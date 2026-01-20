Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que les avoirs en ETH atteignent 4,203 millions de tokens, et que le total des avoirs en crypto-monnaie et en liquidités s'élève à 14,5 milliards de dollars

Les actionnaires votent OUI à toutes les propositions, avec 81 % des actions votées en faveur de la proposition n°2

Bitmine a jalonné 1 838 003 ETH et la solution de jalonnement MAVAN va être lancée au premier trimestre 2026

Bitmine détient désormais 3,48 % de l'offre de jetons ETH, soit près de 70 % du chemin vers « l'Alchimie des 5 % » en seulement 6 mois

Bitmine a récemment annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans Beast Industries.

L'ensemble des avoirs en crypto-monnaie + liquidités + « Moonshots » de Bitmine s'élève à 14,5 milliards de dollars, dont 4,203 millions de jetons ETH, un total de 979 millions de dollars de liquidités et d'autres avoirs en crypto-monnaies

Bitmine devance ses pairs en matière de trésorerie en crypto-monnaies, à la fois par la rapidité de l'augmentation de sa VNI en crypto-monnaies par action et par la grande liquidité de l'action BMNR

Bitmine est la 60e action la plus échangée aux États-Unis, avec 1,5 milliard de dollars par jour (moyenne sur 5 jours)

Bitmine est toujours soutenu par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur privé Thomas « Tom » Lee, pour soutenir l'objectif de Bitmine visant à acquérir 5 % du nombre total d'ETH

LAS VEGAS, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou « Société »), une entreprise Bitcoin et Ethereum Network axée sur l'accumulation de crypto-monnaies pour les investissements à long terme, a annoncé aujourd'hui que l'ensemble des avoirs en crypto -monnaies + liquidités + « moonshots » de Bitmine totalisent 14,5 milliards de dollars.

Au 19 janvier à 17h00 heure de la côte est, les avoirs en crypto-monnaies de l'entreprise se composent de 4 203 036 ETH à 3 211 $ l'ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), 22 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 979 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,48 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

Bitmine a investi 200 millions de dollars dans Beast Industries le 15 janvier 2026. Cet investissement devrait être clôturé cette semaine et n'est actuellement pas pris en compte dans les « moonshots ». Après la clôture de la transaction, l'entreprise comptabilisera initialement l'investissement dans Beast Industry à son coût.

« Étant donné que MrBeast et Beast Industries sont des sociétés privées, les investisseurs ne réalisent peut-être pas la portée considérable de MrBeast », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « MrBeast est le créateur le plus regardé au monde et chacune de ses vidéos bimensuelles recueille ~250 millions comparé aux 252 millions de vues du Super Bowl. Chacune de ses vidéos équivaut en fait à quasiment deux Super Bowls par mois. En outre, le contenu YouTube de Mr. Beast a un score d'utilisation de 13,1, loin devant les 9,7 de Disney et les 8,7 de Netflix. En d'autres termes, son audience représente 35 % de celle de tous les médias de Disney et 50 % de celle de Netflix. Cette énorme popularité montre que MrBeast et Beast Industries sont les principaux créateurs de contenu de notre génération, avec une portée et un engagement inégalés auprès des GenZ, GenAlpha et Millennials. Beast Industries est la plateforme de créateurs la plus importante et la plus innovante au monde et nous sommes fortement alignés sur les valeurs, la vision et l'impact à long terme. »

« Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 35 268 ETH », poursuit M. Lee. « Le rapport entre le prix de l'Ethereum et celui du Bitcoin, ou de l'ETHBTC, n'a cessé de grimper depuis la mi-octobre. Selon nous, cela reflète le fait que les investisseurs reconnaissent que la tokenisation et d'autres cas d'utilisation développés par Wall Street sont basés sur Ethereum. Pour se rendre compte de l'ampleur de la construction de Wall Street sur Ethereum, la fondation Ethereum a listé 35 exemples d'institutions financières majeures construisant sur Ethereum au cours des derniers mois sur son site web ( https://institutions.ethereum.org/ ). »

Bitmine a également le plaisir d'annoncer que les 4 propositions ont été adoptées par les actionnaires le 15 janvier 2026. Chacune des quatre mesures proposées a reçu le soutien massif des actionnaires. La proposition 2, d'augmentation du nombre d'actions autorisées, a été adoptée par 81 % des voix, ce qui représente 52,2 % du nombre total d'actions en circulation votant en faveur de cette augmentation.

« Nous considérons que le fait que 81 % des votes exprimés soient en faveur de la proposition 2, d'augmentation du nombre d'actions autorisées, est une indication que les actionnaires de Bitmine comprennent notre stratégie d'accumulation de l'ETH. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, nous n'avons pas vendu d'actions en dessous de la valeur nette d'inventaire, et nous n'avons pas l'intention de le faire », a déclaré M. Lee.

« Nous apprécions l'engagement et l'action de la communauté des actionnaires de Bitmine. Il y a plus de 500 000 actionnaires individuels et plus de 52,2 % de toutes les actions en circulation ont voté « oui ». Pour moi, c'est un témoignage de l'engagement et de la confiance de nos actionnaires. Nous continuerons à travailler sans relâche pour offrir un rendement positif aux actionnaires », a poursuivi M. Lee.

Bitmine a publié aujourd'hui le message de son président pour le mois de janvier ( lien ). Ce message est la présentation de M. Lee lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise le 15 janvier 2026 au Wynn Encore Las Vegas.

Au 19 janvier 2026, le nombre total d'ETH jalonné jeu par Bitmine s'élève à 1 838 003 (5,9 milliards de dollars à 3 211 dollars par ETH). Il s'agit d'une augmentation de 581 920 au cours de la semaine dernière. Cela ne représente qu'une fraction des 4,2 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil ) est de 2,81 %. Bitmine travaille actuellement avec trois fournisseurs de jalonnement, alors que la société s'apprête à introduire son réseau commercial MAVAN (Made in America VAlidator Network) en 2026.

« Bitmine a jalonné plus d'ETH que d'autres entités dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement jalonné par MAVAN et ses partenaires de mise en jeu), les frais de jalonnement de l'ETH s'élèvent à 374 millions de dollars par an (en utilisant un CESR de 2,81 %), soit plus d'un million de dollars par jour », a déclaré Tom Lee. « Nous continuons à progresser dans la mise au point de notre solution de jalonnement, connue sous le nom de MAVAN (Made in America Validator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de jalonnement sécurisée, qui sera déployée au début de l'année civile 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en crypto-monnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (MSTR), qui détient 672 497 Bitcoins, évalués à 61 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est aujourd'hui l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de 1,5 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 9 janvier 2026), ce qui la place au 60e rang aux États-Unis, derrière American Express (59e rang) et devant Accenture (61e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis ( statista.com et Fundstrat research).

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission, « SEC ») représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine il y a 54 ans, le 15 août 1971, de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

Certaines images de la réunion annuelle de Bitmine sont disponibles à l'adresse suivante : ici .

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://bitminetech.io/contact-us/

A propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le jalonnement et les mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure de jalonnement dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour plus de renseignements, suivez sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov . BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg