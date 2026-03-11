Bota lance SAION AI - Plateforme d'IA physique pour la biofabrication

SAN FRANCISCO et HANGZHOU, Chine, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'IA remodèle le monde numérique grâce à ses capacités cognitives et génératives, une nouvelle frontière apparaît : l'IA physique - un système intelligent qui perçoit, raisonne et agit dans le monde physique.

Aujourd'hui, Bota lance SAION AI, la première plateforme d'IA physique pour la biofabrication.

SAION AI ne se limite pas à la conception in silico. Il s'agit plutôt d'une plateforme d'IA physique complète intégrant la cognition, l'orchestration et l'exécution en boucle fermée par le biais d'une expérimentation de bout en bout et optimisant en permanence la découverte biologique et la biofabrication.

SAION AI repose sur une architecture à trois niveaux : cognition, orchestration, exécution.

Activée par de grands modèles de langage, la plateforme unifie le raisonnement scientifique avec l'exécution d'expériences du monde réel. Cette architecture permet une orchestration transparente entre la compréhension du système biologique et les expériences de laboratoire, formant une boucle fermée auto-optimisante pour la biofabrication.

Cognition : compréhension de la biologie à plusieurs échelles

La couche cognitive s'appuie sur les données de la biofonderie Cell2Cloud de Bota, qui intègre des dizaines de millions de données expérimentales, des millions de publications scientifiques et de brevets, ainsi que des bases de données biologiques publiques. Combinée aux principaux modèles AI4Science, SAION AI développe une compréhension multi-échelle du continuum gène-protéine-cellule-fermentation, permettant une conception systématique et des décisions scientifiques basées sur les données.

Orchestration : coordination intelligente de la recherche

La couche d'orchestration est centrée sur le moteur d'orchestration du cadre de gestion des agents, activé par le raisonnement des grands modèles de langage pour coordonner la collaboration multi-agents, l'invocation d'outils et les flux de travail scientifiques de bout en bout.

La couche décompose les objectifs complexes en tâches structurées et intègre 316 outils scientifiques spécialisés, permettant un routage dynamique et des flux de travail de recherche automatisés avec une tolérance aux pannes.

Exécution : opération expérimentale autonome

Grâce au langage de protocole biologique exclusif de Bota, SAION AI convertit les plans d'expérience en instructions normalisées qui pilotent directement le matériel de laboratoire, en renvoyant les données du monde réel dans la couche cognitive, ce qui permet une amélioration continue du modèle et une accélération de la recherche et du développement.

Performances dans le monde réel

SAION AI a démontré les performances de SOTA sur de nombreux benchmarks d'intelligence artificielle en sciences de la vie, validant ainsi ses capacités en tant que système scientifique d'intelligence artificielle.

Principaux résultats

Compréhension de la littérature : 70,7 % sur LitQA+SuppQA - dépassant les principaux modèles à usage général

Raisonnement par séquence : 88,2 % sur SeqQA pour l'ADN, l'ARN et les protéines.

Génie génétique : 84,9 % sur les critères de référence relatifs à l'édition de gènes et au clonage.

Découverte scientifique : 89,6 % sur l'indice de référence BAIS-SD.

La validation en conditions réelles confirme que SAION AI peut effectuer de manière autonome une recherche complète - de l'analyse documentaire à l'assemblage en laboratoire - avec une précision supérieure à 90 %.

Vers une biofabrication autonome

Le lancement de SAION AI fait évoluer la biofabrication au-delà de l'expérimentation traditionnelle par essais et erreurs vers une discipline d'ingénierie intelligente dans laquelle l'IA et les laboratoires physiques interagissent pour accélérer la découverte et la mise à l'échelle industrielle.

DÉMONSTRATION DE SAION AI

