Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.203 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 14.500 millones de dólares

Los accionistas votan SÍ en todas las propuestas, con un 81 % de las acciones con derecho a voto a favor de la propuesta n.º 2

Los ETH en staking de Bitmine ascienden a 1.838.003 y la solución de staking MAVAN se lanzará en el 1.er trimestre de 2026

En este momento, Bitmine posee el 3,48 % del suministro de tokens ETH, casi el 70 % de lo previsto para alcanzar la "Alquimia del 5 %" en solo 6 meses

Bitmine anunció recientemente una inversión de 200 millones de dólares en Beast Industries

Las criptomonedas + las tenencias en efectivo totales + "los proyectos de alto riesgo y alta recompensa (moonshots)" de Bitmine suman un total de 14.500 millones de dólares, que incluyen 4.203 millones de tokens ETH, un total de efectivo de 979 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine lidera el sector de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad con la que aumenta el valor liquidativo de criptomonedas por acción como por la elevada liquidez bursátil de las acciones de BMNR

Bitmine es la acción en el puesto 60 más negociada en EE. UU., con un volumen de operaciones de 1.500 millones de dólares al día (promedio de 5 días)

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) El día de hoy, Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), una empresa de la red Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció que las criptomonedas de Bitmine + total en efectivo + "moonshots" ascienden a un total de 14.500 millones de dólares.

Al 19 de enero a las 5:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la empresa constan de 4.203.036 ETH a 3.211 dólares por ETH (Coinbase), 193 bitcoins (BTC), una participación de 22 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 979 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan 3,48 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

Bitmine invirtió 200 millones de dólares en Beast Industries el 15 de enero de 2026. Se espera que esta inversión se cierre esta semana y, en este momento, no se refleja en los "moonshots". Después de cerrar la transacción, la empresa llevará inicialmente la inversión de Beast Industry al costo.

"Dado que MrBeast y Beast Industries son empresas privadas, es posible que los inversionistas no sean conscientes del enorme alcance de MrBeast", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Mr. Beast es el creador más visto del mundo y cada uno de sus videos bimensuales obtiene alrededor de 250 millones de vistas, mientras que el Super Bowl obtiene 252 millones. Cada uno de sus videos equivale a dos Super Bowls al mes. Además, el contenido de YouTube de Mr. Beast tiene una puntuación de uso de 13,1, lo que supera por mucho el 9,7 de Disney y el 8,7 de Netflix. En otras palabras, su audiencia es un 35 % mayor que la de todos los medios de Disney y un 50 % mayor que la de Netflix. Este enorme alcance demuestra que MrBeast y Beast Industries son los principales creadores de contenido de nuestra generación, con un alcance y un nivel de interacción incomparables con los de la Generación Z, la Generación Alfa y los Millennials. Beast Industries es la plataforma dirigida por creadores más grande e innovadora del mundo, y estamos muy alineados en cuanto a valores, visión e impacto a largo plazo".

"En la última semana, adquirimos 35.268 ETH", continuó Lee. "La relación entre el precio de Ethereum y el de Bitcoin, o ETHBTC, ha ido aumentando de forma constante desde mediados de octubre. En nuestra opinión, esto refleja que los inversionistas reconocen que la tokenización y otros casos de uso que está desarrollando Wall Street se están construyendo sobre Ethereum. Para apreciar la magnitud de Wall Street en Ethereum, la fundación Ethereum describió 35 ejemplos de importantes instituciones financieras que se han sumado a Ethereum en los últimos meses en este sitio web ( https://institutions.ethereum.org/ )".

Bitmine también se complace en anunciar que las cuatro propuestas fueron aprobadas por los accionistas el 15 de enero de 2026. Cada una de las cuatro medidas propuestas recibió un apoyo abrumador de los accionistas. La propuesta 2, la votación para aumentar las acciones autorizadas, se aprobó con el 81 % de los votos a favor, lo que representó el 52,2 % del total de acciones en circulación que votaron a favor de este aumento.

"Consideramos que el hecho de que el 81 % de los votos emitidos se hayan inclinado a favor del aumento de las acciones autorizadas, Propuesta 2, es un mensaje de los accionistas de Bitmine que demuestra que comprenden nuestra estrategia de acumulación de ETH. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, no hemos vendido ni tenemos intención de vender acciones por debajo del valor neto de los activos del mercado (mNAV)", afirmó Lee.

"Agradecemos el compromiso y la acción de la comunidad de accionistas de Bitmine. Hay más de 500.000 accionistas individuales y más del 52,2 % de todas las acciones en circulación votaron 'sí'. Para mí, esto muestra el compromiso y la confianza de nuestros accionistas. Seguiremos trabajando duro para ofrecer rendimientos positivos a los accionistas", continuó Lee.

Bitmine publicó hoy el mensaje de su presidente, correspondiente al mes de enero ( enlace ). Este mensaje es la presentación que dio el Sr. Lee en la reunión anual de accionistas de la empresa de 2026, celebrada el 15 de enero de 2026 en el Wynn Encore Las Vegas.

Al 19 de enero de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 1.838.003 (5.900 millones de dólares a 3.211 dólares por ETH). Este total representa un aumento de 581.920 en la última semana. Este monto es solo una parte de los 4,2 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa compuesta de staking en Ethereum, administrada por Quatrefoil ) es de un 2,81 %. En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de su MAVAN (Made in America VAlidator Network) comercial en 2026.

"Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está plenamente invertido por MAVAN y sus socios de inversión), la comisión por inversión en ETH es de 374 millones de dólares al año (al utilizar una CESR de un 2,81 %), o más de un millón de dólares al día", señaló Tom Lee. "Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la 'mejor solución en su tipo', pues ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine predominan como la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería mundial, por detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 672.497 BTC valoradas en 61.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Actualmente, las acciones de Bitmine se encuentran entre las más transadas en Estados Unidos. Según los datos de Fundstrat, la acción se ha comercializado con un volumen diario promedio de 1.500 millones de dólares (promedio de 5 días, al 9 de enero de 2026), lo que la sitúa en el puesto 60 en EE. UU., detrás de American Express (puesto 59) y por delante de Accenture (puesto 61) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Puede encontrar imágenes seleccionadas de la Reunión Anual de Bitmine aquí .

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

