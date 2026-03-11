Bota lanza SAION AI, una plataforma de IA física para la biofabricación

SAN FRANCISCO y HANGZHOU, China, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la IA remodela el mundo digital a través de las capacidades cognitivas y generativas, surge una nueva frontera: la IA física, un sistema inteligente que percibe, razona y actúa en el mundo físico.

El día de hoy, Bota lanza SAION AI, la primera plataforma de IA física para la biofabricación.

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SAION AI no se limita al diseño in silico (hecho por computadora). En su lugar, es una plataforma de IA física de pila completa que integra la cognición, la orquestación y la ejecución de bucle cerrado a través de la experimentación de extremo a extremo y la optimización continua del descubrimiento biológico y la biofabricación.

SAION AI se basa en una arquitectura de tres capas: cognición, orquestación y ejecución.

Impulsada por grandes modelos de lenguaje, la plataforma unifica el razonamiento científico con la ejecución experimental en el mundo real. Esta arquitectura permite una orquestación perfecta desde la comprensión del sistema biológico hasta los experimentos de laboratorio, para formar un circuito cerrado de autooptimización para la biofabricación.

Cognición: comprensión biológica multiescala

La capa de cognición se basa en datos de Cell2Cloud Biofoundry de Bota, que integra decenas de millones de puntos de datos experimentales, millones de publicaciones científicas y patentes, y bases de datos biológicas públicas. En combinación con los modelos líderes de AI4Science, SAION AI desarrolla una comprensión multiescala a través del continuo gen-proteína-célula-fermentación, lo que permite un diseño sistemático y decisiones científicas basadas en datos.

Orquestación: coordinación inteligente de la investigación

La capa de orquestación se centra en el motor de orquestación de arnés de agente, impulsado por el razonamiento de modelo de lenguaje grande (LLM) para coordinar la colaboración de múltiples agentes, la invocación de herramientas y los flujos de trabajo científicos de extremo a extremo.

La capa descompone objetivos complejos en tareas estructuradas e integra 316 herramientas científicas especializadas, lo que permite el enrutamiento dinámico y los flujos de trabajo de investigación automatizados con tolerancia a fallas.

Ejecución: operación experimental autónoma

A través del lenguaje de protocolo biológico patentado de Bota, SAION AI convierte los diseños experimentales en instrucciones estandarizadas que impulsan directamente el hardware de laboratorio, devolviendo datos del mundo real a la capa de cognición, lo que permite mejorar de forma continua el modelo y acelerar la investigación y desarrollo.

Rendimiento del mundo real

SAION AI ha demostrado el rendimiento de SOTA en múltiples puntos de referencia de IA en ciencias de la vida, y ha validando sus capacidades como un sistema científico de IA.

Resultados clave

Comprensión de la teoría: 70,7 % en LitQA+SuppQA, lo que supera a los principales modelos de propósito general

Razonamiento de secuencias: 88,2 % en SeqQA en las tareas de ADN, ARN y proteínas.

Ingeniería genética: 84,9 % en puntos de referencia de edición y clonación de genes.

Descubrimiento científico: 89,6 % en el punto de referencia BAIS-SD.

La validación en el mundo real confirma que SAION AI puede completar de forma autónoma una investigación completa, puede hacer desde la revisión de la teoría hasta el ensamblaje en laboratorio húmedo, con una precisión mayor al 90 %.

Hacia la biofabricación autónoma

El lanzamiento de SAION AI lleva la biofabricación más allá de la experimentación tradicional de prueba y error hacia una disciplina de ingeniería inteligente, donde la IA y los laboratorios físicos interactúan para acelerar el descubrimiento y la ampliación industrial.

DEMOSTRACIÓN DE SAION AI

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FUENTE Bota