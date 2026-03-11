Bota spúšťa SAION AI -- platformu fyzickej AI pre biovýrobu
News provided byBota
Mar 11, 2026, 13:03 ET
SAN FRANCISCO a HANGZHOU, Čína, 11. marec 2026 /PRNewswire/ – V čase, keď AI pretvára digitálny svet prostredníctvom kognitívnych a generatívnych schopností, objavuje sa nová hranica: fyzická AI – inteligentný systém, ktorý vníma, uvažuje a koná vo fyzickom svete.
Spoločnosť Bota dnes uvádza na trh SAION AI, prvú platformu fyzickej AI pre biovýrobu.
SAION AI sa neobmedzuje len na dizajn in silico. Namiesto toho ide o komplexnú platformu fyzickej AI, ktorá integruje kogníciu, orchestráciu a vykonávanie v uzavretej slučke prostredníctvom komplexného experimentovania a neustále optimalizuje biologické objavy a biovýrobu.
SAION AI je postavená na trojvrstvovej architektúre: kognícia, orchestrácia, vykonávanie.
Platforma, ktorá je poháňaná veľkými jazykovými modelmi (LLM), spája vedecké uvažovanie s vykonávaním experimentov v reálnom svete. Táto architektúra umožňuje bezproblémovú orchestráciu od pochopenia biologických systémov až po laboratórne experimenty, čím vytvára uzavretú slučku pre biovýrobu, ktorá sa samostatne optimalizuje.
Kognícia: viacúrovňové biologické porozumenie
Kognitívna vrstva je založená na dátach z platformy Cell2Cloud Biofoundry spoločnosti Bota a integruje desiatky miliónov experimentálnych údajov, milióny vedeckých publikácií a patentov, ako aj verejné biologické databázy. V kombinácii s poprednými modelmi AI4Science rozvíja SAION AI viacúrovňové porozumenie v rámci kontinua gén-proteín-bunka-fermentácia, čo umožňuje systematický návrh a vedecké rozhodnutia založené na dátach.
Orchestrácia: inteligentná koordinácia výskumu
Orchestračná vrstva sa sústreďuje na orchestračný engine Agent Harness, ktorý je poháňaný logikou LLM na koordináciu spolupráce viacerých agentov, vyvolania nástrojov a komplexných vedeckých pracovných postupov.
Vrstva rozkladá zložité ciele na štruktúrované úlohy a integruje 316 špecializovaných vedeckých nástrojov, čo umožňuje dynamické smerovanie a automatizované výskumné pracovné postupy s odolnosťou voči chybám.
Vykonávanie: autonómna experimentálna prevádzka
Prostredníctvom patentovaného jazyka Biological Protocol Language od spoločnosti Bota konvertuje SAION AI experimentálne návrhy do štandardizovaných pokynov, ktoré priamo riadia laboratórny hardvér a vracajú reálne dáta späť do kognitívnej vrstvy, čo umožňuje neustále zlepšovanie modelov a zrýchľovanie výskumu a vývoja.
Výkon v reálnom svete
Systém SAION AI preukázal výkonnosť spoločnosti SOTA v rámci viacerých benchmarkov AI v oblasti biologických vied, čím potvrdil svoje schopnosti ako systém AI Scientist.
Kľúčové výsledky
- Porozumenie literárnym zdrojom: 70,7 % na LitQA+SuppQA – prekonáva popredné modely na všeobecné použitie
- Zdôvodnenie postupnosti: 88,2 % na SeqQA v rámci zadaní DNA, RNA a proteínov.
- Genetické inžinierstvo: 84,9 % v benchmarkoch pre génovú úpravu a klonovanie.
- Vedecké objavy: 89,6 % na benchmarku BAIS-SD.
Validácia v reálnom svete potvrdzuje, že SAION AI dokáže autonómne dokončiť kompletný výskum – od prehľadu literatúry až po prax v mokrom laboratóriu – s presnosťou viac ako 90 %.
Na ceste k autonómnej biovýrobe
Spustenie SAION AI posúva biovýrobu za hranice tradičného experimentovania metódou pokus-omyl smerom k disciplíne inteligentného inžinierstva, kde AI a fyzikálne laboratóriá interagujú s cieľom urýchliť objavovy a priemyselné škálovanie.
Kontaktujte nás na: [email protected]
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930649/Picture1.jpg
Share this article