lista Top Creators da Forbes (2023) e presente nas listas TIME 100 e TIME100 Climate inaugural, Donaldson transformou a Beast Industries em uma plataforma que abrange conteúdo inovador, formatos de competição que quebram recordes e alguns dos lançamentos de bens de consumo embalados (CPG) de crescimento mais rápido da história, incluindo a marca de snacks Feastables. A empresa também gera um grande impacto social por meio de iniciativas como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater e Beast Philanthropy, uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) que forneceu mais de 20 milhões de refeições gratuitas e financiou projetos de infraestrutura essenciais em todo o mundo. Em sua essência, a Beast Industries combina entretenimento, inovação e propósito para criar propriedade intelectual culturalmente relevante, produtos líderes de mercado e mudanças duradouras.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas". As informações deste comunicado, que não se limitam às declarações prospectivas, constituem projeções futuras, sujeitas a riscos e incertezas. Este documento apresenta, em especial, declarações prospectivas relacionadas ao progresso e ao cumprimento das metas da BitMine quanto à aquisição e ao staking de ETH, ao valor de longo prazo do Ethereum, ao crescimento e à evolução contínua da estratégia de tesouraria em Ethereum da empresa, bem como aos benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar os negócios atuais, as operações de tesouraria em Ethereum e os empreendimentos futuros propostos; o ambiente competitivo em que a BitMine atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem ser bastante diferentes dos indicados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas delas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da SEC, no endereço www.sec.gov. A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

