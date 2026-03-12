Bota uvádí na trh SAION AI, fyzickou platformu pro biovýrobu na bázi AI
News provided byBota
Mar 12, 2026, 08:27 ET
SAN FRANCISCO a CHANG-ČOU, Čína, 12. března 2026 /PRNewswire/ – S tím, jak umělá inteligence přetváří digitální svět prostřednictvím kognitivních a generativních schopností, objevuje se nová hranice: Fyzická umělá inteligence – inteligentní systém, který vnímá, uvažuje a jedná ve fyzickém světě.
Společnost Bota dnes uvádí SAION AI, první platformu fyzické AI pro biovýrobu.
SAION AI se neomezuje pouze na návrh in silico. Jedná se o komplexní platformu fyzikální umělé inteligence, která integruje poznávání, orchestraci a uzavřenou smyčku provádění experimentů na bázi end-to-end a neustále optimalizuje biologické objevy a biovýrobu.
SAION AI je postavena na třívrstvé architektuře: Poznávání, orchestrace, provádění.
Platforma je založena na rozsáhlých jazykových modelech a propojuje vědecké uvažování s reálným prováděním experimentů. Tato architektura umožňuje bezproblémovou orchestraci od pochopení biologického systému až po laboratorní experimenty a vytváří samooptimalizující se uzavřenou smyčku pro biovýrobu.
Poznávání: Biologické porozumění v různých měřítcích
Vrstva Cognition Layer je postavena na datech ze systému Cell2Cloud Biofoundry společnosti Bota, který integruje desítky milionů experimentálních datových bodů, miliony vědeckých publikací a patentů a veřejné biologické databáze. V kombinaci se špičkovými modely AI4Science rozvíjí SAION AI víceúrovňové porozumění v celém kontinuu od genu přes bílkoviny a buňky až po fermentaci, což umožňuje systematický návrh a vědecká rozhodnutí založená na datech.
Orchestrace: Inteligentní koordinace výzkumu
Orchestrační vrstva se soustřeďuje na engine pro orchestraci agentů (Agent harness), který je založen na uvažování LLM a koordinuje spolupráci více agentů, vyvolávání nástrojů a komplexní vědecké pracovní postupy.
Vrstva rozkládá složité cíle na strukturované úlohy a zahrnuje 316 specializovaných vědeckých nástrojů, což umožňuje dynamické směrování a automatizované výzkumné pracovní postupy s odolností proti chybám.
Provedení: Autonomní experimentální provoz
Prostřednictvím vlastního jazyka biologických protokolů společnosti Bota převádí SAION AI experimentální návrhy na standardizované pokyny, které přímo řídí laboratorní hardware a dodávají reálná data zpět do vrstvy poznávání, což umožňuje neustálé zlepšování modelů a zrychlení výzkumu a vývoje.
Výkon v reálném světě
SAION AI prokázal výkonnost SOTA v několika referenčních testech AI v oblasti přírodních věd, čímž potvrdil své možnosti jako systém AI pro vědu.
Klíčové výsledky
- Porozumění literatuře: 70,7 % u LitQA+SuppQA – překonání předních modelů pro všeobecné použití
- Sekvenční uvažování: 88,2 % v úlohách SeqQA pro DNA, RNA a proteiny.
- Genetické inženýrství: 84,9 % v benchmarcích pro úpravu genů a klonování.
- Vědecký objev: 89,6 % v benchmarku BAIS-SD.
Validace v reálném světě potvrzuje, že SAION AI dokáže autonomně dokončit kompletní výzkum – od rešerše literatury až po sestavení laboratorního experimentu (wet-lab) – s přesností přes 90 %.
Na cestě k autonomní biovýrobě
Spuštění společnosti SAION AI posouvá biovýrobu za hranice tradičního experimentování metodou pokus-omyl směrem k inteligentní inženýrské disciplíně, kde umělá inteligence a fyzické laboratoře spolupracují na urychlení objevů a škálování výroby.
Kontaktujte nás: [email protected]
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930649/Picture1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930650/Picture2.jpg
Share this article