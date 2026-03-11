Bota uruchamia SAION AI - platformę fizycznej sztucznej inteligencji dedykowaną bioprodukcji

SAN FRANCISCO i HANGZHOU (Chiny), 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wraz z przekształcaniem świata cyfrowego przez sztuczną inteligencję dzięki jej zdolnościom poznawczym i generatywnym pojawia się nowa granica: fizyczna sztuczna inteligencja - inteligentny system, który postrzega, rozumie i działa w świecie fizycznym.

Firma Bota uruchomiła dziś SAION AI, pierwszą platformę fizycznej sztucznej inteligencji dedykowaną bioprodukcji.

Picture1 Picture2

Platforma SAION AI nie ogranicza się do projektowania in silico. Jest to kompleksowa platforma fizycznej sztucznej inteligencji, która integruje zdolności rozumienia, orkiestrację i działanie w zamkniętej pętli poprzez kompleksowe eksperymenty oraz ciągłą optymalizację odkryć biologicznych i bioprodukcji.

SAION AI opiera się na trójwarstwowej architekturze: rozumieniu, orkiestracji i działaniu.

Wykorzystując duże modele językowe, platforma łączy rozumowanie naukowe z rzeczywistym wykonywaniem eksperymentów. Architektura ta umożliwia płynną orkiestrację od zrozumienia systemu biologicznego po eksperymenty laboratoryjne, tworząc samoczynnie optymalizującą się zamkniętą pętlę bioprodukcji.

Rozumienie: wieloskalowe rozumienie zagadnień biologicznych

Warstwa rozumienia opiera się na danych pochodzących z biofabryki Cell2Cloud firmy Bota, integrując dziesiątki milionów punktów danych eksperymentalnych, miliony publikacji naukowych i patentów oraz publiczne bazy danych biologicznych. W połączeniu z wiodącymi modelami AI4Science, SAION AI pozwala na wieloskalowe rozumienie zagadnień związanych z projektowaniem i inżynierią genetyczną, białkami, komórkami i fermentacją, umożliwiając systematyczne projektowanie i podejmowanie decyzji naukowych opartych na danych.

Orkiestracja: inteligentna koordynacja badań

Warstwa orkiestracji koncentruje się na mechanizmie orkiestracji autonomicznych agentów AI, opartym na rozumowaniu LLM, który koordynuje współpracę wielu agentów, wywoływanie narzędzi i kompleksowe przepływy pracy naukowej.

Warstwa ta rozkłada złożone cele na uporządkowane zadania i integruje 316 specjalistycznych narzędzi naukowych, umożliwiając dynamiczne kierowanie i zautomatyzowane przepływy pracy badawczej z tolerancją błędów.

Działanie: autonomiczna obsługa eksperymentów

Dzięki autorskiemu językowi protokołów biologicznych (Biological Protocol Language) firmy Bota, SAION AI przekształca projekty eksperymentalne w standardowe instrukcje, które bezpośrednio sterują sprzętem laboratoryjnym, przekazując dane z rzeczywistego świata z powrotem do warstwy rozumienia, umożliwiając ciągłe ulepszanie modelu i przyspieszenie badań i rozwoju.

Rzeczywista wydajność

SAION AI wykazał się wydajnością na poziomie SOTA w wielu testach porównawczych sztucznej inteligencji w dziedzinie life science, potwierdzając swoje możliwości jako system sztucznej inteligencji dla naukowców.

Kluczowe wyniki

Rozumienie literatury: 70,7% w LitQA+SuppQA - przewyższając wiodące modele ogólnego przeznaczenia,

Rozumowanie sekwencyjne: 88,2% w SeqQA w zadaniach dotyczących DNA, RNA i białek,

Inżynieria genetyczna: 84,9% w testach porównawczych dotyczących edycji genów i klonowania.

Odkrycia naukowe: 89,6% w teście porównawczym BAIS-SD.

Weryfikacja w rzeczywistych warunkach potwierdza, że SAION AI może samodzielnie przeprowadzić pełne badania - od przeglądu literatury po prace eksperymentalne w laboratorium (wetlab) - z dokładnością powyżej 90%.

Krok w stronę autonomicznej bioprodukcji

Dzięki wprowadzeniu na rynek platformy SAION AI bioprodukcja wykracza poza tradycyjne eksperymenty oparte na metodzie prób i błędów, stając się inteligentną dziedziną inżynierii, w której sztuczna inteligencja i laboratoria fizyczne działają razem na rzecz rozwoju badań i produkcji na skalę przemysłową.

SAION AI DEMO

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2930649/Picture1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2930650/Picture2.jpg