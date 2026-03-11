Bota запускает SAION AI -- физическую ИИ-платформу для биопроизводства

САН-ФРАНЦИСКО и ХАНЧЖОУ, Китай, 11 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере того, как ИИ меняет цифровой мир с помощью когнитивных и генеративных возможностей, появляется новый рубеж — физический ИИ — интеллектуальная система, которая воспринимает данные, обрабатывает их и действует в физическом мире.

Сегодня Bota запускает SAION AI, первую физическую ИИ-платформу для биопроизводства.

SAION AI не ограничивается моделированием in silico. Вместо этого он представляет собой полнофункциональную физическую ИИ-платформу, объединяющую познание, оркестрацию и исполнение в замкнутом цикле посредством исчерпывающих экспериментов и непрерывной оптимизации биологических открытий и биопроизводства.

SAION AI построен на трехслойной архитектуре: познание, оркестрация, исполнение.

Платформа, основанная на больших языковых моделях, объединяет логическую обработку научных данных с исполнением эксперимента в реальных условиях. Эта архитектура обеспечивает бесшовную оркестрацию от понимания биологической системы до лабораторных экспериментов, образуя самооптимизирующийся замкнутый цикл для биопроизводства.

Познание — мультимасштабное биологическое понимание

Уровень познания построен на данных биофабрики Cell2Cloud от Bota, в которой собраны десятки миллионов экспериментальных точек данных, миллионы научных публикаций и патентов, а также общедоступные биологические базы данных. В сочетании с ведущими моделями AI4Science SAION AI развивает мультимасштабное понимание в континууме ген-белок-клетка-ферментация, что позволяет выполнять системное моделирование и принимать научные решения на основе данных.

Оркестрация — интеллектуальная координация исследований

Слой оркестрации сфокусирован на механизме оркестрации инфраструктуры агента на основе логической обработки LLM для координации совместной работы нескольких агентов, вызова инструментов и исчерпывающих научных рабочих процессов.

Данный слой раскладывает сложные задачи на структурированные и объединяет 316 специализированных научных инструментов, обеспечивая динамическую маршрутизацию и автоматизированные отказоустойчивые исследовательские рабочие процессы.

Исполнение — автономная экспериментальная операция

Благодаря запатентованному языку биологического протокола BOTA, SAION AI преобразует экспериментальные проекты в стандартизированные инструкции, которые напрямую управляют лабораторным оборудованием, передавая реальные данные обратно на уровень познания, что обеспечивает непрерывное улучшение модели и ускорение исследований и разработок.

Результаты использования в реальном мире

SAION AI продемонстрировал результаты SOTA в многочисленных ИИ-тестах в естественных науках, подтвердив свои возможности в качестве научной ИИ-системы (AI Scientist).

Ключевые результаты

Понимание литературы: 70,7 % на LitQA+SuppQA, что превосходит результаты ведущих моделей общего назначения

Логическая обработка последовательности: 88,2 % на SeqQA в задачах ДНК, РНК и белков.

Генная инженерия: 84,9 % по контрольным показателям редактирования и клонирования генов.

Научное открытие: 89,6 % по бенчмарку BAIS-SD.

Валидация в реальных условиях подтверждает, что SAION AI может автономно проводить полные исследования — от обзора литературы до сборки во влажной лаборатории — с точностью > 90 %.

На пути к автономному биопроизводству

Запуск SAION AI выводит биопроизводство за рамки традиционных экспериментов методом проб и ошибок в сторону дисциплины интеллектуального инжиниринга, где ИИ и физические лаборатории взаимодействуют для ускорения открытий и промышленного масштабирования.

ДЕМОНСТРАЦИЯ SAION AI

Свяжитесь с нами: [email protected]

