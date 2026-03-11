Bota lança SAION AI, a plataforma física de IA para biomanufatura

SÃO FRANCISCO e HANGZHOU, China, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que a IA remodela o mundo digital por meio de recursos cognitivos e generativos, surge uma nova fronteira: a IA física, um sistema inteligente que percebe, raciocina e age no mundo físico.

Hoje, a Bota lança a SAION AI, a primeira plataforma de IA física para biomanufatura.

A SAION AI não se limita ao design in silico. Em vez disso, trata-se de uma plataforma de IA física completa que integra cognição, orquestração e execução em circuito fechado por meio de experimentação de ponta a ponta, otimizando continuamente a descoberta biológica e a biomanufatura.

A SAION AI foi desenvolvida em uma arquitetura de três camadas: Cognição, Orquestração e Execução.

Alimentada por grandes modelos de linguagem, a plataforma unifica o raciocínio científico com a execução experimental do mundo real. Essa arquitetura permite uma orquestração perfeita, desde a compreensão do sistema biológico até os experimentos de laboratório, formando um ciclo fechado de otimização automática para a biomanufatura.

Cognição: compreensão biológica em múltiplas escalas

A Camada de Cognição é baseada em dados da Cell2Cloud Biofoundry da Bota, integrando dezenas de milhões de pontos de dados experimentais, milhões de publicações científicas e patentes e bancos de dados biológicos públicos. Combinado com os principais modelos AI4Science, o SAION AI desenvolve uma compreensão em múltiplas escalas em todo o continuum gene-proteína-célula-fermentação, permitindo um design sistemático e decisões científicas baseadas em dados.

Orquestração: coordenação de pesquisa inteligente

A Camada de Orquestração concentra-se no mecanismo de orquestração do Agente, alimentado pelo raciocínio LLM para coordenar a colaboração entre múltiplos agentes, a invocação de ferramentas e fluxos de trabalho científicos de ponta a ponta.

A Camada decompõe objetivos complexos em tarefas estruturadas e integra 316 ferramentas científicas especializadas, permitindo o roteamento dinâmico e fluxos de trabalho de pesquisa automatizados com tolerância a falhas.

Execução: operação experimental autônoma

Por meio da Linguagem de Protocolo Biológico exclusiva da Bota, a SAION AI converte projetos experimentais em instruções padronizadas que acionam diretamente o hardware do laboratório, alimentando a Camada de Cognição com dados do mundo real, permitindo a melhoria contínua do modelo e a aceleração da pesquisa e desenvolvimento.

Desempenho no mundo real

A SAION AI demonstrou o desempenho da SOTA em vários benchmarks de IA de ciências da vida, validando suas capacidades como um sistema AI Scientist.

Principais resultados

Compreensão da literatura: 70,7% em LitQA +SuppQA, superando os principais modelos de uso geral

Raciocínio em sequência: 88,2% em SeqQA em tarefas de DNA, RNA e proteína.

Engenharia genética: 84,9% em benchmarks de edição e clonagem de genes.

Descoberta científica: 89,6% no benchmark BAIS-SD.

A validação no mundo real confirma que a SAION AI pode concluir autonomamente pesquisas completas, desde a revisão da literatura até a montagem em laboratório, com mais de 90% de precisão.

Rumo à biomanufatura autônoma

O lançamento da SAION AI leva a biomanufatura além da tradicional experimentação por tentativa e erro, rumo a uma disciplina de engenharia inteligente, na qual a IA e os laboratórios físicos interagem para acelerar a descoberta e a ampliação industrial.

DEMONSTRAÇÃO DA SAION AI

